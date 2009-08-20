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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
ЦСКА София - Динамо
ЦСКА София - Динамо: обзор матча 20 августа 2009
ЦСКА София
20.08.2009, четверг, 21:00
Лига Европы
0 : 0
Ответный матч – 2 : 1
Завершен
Динамо
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ЦСКА София - Динамо
+1
Желтая карточка
А. Ропотан
Замена
А. Ропотан
️️️️
Д. Хохлов
Желтая карточка
Т. Янчев
Замена
Л. Агийяр
️️️️
А. Кокорин
Замена
️️️️
О. Орлинов
Замена
С. Делев
️️️️
Т. Тимонов
Желтая карточка
Д. Колодин
Желтая карточка
О. Орлинов
Желтая карточка
Л. Фернандес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЦСКА София
33
Иван Караджов
ВР
25
Йордан Минев
ЛЗ
6
Иван Иванов
ЦЗ
6
Кирил Котев
ЦЗ
2
Павел Виданов
ПЗ
5
Тодор Янчев
ЛП
8
Коста Янев
ЦП
32
Викторс Мороз
ЦП
30
Йордан Тодоров
ПП
88
Орлин Орлинов
ЦФ
0
Тодор Тимонов
ЦФ
Главный тренер
Любослав Пенев
Динамо
30
Владимир Габулов
ВР
5
Марцин Ковальчик
ЛЗ
6
Леандро Фернандес
ЦЗ
8
Денис Колодин
ЦЗ
13
Владимир Гранат
ЦЗ
23
Дмитрий Комбаров
ЛП
26
Люк Уилкшир
ЦП
25
Дмитрий Хохлов
ЦП
9
Кирилл Комбаров
ПП
9
Александр Кокорин
ЦФ
11
Александр Кержаков
ЦФ
Главный тренер
Андрей Кобелев
ЦСКА София
27
Ивайло Петров
ВР
4
Костадин Стоянов
ЛЗ
19
Апостол Попов
ЦЗ
0
Светослав Петров
ОП
7
Спас Делев
ЦФ
Динамо
1
Антон Шунин
ВР
71
Александр Денисов
ЦЗ
66
Йован Танасиевич
ПЗ
19
Адриан Ропотан
ЦП
2
Александр Димидко
ЦП
22
Луис Агийяр
АП
90
Федор Смолов
ЦФ
4-4-2
33
Караджов
25
Минев
6
Иванов
6
Котев
2
Виданов
5
Янчев
8
Янев
32
Мороз
30
Тодоров
0
Тимонов
88
Орлинов
4-4-2
30
Габулов
6
Фернандес
8
Колодин
13
Гранат
5
Ковальчик
9
Комбаров
26
Уилкшир
25
Хохлов
23
Комбаров
11
Кержаков
9
Кокорин
0
Тимонов
7
Делев
7
Делев
0
Тимонов
25
Хохлов
19
Ропотан
19
Ропотан
25
Хохлов
9
Кокорин
22
Агийяр
22
Агийяр
9
Кокорин
Остались в запасе
ЦСКА София
Динамо
27
Ивайло Петров
ВР
4
Костадин Стоянов
ЛЗ
19
Апостол Попов
ЦЗ
0
Светослав Петров
ОП
Главный тренер
Любослав Пенев
1
Антон Шунин
ВР
71
Александр Денисов
ЦЗ
66
Йован Танасиевич
ПЗ
2
Александр Димидко
ЦП
90
Федор Смолов
ЦФ
Главный тренер
Андрей Кобелев
Остались в запасе
27
Ивайло Петров
ВР
4
Костадин Стоянов
ЛЗ
19
Апостол Попов
ЦЗ
0
Светослав Петров
ОП
Остались в запасе
1
Антон Шунин
ВР
71
Александр Денисов
ЦЗ
66
Йован Танасиевич
ПЗ
2
Александр Димидко
ЦП
90
Федор Смолов
ЦФ
Главный тренер
Любослав Пенев
Главный тренер
Андрей Кобелев
Статистика матча ЦСКА София - Динамо
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
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05.11.2026
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Болгария. Первая лига, 14 тур
ЦСКА София
0 : 0
31.10.2026
Славия С
Болгария. Первая лига, 12 тур
ЦСКА София
2 : 0
26.10.2026
Лудогорец
Лига конференций, 2 тур
Нордшелланд
2 : 2
22.10.2026
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Динамо
Россия. Премьер-лига, 15 тур
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- : -
22.11.2026
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Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Акрон
3 : 1
24.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Информация о матче
Главный судья:
Роберт Шергенхофер
(Форарльберг)
Помощники судьи:
Ален Хокса (Австрия)
Matthias Winsauer (Германия)
Делегат:
Свейн Йоханнесен (Норвегия)
Стадион:
Болгарска Армия
Где смотреть матч:
"Спорт" 23:30 (в записи)
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