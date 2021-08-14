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Расписание матчей
Италия. Кубок
Верона - Катанцаро
Верона - Катанцаро: обзор матча 14 августа 2021
Верона
14.08.2021, суббота, 21:45
Италия. Кубок, 1 раунд
3 : 0
Завершен
Катанцаро
23'
К. Гюнтер
33'
P. Fazio (АГ)
42'
Д. Лазович
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Верона - Катанцаро
88'
Замена
A. Risolo
️️️️
A. Cinelli
Замена
С. Ди Кармине
️️️️
Н. Калинич
78'
Замена
Н. Казале
️️️️
А. Барак
68'
Замена
Д. Маньяни
️️️️
К. Гюнтер
68'
Замена
М. Онгла
️️️️
А. Тамез
68'
ГОЛ! 3:0!
Д. Лазович
42'
ГОЛ в свои ворота! 2:0!
P. Fazio
33'
ГОЛ! 1:0!
К. Гюнтер
Пас отдал
М. Велозу
23'
Желтая карточка
К. Гюнтер
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Верона
1
Ивор Пандур
ВР
11
Федерико Чеккерини
ЦЗ
22
Корай Гюнтер
ЦЗ
27
Павел Давидович
ЦЗ
88
Дарко Лазович
ЛП
10
Маттиа Дзакканьи
ЛВ
61
Адриен Тамез
ОП
44
Мигель Велозу
ЦП
72
Антонин Барак
АП
22
Маттео Кансельери
ЦФ
9
Никола Калинич
ЦФ
Главный тренер
Марко Барони
Катанцаро
0
P. Fazio
ЦФ
14
Gabriele Rolando
ЦФ
27
Яри Вандепутте
ЦФ
0
A. Cinelli
ЦФ
0
M. Carlini
ЦФ
Верона
22
Алессандро Берарди
ВР
7
Джанлука Фработта
ЛЗ
96
Джанджакомо Маньяни
ЦЗ
18
Мартин Онгла
ЦЗ
45
Мерт Четин
ЦЗ
16
Николо Казале
ЦЗ
11
Даниэль Бесса
ЦП
20
Иван Илич
ЦП
2
Бруно Амионе
ЦФ
12
Nicola Borghetto
ЦФ
32
Антонио Рагуса
ЦФ
11
Самуэль Ди Кармине
ЦФ
Катанцаро
0
A. Risolo
ЦФ
8
L. Verna
ЦФ
3-1-2-2-2
1
Пандур
11
Чеккерини
22
Гюнтер
27
Давидович
61
Тамез
88
Лазович
44
Велозу
10
Дзакканьи
72
Барак
9
Калинич
22
Кансельери
5
0
0
0
27
Вандепутте
14
22
Гюнтер
96
Маньяни
96
Маньяни
22
Гюнтер
61
Тамез
18
Онгла
18
Онгла
61
Тамез
72
Барак
16
Казале
16
Казале
72
Барак
9
Калинич
11
Ди Кармине
11
Ди Кармине
9
Калинич
0
0
0
0
Остались в запасе
Верона
Катанцаро
22
Алессандро Берарди
ВР
7
Джанлука Фработта
ЛЗ
45
Мерт Четин
ЦЗ
11
Даниэль Бесса
ЦП
20
Иван Илич
ЦП
2
Бруно Амионе
ЦФ
12
Nicola Borghetto
ЦФ
32
Антонио Рагуса
ЦФ
Главный тренер
Марко Барони
8
L. Verna
ЦФ
Остались в запасе
22
Алессандро Берарди
ВР
7
Джанлука Фработта
ЛЗ
45
Мерт Четин
ЦЗ
11
Даниэль Бесса
ЦП
20
Иван Илич
ЦП
2
Бруно Амионе
ЦФ
12
Nicola Borghetto
ЦФ
32
Антонио Рагуса
ЦФ
Остались в запасе
8
L. Verna
ЦФ
Главный тренер
Марко Барони
Статистика матча Верона - Катанцаро
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Верона
Италия. Серия В, 14 тур
Эмполи
- : -
28.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 13 тур
Виртус Энтелла
2 : 1
24.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 12 тур
Верона
0 : 2
20.11.2026
Чезена
Италия. Серия В, 11 тур
Мантова
0 : 0
07.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 10 тур
Верона
3 : 0
01.11.2026
Каррарезе
Италия. Серия В, 9 тур
Юве Стабиа
0 : 1
28.10.2026
Верона
Катанцаро
Италия. Серия В, 14 тур
Катанцаро
- : -
30.11.2026
Авеллино
Италия. Серия В, 13 тур
Юве Стабиа
1 : 3
24.11.2026
Катанцаро
Италия. Серия В, 12 тур
Катанцаро
3 : 1
21.11.2026
Палермо
Италия. Серия В, 11 тур
Чезена
1 : 0
07.11.2026
Катанцаро
Италия. Серия В, 10 тур
Катанцаро
1 : 1
31.10.2026
Падова
Италия. Серия В, 9 тур
Беневенто
1 : 1
27.10.2026
Катанцаро
Информация о матче
Стадион:
Марко Антонио Бентегоди
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