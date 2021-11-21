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Интер - Наполи

21.11.2021, Воскресенье, 20:00 мск Милан, стадион Джузеппе Меацца Трансляция: Матч! Футбол 1 Италия. Серия А, 13 тур Интер - Наполи
Италия. Серия А (2020/2021)
31 тур
18 апреля, воскресенье 21:45 Наполи 1:1 Интер
12 тур
16 декабря, среда 22:45 Интер 1:0 Наполи
Италия. Серия А (2019/2020)
37 тур
28 июля, вторник 22:45 Интер 2:0 Наполи
18 тур
6 января, понедельник 22:45 Наполи 1:3 Интер
Италия. Кубок (2019/2020)
1/2 финала
ответный матч		 13 июня, суббота 22:00 Наполи 1:1 Интер
Италия. Кубок (2019/2020)
1/2 финала
первый матч		 12 февраля, среда 22:45 Интер 0:1 Наполи
Италия. Серия А (2018/2019)
37 тур
19 мая, воскресенье 21:30 Наполи 4:1 Интер
18 тур
26 декабря, среда 22:30 Интер 1:0 Наполи
Италия. Серия А (2017/2018)
28 тур
11 марта, воскресенье 22:45 Интер 0:0 Наполи
9 тур
21 октября, суббота 21:45 Наполи 0:0 Интер
Италия. Серия А (2016/2017)
34 тур
30 апреля, воскресенье 21:45 Интер 0:1 Наполи
15 тур
2 декабря, пятница 22:45 Наполи 3:0 Интер
Италия. Серия А (2015/2016)
33 тур
16 апреля, суббота 21:45 Интер 2:0 Наполи
14 тур
30 ноября, понедельник 23:00 Наполи 2:1 Интер
Италия. Кубок (2015/2016)
1/4 финала
19 января, вторник 22:45 Наполи 0:2 Интер
Италия. Серия А (2014/2015)
26 тур
8 марта, воскресенье 22:45 Наполи 2:2 Интер
7 тур
19 октября, воскресенье 22:45 Интер 2:2 Наполи
Италия. Кубок (2014/2015)
1/4 финала
4 февраля, среда 22:45 Наполи 1:0 Интер
Италия. Серия А (2013/2014)
35 тур
26 апреля, суббота 22:45 Интер 0:0 Наполи
16 тур
15 декабря, воскресенье 23:45 Наполи 4:2 Интер
Италия. Серия А (2012/2013)
35 тур
5 мая, воскресенье 22:45 Наполи 3:1 Интер
16 тур
9 декабря, воскресенье 23:45 Интер 2:1 Наполи
Италия. Серия А (2011/2012)
25 тур
26 февраля, воскресенье 23:45 Наполи 1:0 Интер
6 тур
1 октября, суббота 22:45 Интер 0:3 Наполи
Италия. Кубок (2011/2012)
1/4 финала
25 января, среда 23:45 Наполи 2:0 Интер
Италия. Серия А (2010/2011)
37 тур
15 мая, воскресенье 22:45 Наполи 1:1 Интер
18 тур
6 января, четверг 22:45 Интер 3:1 Наполи
Италия. Кубок (2010/2011)
1/4 финала
26 января, среда 22:45 Наполи 0:0
(4:5)п		 Интер
Италия. Серия А (2009/2010)
24 тур
14 февраля, воскресенье 22:45 Наполи 0:0 Интер
5 тур
23 сентября, среда 22:45 Интер 3:1 Наполи
Италия. Серия А (2008/2009)
33 тур
26 апреля, воскресенье 22:30 Наполи 1:0 Интер
14 тур
30 ноября, воскресенье 17:00 Интер 2:1 Наполи
Италия. Серия А (2007/2008)
26 тур
2 марта, воскресенье 22:30 Наполи 1:0 Интер
7 тур
6 октября, суббота 22:30 Интер 2:1 Наполи
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Милан 38 26 8 4 69:31 +38 86
2. Интер 38 25 9 4 84:32 +52 84
3. Наполи 38 24 7 7 74:31 +43 79
4. Ювентус 38 20 10 8 57:37 +20 70
5. Лацио 38 18 10 10 77:58 +19 64
6. Рома 38 18 9 11 59:43 +16 63
7. Фиорентина 38 19 5 14 59:51 +8 62
8. Аталанта 38 16 11 11 65:48 +17 59
9. Верона 38 14 11 13 65:59 +6 53
10. Торино 38 13 11 14 46:41 +5 50
11. Сассуоло 38 13 11 14 64:66 -2 50
12. Удинезе 38 11 14 13 61:58 +3 47
13. Болонья 38 12 10 16 44:55 -11 46
14. Эмполи 38 10 11 17 50:70 -20 41
15. Сампдория 38 10 6 22 46:63 -17 36
16. Специя 38 10 6 22 41:71 -30 36
17. Салернитана 38 7 10 21 33:78 -45 31
18. Кальяри 38 6 12 20 34:68 -34 30
19. Дженоа 38 4 16 18 27:60 -33 28
20. Венеция 38 6 9 23 34:69 -35 27
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