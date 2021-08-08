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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Пасуш де Феррейра - Фамаликан
Пасуш де Феррейра - Фамаликан: обзор матча 08 августа 2021
Пасуш де Феррейра
08.08.2021, воскресенье, 22:30
Португалия. Примейра, 1 тур
2 : 0
Завершен
Фамаликан
49'
L. Silva
50'
Н. Сантуш
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Пасуш де Феррейра - Фамаликан
90'
+5
Желтая карточка
Риччели
Желтая карточка
Л. Карлос
90'
+3
Пенальти не реализован!
Маракас
88'
87'
Желтая карточка
К. Вердонк
85'
Желтая карточка
А. Рикарду
Желтая карточка
М. Джалу
82'
Замена
Ж. Педру
️️️️
Денилсон
81'
78'
Желтая карточка
D. Figueiras
77'
Замена
Л. Офори
️️️️
Д. Тавареш
77'
Замена
К. Вердонк
️️️️
Б. Родригес
Замена
М. Джалу
️️️️
Н. Сантуш
76'
Замена
Уилтон
️️️️
Х. Дельгадо
62'
Замена
Э. Феррейра
️️️️
L. Silva
61'
60'
Замена
А. Рикарду
️️️️
J. Neto
ГОЛ! 2:0!
Н. Сантуш
Пас отдал
Денилсон
50'
ГОЛ! 1:0!
L. Silva
Пас отдал
Антунеш
49'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Пасуш де Феррейра
13
Андре Феррейра
ВР
2
Марко Баксиньо
ЦЗ
26
Маракас
ЦЗ
5
Антунеш
ЦЗ
10
Нуну Сантуш
ЦП
46
Стефен Эустакиу
ЦП
22
Луис Карлос
ЦП
15
Хуан Дельгадо
ЦП
2
Фернанду Фонсека
ЦФ
23
Lucas Silva
ЦФ
10
Денилсон
ЦФ
Главный тренер
Вашку Сеабра
Фамаликан
7
Diogo Figueiras
ЦЗ
5
Риччели
ЦЗ
21
Дилан Батубинсика
ЦЗ
28
Рубен Лима
ЦЗ
12
Густаво Ассунсао
ЦП
1
Луис Жуниор
ЦФ
80
João Neto
ЦФ
20
Давид Тавареш
ЦФ
9
Бруно Родригес
ЦФ
7
Иво Родригес
ЦФ
Главный тренер
Жоау Педру Соуза
Пасуш де Феррейра
12
Jeimes Menezes de Almeida
ВР
32
Флавио Рамос
ЦЗ
2
Жорже Силва
ЦЗ
46
Руй Пиреш
ЦП
20
Матшой Джалу
ЦФ
7
Элдер Феррейра
ЦФ
9
Уилтон
ЦФ
8
Abbas Ibrahim
ЦФ
45
Жоау Педру
ЦФ
Фамаликан
24
Кельвин Вердонк
ЦЗ
2
Дани Морер
ЦЗ
3
Патрик Вильям
ЦЗ
80
Лоуренс Офори
ЦП
31
Андре Рикарду
ЦФ
3-4-3
13
Феррейра
2
Баксиньо
26
Маракас
5
Антунеш
10
Сантуш
22
Карлос
15
Дельгадо
46
Эустакиу
10
Денилсон
23
2
Фонсека
4-1-5
5
Риччели
21
Батубинсика
28
Лима
7
12
Ассунсао
1
Жуниор
7
Родригес
9
Родригес
20
Тавареш
80
10
Сантуш
20
Джалу
20
Джалу
10
Сантуш
23
7
Феррейра
7
Феррейра
23
15
Дельгадо
9
Уилтон
9
Уилтон
15
Дельгадо
10
Денилсон
45
Педру
45
Педру
10
Денилсон
9
Родригес
24
Вердонк
24
Вердонк
9
Родригес
20
Тавареш
80
Офори
80
Офори
20
Тавареш
80
31
Рикарду
31
Рикарду
80
Остались в запасе
Пасуш де Феррейра
Фамаликан
12
Jeimes Menezes de Almeida
ВР
32
Флавио Рамос
ЦЗ
2
Жорже Силва
ЦЗ
46
Руй Пиреш
ЦП
8
Abbas Ibrahim
ЦФ
Главный тренер
Вашку Сеабра
2
Дани Морер
ЦЗ
3
Патрик Вильям
ЦЗ
Главный тренер
Жоау Педру Соуза
Остались в запасе
12
Jeimes Menezes de Almeida
ВР
32
Флавио Рамос
ЦЗ
2
Жорже Силва
ЦЗ
46
Руй Пиреш
ЦП
8
Abbas Ibrahim
ЦФ
Остались в запасе
2
Дани Морер
ЦЗ
3
Патрик Вильям
ЦЗ
Главный тренер
Вашку Сеабра
Главный тренер
Жоау Педру Соуза
Статистика матча Пасуш де Феррейра - Фамаликан
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Пасуш де Феррейра
Португалия. Примейра, 34 тур
Брага
3 : 0
27.05.2023
Пасуш де Феррейра
Португалия. Примейра, 33 тур
Пасуш де Феррейра
3 : 1
21.05.2023
Риу Аве
Португалия. Примейра, 32 тур
Шавиш
2 : 0
13.05.2023
Пасуш де Феррейра
Португалия. Примейра, 31 тур
Пасуш де Феррейра
0 : 4
07.05.2023
Спортинг
Португалия. Примейра, 30 тур
Визела
1 : 2
29.04.2023
Пасуш де Феррейра
Фамаликан
Португалия. Примейра, 12 тур
Бенфика
- : -
30.11.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 11 тур
Фамаликан
1 : 0
06.11.2026
Арука
Португалия. Примейра, 10 тур
Брага
3 : 0
01.11.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 9 тур
Риу Аве
0 : 4
25.10.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 8 тур
Фамаликан
1 : 4
12.10.2026
Алверка
Португалия. Примейра, 7 тур
Насьональ
0 : 4
19.09.2026
Фамаликан
Информация о матче
Стадион:
Капиталь до Мовель
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