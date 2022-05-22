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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Специя - Наполи
Специя - Наполи: обзор матча 22 мая 2022
Специя
22.05.2022, воскресенье, 13:30
Италия. Серия А, 38 тур
0 : 3
Завершен
Наполи
4'
М. Политано
25'
П. Зелински
36'
Д. Демме
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Специя - Наполи
80'
Замена
Ф. Ангисса
️️️️
Д. Демме
Замена
Н. Бертола
️️️️
М. Эрлич
80'
Замена
О. Нгуямба
️️️️
К. Агудело
73'
Замена
Э. Сальседо
️️️️
Д. Маджоре
73'
68'
Замена
Д. Мертенс
️️️️
П. Зелински
67'
Замена
В. Осимхен
️️️️
А. Петанья
67'
Замена
Л. Инсинье
️️️️
М. Политано
66'
Желтая карточка
Ф. Гулам
Замена
В. Коваленко
️️️️
Ж. Антист
62'
Замена
П. Зовко
️️️️
И. Проведель
62'
51'
Желтая карточка
М. Политано
Желтая карточка
Р. Манай
45'
+10
36'
ГОЛ! 0:3!
Д. Демме
Пас отдал
А. Петанья
25'
ГОЛ! 0:2!
П. Зелински
4'
ГОЛ! 0:1!
М. Политано
Пас отдал
К. Кулибали
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Специя
49
Иван Проведель
ВР
6
Мартин Эрлич
ЦЗ
43
Димитриос Николау
ЦЗ
4
Якуб Кивиор
ЦЗ
98
Кельвен Амьен-Аду
ПЗ
4
Сальва Феррер
ПЗ
18
Джулио Маджоре
ЦП
7
Кевин Агудело
ПВ
9
Жанис Антист
ЦФ
10
Даниэле Верде
ЦФ
7
Рей Манай
ЦФ
Главный тренер
Тиаго Мотта
Наполи
1
Алекс Мерет
ВР
13
Фаузи Гулам
ЛЗ
15
Жуан
ЦЗ
3
Калиду Кулибали
ЦЗ
59
Алессандро Дзаноли
ПЗ
20
Петр Зелински
ЦП
6
Диего Демме
ЦП
68
Станислав Лоботка
ЦП
99
Эльйиф Эльмас
АП
21
Маттео Политано
ПВ
37
Андреа Петанья
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Специя
40
Петар Зовко
ВР
13
Николо Бертола
ЦЗ
10
Орельен Нгуямба
ОП
7
Джакопо Сала
ЦП
10
Мехди Бурабиа
ЦП
6
Аймар Шер
ЦП
21
Виктор Коваленко
АП
7
Суф Подгоряну
ПВ
10
Эдди Сальседо
ЦФ
18
М'Бала Нзола
ЦФ
13
Давид Стрелец
ЦФ
Наполи
1
Давид Оспина
ВР
12
Давиде Марфелла
ВР
6
Мариу Руй
ЛЗ
13
Амир Ррахмани
ЦЗ
22
Джованни Ди Лоренцо
ПЗ
24
Кевин Малку
ПЗ
10
Лоренцо Инсинье
ЛВ
99
Франк Ангисса
ЦП
8
Фабиан Руис
ЦП
45
Виктор Осимхен
ЦФ
10
Дрис Мертенс
ЦФ
3-2-1-1-3
49
Проведель
6
Эрлич
43
Николау
4
Кивиор
98
Амьен-Аду
4
Феррер
18
Маджоре
7
Агудело
7
Манай
10
Верде
9
Антист
4-3-2-1
1
Мерет
59
Дзаноли
15
Жуан
3
Кулибали
13
Гулам
20
Зелински
6
Демме
68
Лоботка
21
Политано
99
Эльмас
37
Петанья
49
Проведель
40
Зовко
40
Зовко
49
Проведель
6
Эрлич
13
Бертола
13
Бертола
6
Эрлич
7
Агудело
10
Нгуямба
10
Нгуямба
7
Агудело
9
Антист
21
Коваленко
21
Коваленко
9
Антист
18
Маджоре
10
Сальседо
10
Сальседо
18
Маджоре
6
Демме
99
Ангисса
99
Ангисса
6
Демме
21
Политано
10
Инсинье
10
Инсинье
21
Политано
37
Петанья
45
Осимхен
45
Осимхен
37
Петанья
20
Зелински
10
Мертенс
10
Мертенс
20
Зелински
Остались в запасе
Специя
Наполи
7
Джакопо Сала
ЦП
10
Мехди Бурабиа
ЦП
6
Аймар Шер
ЦП
7
Суф Подгоряну
ПВ
18
М'Бала Нзола
ЦФ
13
Давид Стрелец
ЦФ
Главный тренер
Тиаго Мотта
1
Давид Оспина
ВР
12
Давиде Марфелла
ВР
6
Мариу Руй
ЛЗ
13
Амир Ррахмани
ЦЗ
22
Джованни Ди Лоренцо
ПЗ
24
Кевин Малку
ПЗ
8
Фабиан Руис
ЦП
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Остались в запасе
7
Джакопо Сала
ЦП
10
Мехди Бурабиа
ЦП
6
Аймар Шер
ЦП
7
Суф Подгоряну
ПВ
18
М'Бала Нзола
ЦФ
13
Давид Стрелец
ЦФ
Остались в запасе
1
Давид Оспина
ВР
12
Давиде Марфелла
ВР
6
Мариу Руй
ЛЗ
13
Амир Ррахмани
ЦЗ
22
Джованни Ди Лоренцо
ПЗ
24
Кевин Малку
ПЗ
8
Фабиан Руис
ЦП
Главный тренер
Тиаго Мотта
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Статистика матча Специя - Наполи
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Специя
Италия. Серия В, 38 тур
Пескара
1 : 1
08.05.2026
Специя
Италия. Серия В, 37 тур
Специя
2 : 2
01.05.2026
Венеция
Италия. Серия В, 36 тур
Катанцаро
4 : 2
25.04.2026
Специя
Италия. Серия В, 35 тур
Специя
6 : 1
18.04.2026
Зюйдтироль
Италия. Серия В, 34 тур
Специя
0 : 2
12.04.2026
Мантова
Наполи
Италия. Серия А, 13 тур
Сассуоло
- : -
29.11.2026
Наполи
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
2 : 2
24.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
1 : 0
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Информация о матче
Стадион:
Дино Мануцци
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