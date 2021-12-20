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Главный судья:
Давиде Масса (Империя)
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Милан - Наполи

19.12.2021, Воскресенье, 22:45 мск Милан, стадион Джузеппе Меацца Трансляция: Матч ТВ Италия. Серия А, 18 тур Милан - Наполи
Италия. Серия А (2020/2021)
27 тур
14 марта, воскресенье 22:45 Милан 0:1 Наполи
8 тур
22 ноября, воскресенье 22:45 Наполи 1:3 Милан
Италия. Серия А (2019/2020)
32 тур
12 июля, воскресенье 22:45 Наполи 2:2 Милан
13 тур
23 ноября, суббота 20:00 Милан 1:1 Наполи
Италия. Кубок (2018/2019)
1/4 финала
29 января, вторник 22:45 Милан 2:0 Наполи
Италия. Серия А (2018/2019)
21 тур
26 января, суббота 22:30 Милан 0:0 Наполи
2 тур
25 августа, суббота 21:30 Наполи 3:2 Милан
Италия. Серия А (2017/2018)
32 тур
15 апреля, воскресенье 16:00 Милан 0:0 Наполи
13 тур
18 ноября, суббота 22:45 Наполи 2:1 Милан
Италия. Серия А (2016/2017)
21 тур
21 января, суббота 22:45 Милан 1:2 Наполи
2 тур
27 августа, суббота 21:45 Наполи 4:2 Милан
Италия. Серия А (2015/2016)
26 тур
22 февраля, понедельник 23:00 Наполи 1:1 Милан
7 тур
4 октября, воскресенье 21:45 Милан 0:4 Наполи
Италия. Серия А (2014/2015)
34 тур
3 мая, воскресенье 21:45 Наполи 3:0 Милан
15 тур
14 декабря, воскресенье 22:45 Милан 2:0 Наполи
Италия. Серия А (2013/2014)
23 тур
8 февраля, суббота 23:45 Наполи 3:1 Милан
4 тур
22 сентября, воскресенье 22:45 Милан 1:2 Наполи
Италия. Серия А (2012/2013)
32 тур
14 апреля, воскресенье 22:45 Милан 1:1 Наполи
13 тур
17 ноября, суббота 23:45 Наполи 2:2 Милан
Италия. Серия А (2011/2012)
22 тур
5 февраля, воскресенье 18:00 Милан 0:0 Наполи
3 тур
18 сентября, воскресенье 22:45 Наполи 3:1 Милан
Италия. Серия А (2010/2011)
27 тур
28 февраля, понедельник 22:45 Милан 3:0 Наполи
8 тур
25 октября, понедельник 22:45 Наполи 1:2 Милан
Италия. Серия А (2009/2010)
29 тур
21 марта, воскресенье 17:00 Милан 1:1 Наполи
10 тур
28 октября, среда 22:45 Наполи 2:2 Милан
Италия. Серия А (2008/2009)
29 тур
22 марта, воскресенье 22:30 Наполи 0:0 Милан
10 тур
2 ноября, воскресенье 22:30 Милан 1:0 Наполи
Италия. Серия А (2007/2008)
37 тур
11 мая, воскресенье 17:00 Наполи 3:1 Милан
18 тур
13 января, воскресенье 22:30 Милан 5:2 Наполи
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Милан 38 26 8 4 69:31 +38 86
2. Интер 38 25 9 4 84:32 +52 84
3. Наполи 38 24 7 7 74:31 +43 79
4. Ювентус 38 20 10 8 57:37 +20 70
5. Лацио 38 18 10 10 77:58 +19 64
6. Рома 38 18 9 11 59:43 +16 63
7. Фиорентина 38 19 5 14 59:51 +8 62
8. Аталанта 38 16 11 11 65:48 +17 59
9. Верона 38 14 11 13 65:59 +6 53
10. Торино 38 13 11 14 46:41 +5 50
11. Сассуоло 38 13 11 14 64:66 -2 50
12. Удинезе 38 11 14 13 61:58 +3 47
13. Болонья 38 12 10 16 44:55 -11 46
14. Эмполи 38 10 11 17 50:70 -20 41
15. Сампдория 38 10 6 22 46:63 -17 36
16. Специя 38 10 6 22 41:71 -30 36
17. Салернитана 38 7 10 21 33:78 -45 31
18. Кальяри 38 6 12 20 34:68 -34 30
19. Дженоа 38 4 16 18 27:60 -33 28
20. Венеция 38 6 9 23 34:69 -35 27
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