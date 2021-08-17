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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Монако - Шахтер
Монако - Шахтер: обзор матча 17 августа 2021
Монако
17.08.2021, вторник, 22:00
Лига чемпионов, 4 раунд
0 : 1
Ответный матч – 2 : 2
Завершен
Шахтер
19'
Педриньо
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Монако - Шахтер
90'
Желтая карточка
А. Патрик
90'
Замена
Д. Сикан
️️️️
Л. Траоре
89'
Замена
Марлос
️️️️
Тете
87'
Желтая карточка
Т. Степаненко
74'
Замена
Т. Степаненко
️️️️
Майкон
Замена
К. Дьятта
️️️️
Ж. Мартинш
67'
Замена
М. Боадю
️️️️
В. Бен-Йеддер
67'
66'
Замена
Е. Коноплянка
️️️️
М. Соломон
Замена
С. Диоп
️️️️
А. Головин
60'
Замена
Ж. Лукас
️️️️
Ю. Фофана
46'
46'
Замена
А. Патрик
️️️️
Педриньо
19'
ГОЛ! 0:1!
Педриньо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Монако
99
Радослав Майецки
ВР
12
Кайо Энрике
ЛЗ
3
Гильермо Марипан
ЦЗ
5
Бенуа Бадьяшиль
ЦЗ
19
Джибриль Сидибе
ПЗ
14
Орельен Чуамени
ОП
24
Юссуф Фофана
ЦП
10
Александр Головин
АП
10
Желсон Мартинш
ПВ
10
Виссам Бен-Йеддер
ЦФ
31
Кевин Фолланд
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
Шахтер
12
Анатолий Трубин
ВР
44
Витао
ЦЗ
4
Марлон
ЦЗ
22
Николай Матвиенко
ЦЗ
17
Додо
ПЗ
10
Манор Соломон
ЛВ
10
Педриньо
ЦП
8
Маркос Антонио
ЦП
8
Майкон
ЦП
11
Тете
ПВ
2
Лассина Траоре
ЦФ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Монако
1
Вито Манноне
ВР
21
Аксель Дисаси
ЦЗ
31
Страхиня Павлович
ЦЗ
2
Рубен Агилар
ПЗ
4
Исмаил Якобс
ЛВ
4
Сеск Фабрегас
ЦП
6
Жеан Лукас
ЦП
8
Элиот Матацо
ЦП
10
Софьян Диоп
АП
15
Крепин Дьятта
ПВ
18
Вильсон Изидор
ЦФ
10
Майрон Боадю
ЦФ
Шахтер
30
Андрей Пятов
ВР
9
Виктор Корниенко
ЛЗ
31
Исмаили
ЛЗ
27
Сергей Кривцов
ЦЗ
22
Ефим Конопля
ПЗ
22
Евгений Коноплянка
ЛВ
27
Михаил Мудрик
ЛВ
27
Тарас Степаненко
ОП
10
Алан Патрик
АП
10
Марлос
ПВ
31
Дентиньо
ЦФ
14
Даниил Сикан
ЦФ
4-1-1-2-2
99
Майецки
12
Энрике
3
Марипан
5
Бадьяшиль
19
Сидибе
14
Чуамени
24
Фофана
10
Головин
10
Мартинш
31
Фолланд
10
Бен-Йеддер
4-3-2-1
12
Трубин
17
Додо
4
Марлон
22
Матвиенко
44
Витао
10
Педриньо
8
Антонио
8
Майкон
11
Тете
10
Соломон
2
Траоре
24
Фофана
6
Лукас
6
Лукас
24
Фофана
10
Головин
10
Диоп
10
Диоп
10
Головин
10
Мартинш
15
Дьятта
15
Дьятта
10
Мартинш
10
Бен-Йеддер
10
Боадю
10
Боадю
10
Бен-Йеддер
10
Педриньо
10
Патрик
10
Патрик
10
Педриньо
8
Майкон
27
Степаненко
27
Степаненко
8
Майкон
10
Соломон
22
Коноплянка
22
Коноплянка
10
Соломон
11
Тете
10
Марлос
10
Марлос
11
Тете
2
Траоре
14
Сикан
14
Сикан
2
Траоре
Остались в запасе
Монако
Шахтер
1
Вито Манноне
ВР
21
Аксель Дисаси
ЦЗ
31
Страхиня Павлович
ЦЗ
2
Рубен Агилар
ПЗ
4
Сеск Фабрегас
ЦП
8
Элиот Матацо
ЦП
4
Исмаил Якобс
ЛВ
18
Вильсон Изидор
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
31
Дентиньо
ЦФ
22
Ефим Конопля
ПЗ
30
Андрей Пятов
ВР
9
Виктор Корниенко
ЛЗ
31
Исмаили
ЛЗ
27
Сергей Кривцов
ЦЗ
27
Михаил Мудрик
ЛВ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Остались в запасе
1
Вито Манноне
ВР
21
Аксель Дисаси
ЦЗ
31
Страхиня Павлович
ЦЗ
2
Рубен Агилар
ПЗ
4
Сеск Фабрегас
ЦП
8
Элиот Матацо
ЦП
4
Исмаил Якобс
ЛВ
18
Вильсон Изидор
ЦФ
Остались в запасе
31
Дентиньо
ЦФ
22
Ефим Конопля
ПЗ
30
Андрей Пятов
ВР
9
Виктор Корниенко
ЛЗ
31
Исмаили
ЛЗ
27
Сергей Кривцов
ЦЗ
27
Михаил Мудрик
ЛВ
Главный тренер
Нико Ковач
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Статистика матча Монако - Шахтер
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Монако
Лига конференций, 4 тур
Хартс
- : -
26.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
1 : 1
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Ле-Ман
1 : 1
08.11.2026
Монако
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Франция. Лига 1, 9 тур
Париж
3 : 1
01.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Шахтер
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
- : -
25.11.2026
Фенербахче
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Шахтер
1 : 1
20.11.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Шахтер
2 : 0
30.10.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Информация о матче
Стадион:
Луи II
Где смотреть матч:
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