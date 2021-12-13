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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Рома - Специя
Рома - Специя: обзор матча 13 декабря 2021
Рома
13.12.2021, понедельник, 22:45
Италия. Серия А, 17 тур
2 : 0
Завершен
Специя
6'
К. Смоллинг
56'
Р. Ибаньес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рома - Специя
Вторая желтая
Ф. Афена-Гьян
90'
+4
Замена
Э. Бове
️️️️
Ж. Верету
90'
+3
90'
+2
Желтая карточка
Э. Гьяси
Желтая карточка
Ф. Афена-Гьян
70'
Желтая карточка
М. Кумбула
65'
Замена
А. Диавара
️️️️
К. Смоллинг
64'
Замена
Ф. Афена-Гьян
️️️️
Б. Майорал
64'
ГОЛ! 2:0!
Р. Ибаньес
Пас отдал
Ж. Верету
56'
Желтая карточка
М. Винья
54'
53'
Замена
Д. Верде
️️️️
Д. Стрелец
53'
Замена
С. Бастони
️️️️
Д. Маджоре
53'
Замена
К. Агудело
️️️️
В. Коваленко
17'
Замена
Я. Кивиор
️️️️
Д. Сала
ГОЛ! 1:0!
К. Смоллинг
Пас отдал
Т. Абрахам
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рома
1
Руй Патрисиу
ВР
6
Матиас Винья
ЛЗ
3
Рожер Ибаньес
ЦЗ
3
Мараш Кумбула
ЦЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
2
Рик Карсдорп
ПЗ
22
Генрих Мхитарян
ЦП
17
Жордан Верету
ЦП
4
Бриан Кристанте
ЦП
9
Борха Майорал
ЦФ
18
Тэмми Абрахам
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Специя
49
Иван Проведель
ВР
13
Аркадиуш Реца
ЛЗ
6
Мартин Эрлич
ЦЗ
43
Димитриос Николау
ЦЗ
98
Кельвен Амьен-Аду
ПЗ
11
Эммануэль Гьяси
ЛВ
18
Джулио Маджоре
ЦП
21
Виктор Коваленко
АП
7
Джакопо Сала
ПВ
13
Давид Стрелец
ЦФ
7
Рей Манай
ЦФ
Главный тренер
Тиаго Мотта
Рома
13
Даниэль Фузато
ВР
23
Пьетро Боер
ВР
59
Никола Залевски
ЛЗ
33
Риккардо Калафьори
ЛЗ
2
Майсса Ндиайе
ЦЗ
5
Эбрима Дарбо
ОП
24
Амаду Диавара
ОП
8
Эдоардо Бове
ЦП
12
Гонсало Вильяр
ЦП
13
Феликс Афена-Гьян
ЦФ
14
Эльдор Шомуродов
ЦФ
Специя
41
Йерун Зут
ВР
40
Петар Зовко
ВР
55
Петко Христов
ЦЗ
4
Якуб Кивиор
ЦЗ
13
Николо Бертола
ЦЗ
4
Сальва Феррер
ПЗ
19
Эбрима Колли
ЛВ
10
Симоне Бастони
ЦП
7
Кевин Агудело
ПВ
6
Аймар Шер
ЦФ
10
Даниэле Верде
ЦФ
3-2-3-2
1
Патрисиу
3
Ибаньес
3
Кумбула
6
Смоллинг
6
Винья
2
Карсдорп
22
Мхитарян
17
Верету
4
Кристанте
18
Абрахам
9
Майорал
4-1-3-2
49
Проведель
98
Амьен-Аду
6
Эрлич
43
Николау
13
Реца
18
Маджоре
7
Сала
21
Коваленко
11
Гьяси
7
Манай
13
Стрелец
6
Смоллинг
24
Диавара
24
Диавара
6
Смоллинг
17
Верету
8
Бове
8
Бове
17
Верету
9
Майорал
13
Афена-Гьян
13
Афена-Гьян
9
Майорал
18
Маджоре
10
Бастони
10
Бастони
18
Маджоре
7
Сала
4
Кивиор
4
Кивиор
7
Сала
21
Коваленко
7
Агудело
7
Агудело
21
Коваленко
13
Стрелец
10
Верде
10
Верде
13
Стрелец
Остались в запасе
Рома
Специя
59
Никола Залевски
ЛЗ
13
Даниэль Фузато
ВР
23
Пьетро Боер
ВР
33
Риккардо Калафьори
ЛЗ
2
Майсса Ндиайе
ЦЗ
5
Эбрима Дарбо
ОП
12
Гонсало Вильяр
ЦП
14
Эльдор Шомуродов
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
41
Йерун Зут
ВР
40
Петар Зовко
ВР
55
Петко Христов
ЦЗ
13
Николо Бертола
ЦЗ
4
Сальва Феррер
ПЗ
19
Эбрима Колли
ЛВ
6
Аймар Шер
ЦФ
Главный тренер
Тиаго Мотта
Остались в запасе
59
Никола Залевски
ЛЗ
13
Даниэль Фузато
ВР
23
Пьетро Боер
ВР
33
Риккардо Калафьори
ЛЗ
2
Майсса Ндиайе
ЦЗ
5
Эбрима Дарбо
ОП
12
Гонсало Вильяр
ЦП
14
Эльдор Шомуродов
ЦФ
Остались в запасе
41
Йерун Зут
ВР
40
Петар Зовко
ВР
55
Петко Христов
ЦЗ
13
Николо Бертола
ЦЗ
4
Сальва Феррер
ПЗ
19
Эбрима Колли
ЛВ
6
Аймар Шер
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Главный тренер
Тиаго Мотта
Статистика матча Рома - Специя
3
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Рома
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
- : -
25.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
1 : 5
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Специя
Италия. Серия В, 38 тур
Пескара
1 : 1
08.05.2026
Специя
Италия. Серия В, 37 тур
Специя
2 : 2
01.05.2026
Венеция
Италия. Серия В, 36 тур
Катанцаро
4 : 2
25.04.2026
Специя
Италия. Серия В, 35 тур
Специя
6 : 1
18.04.2026
Зюйдтироль
Италия. Серия В, 34 тур
Специя
0 : 2
12.04.2026
Мантова
Информация о матче
Стадион:
Олимпико
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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