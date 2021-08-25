Введите ваш ник на сайте
Материалы

Динамо - Шериф

25.08.2021, Среда, 22:00 мск Загреб, стадион Максимир Лига чемпионов, 4 раунд , ответный матч Динамо - Шериф
Первый матч: 0 - 3
Лига чемпионов (2021/2022)
4 раунд
первый матч		 17 августа, вторник 22:00 Шериф 3:0 Динамо
Лига чемпионов (2013/2014)
3 раунд
ответный матч		 7 августа, среда 21:00 Шериф 0:3 Динамо
Лига чемпионов (2013/2014)
3 раунд
первый матч		 30 июля, вторник 22:45 Динамо 1:0 Шериф
Лига чемпионов (2012/2013)
3 раунд
ответный матч		 8 августа, среда 22:45 Динамо 4:0 Шериф
Лига чемпионов (2012/2013)
3 раунд
первый матч		 1 августа, среда 21:00 Шериф 0:1 Динамо
Лига Чемпионов (2010/2011)

ответный матч		 4 августа, среда 22:00 Динамо 1:1 Шериф
Лига Чемпионов (2010/2011)

первый матч		 28 июля, среда 21:00 Шериф 1:1 Динамо
...
  • Читайте нас: 