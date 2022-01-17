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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Милан - Специя
Милан - Специя: обзор матча 17 января 2022
Милан
17.01.2022, понедельник, 20:30
Италия. Серия А, 22 тур
1 : 2
Завершен
Специя
45+1'
Р. Леау
64'
К. Агудело
90+6'
Э. Гьяси
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Милан - Специя
90'
+6
ГОЛ! 1:2!
Э. Гьяси
Пас отдал
В. Коваленко
90'
+3
Желтая карточка
Д. Николау
Замена
А. Ребич
️️️️
Р. Леау
84'
80'
Замена
В. Коваленко
️️️️
Д. Маджоре
77'
Замена
С. Феррер
️️️️
А. Реца
Замена
Д. Калабрия
️️️️
М. Габбиа
70'
Замена
О. Жиру
️️️️
Б. Диас
70'
65'
Желтая карточка
Д. Маджоре
64'
ГОЛ! 1:1!
К. Агудело
Пас отдал
Д. Верде
Желтая карточка
М. Габбиа
62'
58'
Замена
К. Агудело
️️️️
Р. Манай
Замена
Ж. Мессьяс
️️️️
А. Салемакерс
57'
ГОЛ! 1:0!
Р. Леау
45'
+1
45'
Желтая карточка
И. Проведель
Пенальти не реализован!
Т. Эрнандес
45'
32'
Желтая карточка
Я. Кивиор
Желтая карточка
П. Калюлю
22'
19'
Желтая карточка
Э. Гьяси
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Милан
16
Майк Меньян
ВР
19
Тео Эрнандес
ЛЗ
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
15
Пьер Калюлю
ЦЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
27
Рафаэль Леау
ЛВ
21
Браим Диас
ЛВ
8
Тьему Бакайоко
ОП
33
Раде Крунич
ЦП
56
Алексис Салемакерс
ПВ
11
Златан Ибрагимович
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Специя
49
Иван Проведель
ВР
13
Аркадиуш Реца
ЛЗ
6
Мартин Эрлич
ЦЗ
43
Димитриос Николау
ЦЗ
4
Якуб Кивиор
ЦЗ
98
Кельвен Амьен-Аду
ПЗ
11
Эммануэль Гьяси
ЛВ
10
Симоне Бастони
ЦП
18
Джулио Маджоре
ЦП
10
Даниэле Верде
ЦФ
7
Рей Манай
ЦФ
Главный тренер
Тиаго Мотта
Милан
83
Антонио Миранте
ВР
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
2
Давиде Калабрия
ПЗ
91
Лука Станга
ПЗ
9
Анте Ребич
ЛВ
86
Энрико Ди Гесу
ЦП
70
Даниэль Мальдини
АП
10
Жуниор Мессьяс
ПВ
70
Самуэль Кастильехо
ПВ
9
Оливье Жиру
ЦФ
Специя
40
Петар Зовко
ВР
41
Йерун Зут
ВР
13
Николо Бертола
ЦЗ
55
Петко Христов
ЦЗ
4
Сальва Феррер
ПЗ
7
Джакопо Сала
ЦП
6
Аймар Шер
ЦП
21
Виктор Коваленко
АП
7
Кевин Агудело
ПВ
9
Жанис Антист
ЦФ
13
Давид Стрелец
ЦФ
18
М'Бала Нзола
ЦФ
4-1-1-3-1
16
Меньян
19
Эрнандес
46
Габбиа
15
Калюлю
24
Флоренци
8
Бакайоко
33
Крунич
21
Диас
27
Леау
56
Салемакерс
11
Ибрагимович
3-2-2-1-2
49
Проведель
6
Эрлич
43
Николау
4
Кивиор
98
Амьен-Аду
13
Реца
10
Бастони
18
Маджоре
11
Гьяси
7
Манай
10
Верде
56
Салемакерс
10
Мессьяс
10
Мессьяс
56
Салемакерс
27
Леау
9
Ребич
9
Ребич
27
Леау
46
Габбиа
2
Калабрия
2
Калабрия
46
Габбиа
21
Диас
9
Жиру
9
Жиру
21
Диас
13
Реца
4
Феррер
4
Феррер
13
Реца
18
Маджоре
21
Коваленко
21
Коваленко
18
Маджоре
7
Манай
7
Агудело
7
Агудело
7
Манай
Остались в запасе
Милан
Специя
83
Антонио Миранте
ВР
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
91
Лука Станга
ПЗ
86
Энрико Ди Гесу
ЦП
70
Даниэль Мальдини
АП
70
Самуэль Кастильехо
ПВ
Главный тренер
Стефано Пиоли
7
Джакопо Сала
ЦП
40
Петар Зовко
ВР
41
Йерун Зут
ВР
13
Николо Бертола
ЦЗ
55
Петко Христов
ЦЗ
6
Аймар Шер
ЦП
9
Жанис Антист
ЦФ
13
Давид Стрелец
ЦФ
18
М'Бала Нзола
ЦФ
Главный тренер
Тиаго Мотта
Остались в запасе
83
Антонио Миранте
ВР
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
91
Лука Станга
ПЗ
86
Энрико Ди Гесу
ЦП
70
Даниэль Мальдини
АП
70
Самуэль Кастильехо
ПВ
Остались в запасе
7
Джакопо Сала
ЦП
40
Петар Зовко
ВР
41
Йерун Зут
ВР
13
Николо Бертола
ЦЗ
55
Петко Христов
ЦЗ
6
Аймар Шер
ЦП
9
Жанис Антист
ЦФ
13
Давид Стрелец
ЦФ
18
М'Бала Нзола
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Главный тренер
Тиаго Мотта
Статистика матча Милан - Специя
2
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Милан
Лига Европы, 5 тур
Олимпиакос
- : -
26.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
5 : 1
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Специя
Италия. Серия В, 38 тур
Пескара
1 : 1
08.05.2026
Специя
Италия. Серия В, 37 тур
Специя
2 : 2
01.05.2026
Венеция
Италия. Серия В, 36 тур
Катанцаро
4 : 2
25.04.2026
Специя
Италия. Серия В, 35 тур
Специя
6 : 1
18.04.2026
Зюйдтироль
Италия. Серия В, 34 тур
Специя
0 : 2
12.04.2026
Мантова
Информация о матче
Стадион:
Джузеппе Меацца
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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