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Расписание матчей
МЛС 2026
Лос-Анджелес Гэлакси - Реал Солт-Лейк
Лос-Анджелес Гэлакси - Реал Солт-Лейк: обзор матча 05 августа 2021
Лос-Анджелес Гэлакси
05.08.2021, четверг, 05:30
США. МЛС, 23 тур
1 : 0
Завершен
Реал Солт-Лейк
53'
Э. Альварес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лос-Анджелес Гэлакси - Реал Солт-Лейк
Замена
Д. Агирре
️️️️
A. Saldana
90'
+1
Замена
А. Уильямс
️️️️
Э. Альварес
90'
+1
85'
Желтая карточка
Д. Мерам
Замена
Д. Стерес
️️️️
С. Грандсир
81'
77'
Замена
A. Morgan
️️️️
D. Toia
71'
Желтая карточка
D. Toia
66'
Замена
М. Чанг
️️️️
А. Хулио
Замена
С. Ллетгет
️️️️
S. Kljestan
65'
64'
Замена
Д. Крейлах
️️️️
N. Besler
63'
Замена
Д. Мерам
️️️️
J. Menéndez
ГОЛ! 1:0!
Э. Альварес
Пас отдал
S. Kljestan
53'
35'
Желтая карточка
N. Besler
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лос-Анджелес Гэлакси
31
Джонатан Бонд
ВР
33
Деррик Уильямс
ЦЗ
4
Jorge Villafaña
ЦЗ
7
Самуэль Грандсир
ПВ
22
Хулиан Араухо
ЦФ
4
Сега Кулибали
ЦФ
10
Эфраин Альварес
ЦФ
16
Sacha Kljestan
ЦФ
22
Райан Равелосон
ЦФ
43
Adam Saldana
ЦФ
91
Кевин Кабрал
ЦФ
Главный тренер
Грегг Вэйни
Реал Солт-Лейк
18
Зак МакМат
ВР
22
Аарон Эррера
ЦЗ
4
Donny Toia
ЦЗ
30
Силва Марсело
ЦЗ
25
Everton Luiz
ЦП
13
Nick Besler
ЦП
11
Альберт Русняк
ЦП
17
Бобби Вуд
ЦФ
11
Андерсон Хулио
ЦФ
37
Jonathan Menéndez
ЦФ
20
Эрик Холт
ЦФ
Главный тренер
Фредди Хуарес
Лос-Анджелес Гэлакси
33
Джонатан Клинсман
ВР
91
Oniel Fisher
ЦЗ
17
Дэнни Крисостомо
ЦП
20
Ник ДеПуй
ЦФ
5
Даниэль Стерес
ЦФ
9
Августин Уильямс
ЦФ
70
Cameron Dunbar
ЦФ
23
Даниэль Агирре
ЦФ
24
Danilo Acosta
ЦФ
8
Себастьян Ллетгет
ЦФ
Реал Солт-Лейк
51
Andrew Putna
ВР
22
Джастин Мерам
ЦП
17
Пабло Руис
ЦП
0
J. J. Portillo
ЦП
15
Toni Datković
ЦФ
5
Ashtone Morgan
ЦФ
16
Майкел Чанг
ЦФ
87
Дамир Крейлах
ЦФ
28
Rubio Rubin
ЦФ
2-1-5
31
Бонд
33
Уильямс
4
7
Грандсир
16
91
Кабрал
43
22
Равелосон
10
Альварес
3-3-4
18
МакМат
22
Эррера
4
30
Силва Марсело
25
13
11
Русняк
20
Холт
37
11
Хулио
17
Вуд
7
Грандсир
5
Стерес
5
Стерес
7
Грандсир
10
Альварес
9
Уильямс
9
Уильямс
10
Альварес
43
23
Агирре
23
Агирре
43
16
8
Ллетгет
8
Ллетгет
16
37
22
Мерам
22
Мерам
37
4
5
5
4
11
Хулио
16
Чанг
16
Чанг
11
Хулио
13
87
Крейлах
87
Крейлах
13
Остались в запасе
Лос-Анджелес Гэлакси
Реал Солт-Лейк
33
Джонатан Клинсман
ВР
91
Oniel Fisher
ЦЗ
17
Дэнни Крисостомо
ЦП
20
Ник ДеПуй
ЦФ
70
Cameron Dunbar
ЦФ
24
Danilo Acosta
ЦФ
Главный тренер
Грегг Вэйни
51
Andrew Putna
ВР
17
Пабло Руис
ЦП
0
J. J. Portillo
ЦП
15
Toni Datković
ЦФ
28
Rubio Rubin
ЦФ
Главный тренер
Фредди Хуарес
Остались в запасе
33
Джонатан Клинсман
ВР
91
Oniel Fisher
ЦЗ
17
Дэнни Крисостомо
ЦП
20
Ник ДеПуй
ЦФ
70
Cameron Dunbar
ЦФ
24
Danilo Acosta
ЦФ
Остались в запасе
51
Andrew Putna
ВР
17
Пабло Руис
ЦП
0
J. J. Portillo
ЦП
15
Toni Datković
ЦФ
28
Rubio Rubin
ЦФ
Главный тренер
Грегг Вэйни
Главный тренер
Фредди Хуарес
Статистика матча Лос-Анджелес Гэлакси - Реал Солт-Лейк
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 35 тур
Реал Солт-Лейк
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 34 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
4 : 1
01.11.2026
Остин
США. МЛС, 32 тур
Лос-Анджелес
2 : 2
26.10.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 31 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
2 : 2
18.10.2026
Сан-Диего
США. МЛС, 30 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
2 : 0
15.10.2026
Портленд
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 1/8 финала
Реал Солт-Лейк
- : -
28.11.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 1/8 финала
Ванкувер Уайткепс
2 : 0
23.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 1/16 финала
Сиэтл
1 : 1
20.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 35 тур
Реал Солт-Лейк
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 34 тур
Сан-Хосе
2 : 1
01.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 33 тур
Остин
1 : 2
29.10.2026
Реал Солт-Лейк
Информация о матче
Стадион:
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