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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Копенгаген - Сивасспор
Копенгаген - Сивасспор: обзор матча 26 августа 2021
Копенгаген
26.08.2021, четверг, 20:00
Лига конференций, 4 раунд
5 : 0
Первый матч – 2 : 1
Завершен
Сивасспор
24'
Й. Стаге
39'
М. Дарами
57'
Л. Лерагер
62'
П. Бьель
76'
Р. Хойлунд
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Копенгаген - Сивасспор
90'
+4
Желтая карточка
А. Огуз
Замена
П. Анкерсен
️️️️
Й. Стаге
80'
Замена
Л. Сингх
️️️️
М. Дарами
80'
ГОЛ! 5:0!
Р. Хойлунд
Пас отдал
Н. Бойлесен
76'
70'
Замена
Х. Феликс
️️️️
О. Кайоде
Замена
Р. Хойлунд
️️️️
П. Бьель
70'
Замена
К. Вильчек
️️️️
Й. Винд
70'
Желтая карточка
Л. Лерагер
69'
64'
Замена
А. Окечукву
️️️️
И. Кофи
64'
Замена
Э. Йигитер
️️️️
К. Алтинай
ГОЛ! 4:0!
П. Бьель
Пас отдал
Й. Стаге
62'
ГОЛ! 3:0!
Л. Лерагер
Пас отдал
Й. Винд
57'
Замена
Л. Лерагер
️️️️
Р. Фалк-Йенсен
56'
55'
Замена
М. Ятабаре
️️️️
М. Градель
55'
Замена
S. Yilmaz
️️️️
Л. Джеймс
ГОЛ! 2:0!
М. Дарами
Пас отдал
Й. Винд
39'
30'
Желтая карточка
З. Эрдал
24'
Желтая карточка
К. Алтинай
ГОЛ! 1:0!
Й. Стаге
Пас отдал
П. Бьель
24'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Копенгаген
25
Камил Грабара
ВР
34
Виктор Кристиансен
ЛЗ
4
Кевин Дикс
ЦЗ
20
Николай Бойлесен
ЦЗ
5
Давид Хочолава
ЦЗ
9
Мохаммед Дарами
ЛВ
6
Зека
ЦП
6
Йенс Стаге
ЦП
16
Пеп Бьель
АП
19
Йонас Винд
ЦФ
8
Расмус Фалк-Йенсен
ЦФ
Главный тренер
Джесс Торуп
Сивасспор
35
Али Сасал Вурал
ВР
2
Ахмет Огуз
ЦЗ
3
Угур Чифтци
ЦЗ
58
Зийя Эрдал
ЦЗ
10
Макс Градель
ЦП
37
Хакан Арслан
ЦП
5
Исаак Кофи
ЦП
76
Файкал Файр
ЦП
80
Оларенваю Кайоде
ЦФ
90
Леке Джеймс
ЦФ
4
Корай Алтинай
ЦФ
Главный тренер
Риза Чалымбай
Копенгаген
1
Стен Грютебуст
ВР
1
Карл-Юхан Юнссон
ВР
19
Пьерр Бенгтссон
ЛЗ
2
Петер Анкерсен
ЦЗ
11
Лютер Сингх
ЛВ
11
Вильям Бевинг
ЛВ
21
Лукас Лерагер
ЦП
19
Расмус Хойлунд
ЦФ
5
Вальдемар Лунд Йенсен
ЦФ
10
Камиль Вильчек
ЦФ
Сивасспор
25
Муаммер Йилдырым
ВР
18
Эмре Сатылмыш
ВР
14
Самба Камара
ЦЗ
6
Эзкан Йигитер
ЦЗ
17
Sefa Yilmaz
ЦП
14
Азубуйке Окечукву
ЦП
9
Мустафа Ятабаре
ЦФ
7
Хорхе Феликс
ЦФ
4-2-2-2
25
Грабара
34
Кристиансен
20
Бойлесен
5
Хочолава
4
Дикс
6
Зека
6
Стаге
9
Дарами
16
Бьель
8
Фалк-Йенсен
19
Винд
3-4-3
35
Вурал
2
Огуз
3
Чифтци
58
Эрдал
37
Арслан
5
Кофи
76
Файр
10
Градель
4
Алтинай
90
Джеймс
80
Кайоде
9
Дарами
11
Сингх
11
Сингх
9
Дарами
6
Стаге
2
Анкерсен
2
Анкерсен
6
Стаге
8
Фалк-Йенсен
21
Лерагер
21
Лерагер
8
Фалк-Йенсен
16
Бьель
19
Хойлунд
19
Хойлунд
16
Бьель
19
Винд
10
Вильчек
10
Вильчек
19
Винд
4
Алтинай
6
Йигитер
6
Йигитер
4
Алтинай
90
Джеймс
17
17
90
Джеймс
5
Кофи
14
Окечукву
14
Окечукву
5
Кофи
10
Градель
9
Ятабаре
9
Ятабаре
10
Градель
80
Кайоде
7
Феликс
7
Феликс
80
Кайоде
Остались в запасе
Копенгаген
Сивасспор
11
Вильям Бевинг
ЛВ
1
Стен Грютебуст
ВР
1
Карл-Юхан Юнссон
ВР
19
Пьерр Бенгтссон
ЛЗ
5
Вальдемар Лунд Йенсен
ЦФ
Главный тренер
Джесс Торуп
25
Муаммер Йилдырым
ВР
18
Эмре Сатылмыш
ВР
14
Самба Камара
ЦЗ
Главный тренер
Риза Чалымбай
Остались в запасе
11
Вильям Бевинг
ЛВ
1
Стен Грютебуст
ВР
1
Карл-Юхан Юнссон
ВР
19
Пьерр Бенгтссон
ЛЗ
5
Вальдемар Лунд Йенсен
ЦФ
Остались в запасе
25
Муаммер Йилдырым
ВР
18
Эмре Сатылмыш
ВР
14
Самба Камара
ЦЗ
Главный тренер
Джесс Торуп
Главный тренер
Риза Чалымбай
Статистика матча Копенгаген - Сивасспор
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Копенгаген
Лига конференций, 4 тур
Интер
- : -
26.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 15 тур
Нордшелланд
5 : 0
22.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 14 тур
Копенгаген
1 : 0
08.11.2026
Брондбю
Лига конференций, 3 тур
Копенгаген
2 : 1
05.11.2026
Иберия 1999
Дания. Суперлига, 13 тур
Сендерийск
0 : 2
02.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 12 тур
Копенгаген
1 : 1
26.10.2026
Оденсе
Сивасспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Аланьяспор
2 : 0
31.05.2025
Сивасспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Самсунспор
1 : 0
18.05.2025
Сивасспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Сивасспор
0 : 0
11.05.2025
Бодрум
Турция. Суперлига, 34 тур
Галатасарай
4 : 1
03.05.2025
Сивасспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Сивасспор
2 : 0
26.04.2025
Антальяспор
Информация о матче
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