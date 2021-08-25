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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Шахтер - Монако
Шахтер - Монако: обзор матча 25 августа 2021
Шахтер
25.08.2021, среда, 22:00
Лига чемпионов, 4 раунд
2 : 2
Первый матч – 1 : 0
Завершен
Монако
74'
Марлос
114'
Р. Агилар (АГ)
18'
В. Бен-Йеддер
39'
В. Бен-Йеддер
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Шахтер - Монако
117'
Замена
А. Дисаси
️️️️
О. Чуамени
117'
Замена
И. Якобс
️️️️
К. Энрике
ГОЛ в свои ворота! 2:2!
Р. Агилар
114'
Желтая карточка
Фернандо
113'
108'
Желтая карточка
Б. Бадьяшиль
Желтая карточка
С. Кривцов
105'
+1
Замена
С. Кривцов
️️️️
Витао
101'
Замена
Фернандо
️️️️
Л. Траоре
101'
98'
Замена
Р. Агилар
️️️️
Д. Сидибе
Замена
Т. Степаненко
️️️️
М. Антонио
86'
Замена
М. Мудрик
️️️️
М. Соломон
82'
81'
Желтая карточка
Ю. Фофана
Желтая карточка
М. Соломон
80'
76'
Замена
С. Диоп
️️️️
А. Головин
76'
Замена
В. Изидор
️️️️
В. Бен-Йеддер
ГОЛ! 1:2!
Марлос
Пас отдал
А. Патрик
74'
72'
Желтая карточка
А. Головин
Желтая карточка
Марлон
70'
70'
Замена
Ж. Лукас
️️️️
Ж. Мартинш
Замена
Марлос
️️️️
Тете
66'
Желтая карточка
Тете
54'
Замена
Исмаили
️️️️
Н. Матвиенко
46'
Желтая карточка
Додо
40'
39'
ГОЛ! 0:2!
В. Бен-Йеддер
Пас отдал
К. Энрике
18'
ГОЛ! 0:1!
В. Бен-Йеддер
Пас отдал
К. Фолланд
14'
Желтая карточка
К. Фолланд
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шахтер
30
Андрей Пятов
ВР
4
Марлон
ЦЗ
44
Витао
ЦЗ
22
Николай Матвиенко
ЦЗ
17
Додо
ПЗ
10
Манор Соломон
ЛВ
8
Маркос Антонио
ЦП
8
Майкон
ЦП
10
Алан Патрик
АП
11
Тете
ПВ
2
Лассина Траоре
ЦФ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Монако
1
Александр Нюбель
ВР
12
Кайо Энрике
ЛЗ
3
Гильермо Марипан
ЦЗ
5
Бенуа Бадьяшиль
ЦЗ
19
Джибриль Сидибе
ПЗ
14
Орельен Чуамени
ОП
24
Юссуф Фофана
ЦП
10
Александр Головин
АП
10
Желсон Мартинш
ПВ
31
Кевин Фолланд
ЦФ
10
Виссам Бен-Йеддер
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
Шахтер
16
Алексей Шевченко
ВР
31
Исмаили
ЛЗ
9
Виктор Корниенко
ЛЗ
27
Сергей Кривцов
ЦЗ
22
Ефим Конопля
ПЗ
27
Михаил Мудрик
ЛВ
27
Тарас Степаненко
ОП
19
Артем Бондаренко
АП
8
Георгий Судаков
АП
10
Марлос
ПВ
11
Фернандо
ЦФ
31
Дентиньо
ЦФ
Монако
99
Радослав Майецки
ВР
21
Аксель Дисаси
ЦЗ
5
Крислен Матсима
ЦЗ
2
Рубен Агилар
ПЗ
4
Исмаил Якобс
ЛВ
4
Сеск Фабрегас
ЦП
6
Жеан Лукас
ЦП
8
Элиот Матацо
ЦП
10
Софьян Диоп
АП
10
Майрон Боадю
ЦФ
18
Вильсон Изидор
ЦФ
4-2-3-1
30
Пятов
4
Марлон
44
Витао
22
Матвиенко
17
Додо
8
Антонио
8
Майкон
10
Соломон
10
Патрик
11
Тете
2
Траоре
4-1-1-2-2
1
Нюбель
19
Сидибе
3
Марипан
5
Бадьяшиль
12
Энрике
14
Чуамени
24
Фофана
10
Мартинш
10
Головин
10
Бен-Йеддер
31
Фолланд
2
Траоре
11
Фернандо
11
Фернандо
2
Траоре
22
Матвиенко
31
Исмаили
31
Исмаили
22
Матвиенко
44
Витао
27
Кривцов
27
Кривцов
44
Витао
8
Антонио
27
Степаненко
27
Степаненко
8
Антонио
10
Соломон
27
Мудрик
27
Мудрик
10
Соломон
11
Тете
10
Марлос
10
Марлос
11
Тете
14
Чуамени
21
Дисаси
21
Дисаси
14
Чуамени
19
Сидибе
2
Агилар
2
Агилар
19
Сидибе
10
Мартинш
6
Лукас
6
Лукас
10
Мартинш
10
Головин
10
Диоп
10
Диоп
10
Головин
12
Энрике
4
Якобс
4
Якобс
12
Энрике
10
Бен-Йеддер
18
Изидор
18
Изидор
10
Бен-Йеддер
Остались в запасе
Шахтер
Монако
31
Дентиньо
ЦФ
22
Ефим Конопля
ПЗ
16
Алексей Шевченко
ВР
9
Виктор Корниенко
ЛЗ
19
Артем Бондаренко
АП
8
Георгий Судаков
АП
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
99
Радослав Майецки
ВР
5
Крислен Матсима
ЦЗ
4
Сеск Фабрегас
ЦП
8
Элиот Матацо
ЦП
10
Майрон Боадю
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
Остались в запасе
31
Дентиньо
ЦФ
22
Ефим Конопля
ПЗ
16
Алексей Шевченко
ВР
9
Виктор Корниенко
ЛЗ
19
Артем Бондаренко
АП
8
Георгий Судаков
АП
Остались в запасе
99
Радослав Майецки
ВР
5
Крислен Матсима
ЦЗ
4
Сеск Фабрегас
ЦП
8
Элиот Матацо
ЦП
10
Майрон Боадю
ЦФ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Главный тренер
Нико Ковач
Статистика матча Шахтер - Монако
6
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
6
4
Матчи команд
Шахтер
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
- : -
25.11.2026
Фенербахче
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Шахтер
1 : 1
20.11.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Шахтер
2 : 0
30.10.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Монако
Лига конференций, 4 тур
Хартс
- : -
26.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
1 : 1
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Ле-Ман
1 : 1
08.11.2026
Монако
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Франция. Лига 1, 9 тур
Париж
3 : 1
01.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Информация о матче
Стадион:
ОСК Металлист
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