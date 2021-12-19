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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Милан - Наполи
Милан - Наполи: обзор матча 19 декабря 2021
Милан
19.12.2021, воскресенье, 22:45
Италия. Серия А, 18 тур
0 : 1
Завершен
Наполи
5'
Э. Эльмас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Милан - Наполи
86'
Замена
Ф. Гулам
️️️️
Э. Эльмас
Замена
П. Калюлю
️️️️
А. Флоренци
86'
Замена
С. Кастильехо
️️️️
Ж. Мессьяс
78'
78'
Замена
Д. Мертенс
️️️️
А. Петанья
Замена
И. Беннасер
️️️️
С. Тонали
78'
77'
Замена
М. Политано
️️️️
И. Лосано
77'
Замена
А. Унас
️️️️
П. Зелински
67'
Желтая карточка
К. Малку
Замена
О. Жиру
️️️️
Б. Диас
63'
Замена
А. Салемакерс
️️️️
Р. Крунич
63'
54'
Замена
С. Лоботка
️️️️
Д. Демме
33'
Желтая карточка
Д. Ди Лоренцо
5'
ГОЛ! 0:1!
Э. Эльмас
Пас отдал
П. Зелински
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Милан
16
Майк Меньян
ВР
97
Фоде Балло-Туре
ЛЗ
23
Фикайо Томори
ЦЗ
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
16
Сандро Тонали
ОП
19
Франк Кессье
ЦП
33
Раде Крунич
ЦП
21
Браим Диас
АП
10
Жуниор Мессьяс
ПВ
11
Златан Ибрагимович
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Наполи
1
Давид Оспина
ВР
22
Джованни Ди Лоренцо
ЛЗ
13
Амир Ррахмани
ЦЗ
15
Жуан
ЦЗ
24
Кевин Малку
ПЗ
99
Эльйиф Эльмас
ЛВ
99
Франк Ангисса
ЦП
6
Диего Демме
ЦП
20
Петр Зелински
ЦП
11
Ирвинг Лосано
ПВ
37
Андреа Петанья
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Милан
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
83
Антонио Миранте
ВР
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
15
Пьер Калюлю
ЦЗ
8
Тьему Бакайоко
ОП
10
Исмаэль Беннасер
ЦП
70
Даниэль Мальдини
АП
70
Самуэль Кастильехо
ПВ
56
Алексис Салемакерс
ПВ
9
Оливье Жиру
ЦФ
Наполи
1
Алекс Мерет
ВР
12
Давиде Марфелла
ВР
13
Фаузи Гулам
ЛЗ
59
Алессандро Дзаноли
ПЗ
68
Станислав Лоботка
ЦП
21
Маттео Политано
ПВ
96
Адам Унас
ПВ
10
Дрис Мертенс
ЦФ
4-1-2-2-1
16
Меньян
97
Балло-Туре
23
Томори
26
Романьоли
24
Флоренци
16
Тонали
19
Кессье
33
Крунич
21
Диас
10
Мессьяс
11
Ибрагимович
4-3-2-1
1
Оспина
24
Малку
13
Ррахмани
15
Жуан
22
Ди Лоренцо
99
Ангисса
6
Демме
20
Зелински
11
Лосано
99
Эльмас
37
Петанья
24
Флоренци
15
Калюлю
15
Калюлю
24
Флоренци
16
Тонали
10
Беннасер
10
Беннасер
16
Тонали
10
Мессьяс
70
Кастильехо
70
Кастильехо
10
Мессьяс
33
Крунич
56
Салемакерс
56
Салемакерс
33
Крунич
21
Диас
9
Жиру
9
Жиру
21
Диас
99
Эльмас
13
Гулам
13
Гулам
99
Эльмас
6
Демме
68
Лоботка
68
Лоботка
6
Демме
11
Лосано
21
Политано
21
Политано
11
Лосано
20
Зелински
96
Унас
96
Унас
20
Зелински
37
Петанья
10
Мертенс
10
Мертенс
37
Петанья
Остались в запасе
Милан
Наполи
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
83
Антонио Миранте
ВР
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
8
Тьему Бакайоко
ОП
70
Даниэль Мальдини
АП
Главный тренер
Стефано Пиоли
1
Алекс Мерет
ВР
12
Давиде Марфелла
ВР
59
Алессандро Дзаноли
ПЗ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Остались в запасе
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
83
Антонио Миранте
ВР
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
8
Тьему Бакайоко
ОП
70
Даниэль Мальдини
АП
Остались в запасе
1
Алекс Мерет
ВР
12
Давиде Марфелла
ВР
59
Алессандро Дзаноли
ПЗ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Статистика матча Милан - Наполи
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Милан
Лига Европы, 5 тур
Олимпиакос
- : -
26.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
5 : 1
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Наполи
Италия. Серия А, 13 тур
Сассуоло
- : -
29.11.2026
Наполи
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
2 : 2
24.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
1 : 0
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Информация о матче
Главный судья:
Давиде Масса
(Империя)
Стадион:
Джузеппе Меацца
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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