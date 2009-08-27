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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Динамо - ЦСКА София
Динамо - ЦСКА София: обзор матча 27 августа 2009
Динамо
27.08.2009, четверг, 20:00
Лига Европы
1 : 2
Первый матч – 0 : 0
Завершен
ЦСКА София
10'
А. Кержаков
14'
С. Делев
57'
И. Иванов
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо - ЦСКА София
Желтая карточка
К. Комбаров
Замена
К. Янев
️️️️
Й. Тодоров
Замена
Ф. Смолов
️️️️
М. Ковальчик
Замена
А. Кокорин
️️️️
В. Гранат
ГОЛ! 1:2!
И. Иванов
Замена
А. Димидко
️️️️
Л. Агийяр
20'
Замена
Т. Тимонов
️️️️
Маркиньос
14'
ГОЛ! 1:1!
С. Делев
ГОЛ! 1:0!
А. Кержаков
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо
30
Владимир Габулов
ВР
5
Марцин Ковальчик
ЛЗ
6
Леандро Фернандес
ЦЗ
8
Денис Колодин
ЦЗ
13
Владимир Гранат
ЦЗ
9
Кирилл Комбаров
ЛП
25
Дмитрий Хохлов
ЦП
26
Люк Уилкшир
ЦП
22
Луис Агийяр
АП
23
Дмитрий Комбаров
ПП
11
Александр Кержаков
ЦФ
Главный тренер
Андрей Кобелев
ЦСКА София
33
Иван Караджов
ВР
2
Павел Виданов
ЛЗ
6
Кирил Котев
ЦЗ
5
Тодор Янчев
ЦЗ
6
Иван Иванов
ПЗ
30
Йордан Тодоров
ЛП
25
Йордан Минев
ЦП
32
Викторс Мороз
ЦП
73
Иван Стоянов
ПП
7
Спас Делев
ЦФ
28
Маркиньос
ЦФ
Главный тренер
Любослав Пенев
Динамо
1
Антон Шунин
ВР
71
Александр Денисов
ЦЗ
66
Йован Танасиевич
ПЗ
2
Александр Димидко
ЦП
19
Адриан Ропотан
ЦП
9
Александр Кокорин
ЦФ
90
Федор Смолов
ЦФ
ЦСКА София
27
Ивайло Петров
ВР
19
Апостол Попов
ЦЗ
8
Коста Янев
ЦП
0
Тодор Тимонов
ЦФ
88
Орлин Орлинов
ЦФ
4-4-1-1
30
Габулов
5
Ковальчик
8
Колодин
13
Гранат
6
Фернандес
9
Комбаров
25
Хохлов
26
Уилкшир
23
Комбаров
22
Агийяр
11
Кержаков
4-4-2
33
Караджов
6
Иванов
6
Котев
5
Янчев
2
Виданов
73
Стоянов
25
Минев
32
Мороз
30
Тодоров
28
Маркиньос
7
Делев
22
Агийяр
2
Димидко
2
Димидко
22
Агийяр
13
Гранат
9
Кокорин
9
Кокорин
13
Гранат
5
Ковальчик
90
Смолов
90
Смолов
5
Ковальчик
30
Тодоров
8
Янев
8
Янев
30
Тодоров
28
Маркиньос
0
Тимонов
0
Тимонов
28
Маркиньос
Остались в запасе
Динамо
ЦСКА София
1
Антон Шунин
ВР
71
Александр Денисов
ЦЗ
66
Йован Танасиевич
ПЗ
19
Адриан Ропотан
ЦП
Главный тренер
Андрей Кобелев
27
Ивайло Петров
ВР
19
Апостол Попов
ЦЗ
88
Орлин Орлинов
ЦФ
Главный тренер
Любослав Пенев
Остались в запасе
1
Антон Шунин
ВР
71
Александр Денисов
ЦЗ
66
Йован Танасиевич
ПЗ
19
Адриан Ропотан
ЦП
Остались в запасе
27
Ивайло Петров
ВР
19
Апостол Попов
ЦЗ
88
Орлин Орлинов
ЦФ
Главный тренер
Андрей Кобелев
Главный тренер
Любослав Пенев
Статистика матча Динамо - ЦСКА София
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Динамо
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Акрон
3 : 1
24.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
ЦСКА София
Болгария. Первая лига, 15 тур
Ботев
- : -
22.11.2026
ЦСКА София
Болгария. Первая лига, 13 тур
Левски
0 : 3
08.11.2026
ЦСКА София
Лига конференций, 3 тур
Панатинаикос
2 : 1
05.11.2026
ЦСКА София
Болгария. Первая лига, 14 тур
ЦСКА София
0 : 0
31.10.2026
Славия С
Болгария. Первая лига, 12 тур
ЦСКА София
2 : 0
26.10.2026
Лудогорец
Лига конференций, 2 тур
Нордшелланд
2 : 2
22.10.2026
ЦСКА София
Информация о матче
Главный судья:
Михаэль Вайнер
(Гюйсен)
Стадион:
Арена-Химки
Где смотреть матч:
"Спорт" 19:35 (прямая)
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