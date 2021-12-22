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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Рома - Сампдория
Рома - Сампдория: обзор матча 22 декабря 2021
Рома
22.12.2021, среда, 20:30
Италия. Серия А, 19 тур
1 : 1
Завершен
Сампдория
72'
Э. Шомуродов
80'
М. Габбиадини
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рома - Сампдория
89'
Замена
Ж. Йепес
️️️️
К. Аскильдсен
89'
Замена
Ф. Депаоли
️️️️
А. Кандрева
80'
ГОЛ! 1:1!
М. Габбиадини
76'
Замена
Р. Черво
️️️️
Б. Берешиньски
76'
Замена
Ф. Квальярелла
️️️️
Ф. Капуто
ГОЛ! 1:0!
Э. Шомуродов
72'
Замена
С. Эль-Шаарави
️️️️
Ж. Верету
67'
Замена
Э. Шомуродов
️️️️
М. Винья
67'
61'
Желтая карточка
К. Аскильдсен
60'
Желтая карточка
В. Фальконе
Замена
Ф. Афена-Гьян
️️️️
Т. Абрахам
47'
44'
Желтая карточка
Б. Берешиньски
37'
Замена
А. Феррари
️️️️
А. Экдаль
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рома
1
Руй Патрисиу
ВР
6
Матиас Винья
ЛЗ
23
Джанлука Манчини
ЦЗ
3
Рожер Ибаньес
ЦЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
2
Рик Карсдорп
ПЗ
22
Генрих Мхитарян
ЦП
4
Бриан Кристанте
ЦП
17
Жордан Верету
ЦП
10
Николо Дзаньоло
АП
18
Тэмми Абрахам
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Сампдория
30
Владимиро Фальконе
ВР
3
Томмазо Ауджелло
ЛЗ
4
Мая Йошида
ЦЗ
25
Омар Колли
ЦЗ
18
Бартош Берешиньски
ПЗ
15
Адриен Силва
ЦП
8
Альбин Экдаль
ЦП
7
Кристоффер Аскильдсен
ЦП
87
Антонио Кандрева
ПП
11
Маноло Габбиадини
ЦФ
9
Франческо Капуто
ЦФ
Рома
13
Даниэль Фузато
ВР
33
Риккардо Калафьори
ЛЗ
3
Мараш Кумбула
ЦЗ
8
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
24
Амаду Диавара
ОП
5
Эбрима Дарбо
ОП
12
Гонсало Вильяр
ЦП
8
Эдоардо Бове
ЦП
23
Карлес Перес
ПВ
9
Борха Майорал
ЦФ
14
Эльдор Шомуродов
ЦФ
13
Феликс Афена-Гьян
ЦФ
Сампдория
25
Эмиль Аудеро
ВР
30
Никола Равалья
ВР
29
Никола Мурру
ЛЗ
3
Раду Дрэгушин
ЦЗ
25
Алекс Феррари
ЦЗ
24
Юлиан Хабот
ЦЗ
23
Фабио Депаоли
ПЗ
20
Риккардо Черво
ЛВ
21
Жерар Йепес
ОП
92
Эрнесто Торрегросса
ЦФ
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
3-2-3-1-1
1
Патрисиу
23
Манчини
3
Ибаньес
6
Смоллинг
6
Винья
2
Карсдорп
22
Мхитарян
4
Кристанте
17
Верету
10
Дзаньоло
18
Абрахам
4-4-2
30
Фальконе
18
Берешиньски
4
Йошида
25
Колли
3
Ауджелло
87
Кандрева
8
Экдаль
7
Аскильдсен
15
Силва
9
Капуто
11
Габбиадини
17
Верету
8
Эль-Шаарави
8
Эль-Шаарави
17
Верету
6
Винья
14
Шомуродов
14
Шомуродов
6
Винья
18
Абрахам
13
Афена-Гьян
13
Афена-Гьян
18
Абрахам
8
Экдаль
25
Феррари
25
Феррари
8
Экдаль
87
Кандрева
23
Депаоли
23
Депаоли
87
Кандрева
7
Аскильдсен
21
Йепес
21
Йепес
7
Аскильдсен
18
Берешиньски
20
Черво
20
Черво
18
Берешиньски
9
Капуто
27
Квальярелла
27
Квальярелла
9
Капуто
Остались в запасе
Рома
Сампдория
13
Даниэль Фузато
ВР
33
Риккардо Калафьори
ЛЗ
3
Мараш Кумбула
ЦЗ
24
Амаду Диавара
ОП
5
Эбрима Дарбо
ОП
12
Гонсало Вильяр
ЦП
8
Эдоардо Бове
ЦП
23
Карлес Перес
ПВ
9
Борха Майорал
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
25
Эмиль Аудеро
ВР
30
Никола Равалья
ВР
29
Никола Мурру
ЛЗ
3
Раду Дрэгушин
ЦЗ
24
Юлиан Хабот
ЦЗ
92
Эрнесто Торрегросса
ЦФ
Остались в запасе
13
Даниэль Фузато
ВР
33
Риккардо Калафьори
ЛЗ
3
Мараш Кумбула
ЦЗ
24
Амаду Диавара
ОП
5
Эбрима Дарбо
ОП
12
Гонсало Вильяр
ЦП
8
Эдоардо Бове
ЦП
23
Карлес Перес
ПВ
9
Борха Майорал
ЦФ
Остались в запасе
25
Эмиль Аудеро
ВР
30
Никола Равалья
ВР
29
Никола Мурру
ЛЗ
3
Раду Дрэгушин
ЦЗ
24
Юлиан Хабот
ЦЗ
92
Эрнесто Торрегросса
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Статистика матча Рома - Сампдория
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Рома
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
- : -
25.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
1 : 5
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Сампдория
Италия. Серия В, 13 тур
Падова
- : -
25.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 12 тур
Сампдория
3 : 1
21.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 11 тур
Каррарезе
0 : 1
08.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 10 тур
Сампдория
2 : 0
31.10.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 9 тур
Асколи
2 : 0
27.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 8 тур
Зюйдтироль
1 : 1
24.10.2026
Сампдория
Информация о матче
Стадион:
Олимпико
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 3
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