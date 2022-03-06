Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Наполи - Милан
Наполи - Милан: обзор матча 06 марта 2022
Наполи
06.03.2022, воскресенье, 22:45
Италия. Серия А, 28 тур
0 : 1
Завершен
Милан
49'
О. Жиру
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Наполи - Милан
90'
+3
Желтая карточка
А. Флоренци
Желтая карточка
А. Унас
90'
+2
89'
Замена
З. Ибрагимович
️️️️
Р. Леау
83'
Желтая карточка
М. Меньян
Замена
Ф. Ангисса
️️️️
П. Зелински
82'
Замена
И. Лосано
️️️️
С. Лоботка
82'
80'
Замена
А. Флоренци
️️️️
Д. Калабрия
80'
Замена
А. Салемакерс
️️️️
Ж. Мессьяс
77'
Желтая карточка
Т. Эрнандес
Желтая карточка
В. Осимхен
77'
Замена
Д. Мертенс
️️️️
Ф. Руис
76'
68'
Замена
А. Ребич
️️️️
О. Жиру
68'
Замена
Р. Крунич
️️️️
С. Тонали
Замена
А. Унас
️️️️
М. Политано
67'
Замена
Э. Эльмас
️️️️
Л. Инсинье
67'
49'
ГОЛ! 0:1!
О. Жиру
Пас отдал
Д. Калабрия
39'
Желтая карточка
О. Жиру
Желтая карточка
А. Ррахмани
37'
Желтая карточка
К. Кулибали
24'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Наполи
1
Давид Оспина
ВР
6
Мариу Руй
ЛЗ
13
Амир Ррахмани
ЦЗ
3
Калиду Кулибали
ЦЗ
22
Джованни Ди Лоренцо
ПЗ
10
Лоренцо Инсинье
ЛВ
8
Фабиан Руис
ЦП
68
Станислав Лоботка
ЦП
20
Петр Зелински
ЦП
21
Маттео Политано
ПВ
45
Виктор Осимхен
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Милан
16
Майк Меньян
ВР
19
Тео Эрнандес
ЛЗ
15
Пьер Калюлю
ЦЗ
23
Фикайо Томори
ЦЗ
2
Давиде Калабрия
ПЗ
27
Рафаэль Леау
ЛВ
16
Сандро Тонали
ОП
19
Франк Кессье
ЦП
10
Исмаэль Беннасер
ЦП
10
Жуниор Мессьяс
ПВ
9
Оливье Жиру
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Наполи
12
Давиде Марфелла
ВР
1
Алекс Мерет
ВР
13
Фаузи Гулам
ЛЗ
15
Жуан
ЦЗ
59
Алессандро Дзаноли
ПЗ
99
Франк Ангисса
ЦП
6
Диего Демме
ЦП
99
Эльйиф Эльмас
АП
11
Ирвинг Лосано
ПВ
96
Адам Унас
ПВ
10
Дрис Мертенс
ЦФ
37
Андреа Петанья
ЦФ
Милан
83
Антонио Миранте
ВР
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
97
Фоде Балло-Туре
ЛЗ
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
9
Анте Ребич
ЛВ
33
Раде Крунич
ЦП
70
Даниэль Мальдини
АП
21
Браим Диас
АП
70
Самуэль Кастильехо
ПВ
56
Алексис Салемакерс
ПВ
11
Златан Ибрагимович
ЦФ
4-3-2-1
1
Оспина
6
Мариу Руй
13
Ррахмани
3
Кулибали
22
Ди Лоренцо
8
Руис
68
Лоботка
20
Зелински
10
Инсинье
21
Политано
45
Осимхен
4-1-2-2-1
16
Меньян
2
Калабрия
15
Калюлю
23
Томори
19
Эрнандес
16
Тонали
19
Кессье
10
Беннасер
10
Мессьяс
27
Леау
9
Жиру
20
Зелински
99
Ангисса
99
Ангисса
20
Зелински
10
Инсинье
99
Эльмас
99
Эльмас
10
Инсинье
68
Лоботка
11
Лосано
11
Лосано
68
Лоботка
21
Политано
96
Унас
96
Унас
21
Политано
8
Руис
10
Мертенс
10
Мертенс
8
Руис
9
Жиру
9
Ребич
9
Ребич
9
Жиру
2
Калабрия
24
Флоренци
24
Флоренци
2
Калабрия
16
Тонали
33
Крунич
33
Крунич
16
Тонали
10
Мессьяс
56
Салемакерс
56
Салемакерс
10
Мессьяс
27
Леау
11
Ибрагимович
11
Ибрагимович
27
Леау
Остались в запасе
Наполи
Милан
12
Давиде Марфелла
ВР
1
Алекс Мерет
ВР
13
Фаузи Гулам
ЛЗ
15
Жуан
ЦЗ
59
Алессандро Дзаноли
ПЗ
6
Диего Демме
ЦП
37
Андреа Петанья
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
83
Антонио Миранте
ВР
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
97
Фоде Балло-Туре
ЛЗ
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
70
Даниэль Мальдини
АП
21
Браим Диас
АП
70
Самуэль Кастильехо
ПВ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Остались в запасе
12
Давиде Марфелла
ВР
1
Алекс Мерет
ВР
13
Фаузи Гулам
ЛЗ
15
Жуан
ЦЗ
59
Алессандро Дзаноли
ПЗ
6
Диего Демме
ЦП
37
Андреа Петанья
ЦФ
Остались в запасе
83
Антонио Миранте
ВР
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
97
Фоде Балло-Туре
ЛЗ
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
70
Даниэль Мальдини
АП
21
Браим Диас
АП
70
Самуэль Кастильехо
ПВ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Главный тренер
Стефано Пиоли
Статистика матча Наполи - Милан
4
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
5
Матчи команд
Наполи
Италия. Серия А, 13 тур
Сассуоло
- : -
29.11.2026
Наполи
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
2 : 2
24.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
1 : 0
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Милан
Лига Европы, 5 тур
Олимпиакос
- : -
26.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
5 : 1
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Информация о матче
Стадион:
Диего Армандо Марадона
Где смотреть матч:
Матч ТВ
Новости команд
Все
Наполи
Милан
Лига Европы: шансы «Олимпиакоса» и «Милана» на победу в матче 5-го тура
09:52
Мареска объяснил ничью «Сити» с «Наполи»
09:02
Лига чемпионов. «Арсенал» сыграл вничью, «Манчестер Сити» ушел от поражения и другие результаты
01:00
2
«Манчестер Сити» – «Наполи»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 ноября 2026
Вчера, 21:50
«Манчестер Сити» – «Наполи» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 24 ноября 2026
23 ноября
Мареска объяснил ничью «Сити» с «Наполи»
09:02
Лига чемпионов. «Арсенал» сыграл вничью, «Манчестер Сити» ушел от поражения и другие результаты
01:00
2
«Манчестер Сити» – «Наполи»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 ноября 2026
Вчера, 21:50
«Манчестер Сити» – «Наполи» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 24 ноября 2026
23 ноября
Лига чемпионов: шансы «Манчестер Сити» и «Наполи» на победу в матче 5-го тура
23 ноября
Лига Европы: шансы «Олимпиакоса» и «Милана» на победу в матче 5-го тура
09:52
Серия А. «Милан» забил 5 голов 7-й команде чемпионата
22 ноября
«Милан» – «Фрозиноне»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Серия А: шансы «Милана» и «Фрозиноне» на победу в матче 12-го тура
21 ноября
Защитник «Милана» Павлович рассказал о гитлеровских методах бывшего тренера: «При нем убрали «Нутеллу»
20 ноября
6
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+