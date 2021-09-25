Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Сивасспор - Карагюмрюк
Сивасспор - Карагюмрюк: обзор матча 25 сентября 2021
Сивасспор
25.09.2021, суббота, 13:30
Турция. Суперлига, 7 тур
4 : 0
Завершен
Карагюмрюк
1'
О. Кайоде
50'
Д. Гутас
56'
Х. Феликс
71'
М. Градель
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сивасспор - Карагюмрюк
90'
+3
Желтая карточка
К. Фрей
Замена
S. Yilmaz
️️️️
Ф. Файр
81'
Замена
Э. Йесилюрт
️️️️
М. Градель
81'
Замена
А. Окечукву
️️️️
Х. Феликс
76'
73'
Замена
Я. Карамо
️️️️
Д. Дурмаз
73'
Замена
В. Арвеладзе
️️️️
А. Пешич
ГОЛ! 4:0!
М. Градель
71'
Замена
М. Ятабаре
️️️️
О. Кайоде
63'
58'
Замена
Л. Мерджан
️️️️
Э. Эзтюмер
ГОЛ! 3:0!
Х. Феликс
56'
ГОЛ! 2:0!
Д. Гутас
Пас отдал
М. Градель
50'
46'
Замена
E. Tatli
️️️️
А. Угур
42'
Замена
Ю. Балковец
️️️️
M. Benatia
ГОЛ! 1:0!
О. Кайоде
Пас отдал
П. Энрике
1'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сивасспор
25
Муаммер Йилдырым
ВР
2
Ахмет Огуз
ЦЗ
6
Димитриос Гутас
ЦЗ
88
Джанер Османпаша
ЦЗ
3
Угур Чифтци
ЦЗ
76
Файкал Файр
ЦП
37
Хакан Арслан
ЦП
7
Педро Энрике
ЦП
10
Макс Градель
ЦП
7
Хорхе Феликс
ЦФ
80
Оларенваю Кайоде
ЦФ
Главный тренер
Риза Чалымбай
Карагюмрюк
88
Джанер Эркин
ЛЗ
5
Medhi Benatia
ЦЗ
86
Бурак Бекароглу
ЦЗ
87
Эрвин Жуканович
ЦЗ
10
Джимми Дурмаз
ЦП
50
Эрхун Эзтюмер
ЦП
11
Керим Фрей
ЦП
7
Ахмед Муса
ПВ
2
Эмилиано Вивиано
ЦФ
8
Александар Пешич
ЦФ
77
Аднан Угур
ЦФ
Главный тренер
Шенол Джан
Сивасспор
35
Али Сасал Вурал
ВР
14
Самба Камара
ЦЗ
5
Исаак Кофи
ЦП
69
Мехмет Албайрак
ЦП
17
Sefa Yilmaz
ЦП
20
Керем Атакан Кесгин
ЦП
14
Азубуйке Окечукву
ЦП
17
Эрдоган Йесилюрт
ЦФ
9
Мустафа Ятабаре
ЦФ
4
Корай Алтинай
ЦФ
Карагюмрюк
29
Юре Балковец
ЦЗ
14
Янн Карамо
ЛВ
8
Самед Онур
АП
22
Левент Мерджан
АП
7
Эмре Мор
ПВ
96
Yavuz Aygun
ЦФ
64
Omer Faruk Ersoy
ЦФ
14
Efe Tatli
ЦФ
70
Serhat Ahmetoglu
ЦФ
18
Вато Арвеладзе
ЦФ
4-4-2
25
Йилдырым
2
Огуз
88
Османпаша
3
Чифтци
6
Гутас
76
Файр
7
Энрике
10
Градель
37
Арслан
80
Кайоде
7
Феликс
4-3-1-3
5
86
Бекароглу
87
Жуканович
88
Эркин
10
Дурмаз
50
Эзтюмер
11
Фрей
7
Муса
77
Угур
8
Пешич
2
Вивиано
76
Файр
17
17
76
Файр
7
Феликс
14
Окечукву
14
Окечукву
7
Феликс
10
Градель
17
Йесилюрт
17
Йесилюрт
10
Градель
80
Кайоде
9
Ятабаре
9
Ятабаре
80
Кайоде
10
Дурмаз
14
Карамо
14
Карамо
10
Дурмаз
5
29
Балковец
29
Балковец
5
50
Эзтюмер
22
Мерджан
22
Мерджан
50
Эзтюмер
77
Угур
14
14
77
Угур
8
Пешич
18
Арвеладзе
18
Арвеладзе
8
Пешич
Остались в запасе
Сивасспор
Карагюмрюк
35
Али Сасал Вурал
ВР
14
Самба Камара
ЦЗ
5
Исаак Кофи
ЦП
69
Мехмет Албайрак
ЦП
20
Керем Атакан Кесгин
ЦП
4
Корай Алтинай
ЦФ
Главный тренер
Риза Чалымбай
8
Самед Онур
АП
7
Эмре Мор
ПВ
96
Yavuz Aygun
ЦФ
64
Omer Faruk Ersoy
ЦФ
70
Serhat Ahmetoglu
ЦФ
Главный тренер
Шенол Джан
Остались в запасе
35
Али Сасал Вурал
ВР
14
Самба Камара
ЦЗ
5
Исаак Кофи
ЦП
69
Мехмет Албайрак
ЦП
20
Керем Атакан Кесгин
ЦП
4
Корай Алтинай
ЦФ
Остались в запасе
8
Самед Онур
АП
7
Эмре Мор
ПВ
96
Yavuz Aygun
ЦФ
64
Omer Faruk Ersoy
ЦФ
70
Serhat Ahmetoglu
ЦФ
Главный тренер
Риза Чалымбай
Главный тренер
Шенол Джан
Статистика матча Сивасспор - Карагюмрюк
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Сивасспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Аланьяспор
2 : 0
31.05.2025
Сивасспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Самсунспор
1 : 0
18.05.2025
Сивасспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Сивасспор
0 : 0
11.05.2025
Бодрум
Турция. Суперлига, 34 тур
Галатасарай
4 : 1
03.05.2025
Сивасспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Сивасспор
2 : 0
26.04.2025
Антальяспор
Карагюмрюк
Турция. Суперлига, 34 тур
Карагюмрюк
2 : 1
16.05.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Коджаэлиспор
0 : 1
09.05.2026
Карагюмрюк
Турция. Суперлига, 32 тур
Карагюмрюк
1 : 0
03.05.2026
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 31 тур
Бешикташ
0 : 0
27.04.2026
Карагюмрюк
Турция. Суперлига, 30 тур
Карагюмрюк
1 : 2
18.04.2026
Эюпспор
Информация о матче
Стадион:
Сивас 4 Эйлюл
Новости команд
Все
Сивасспор
Карагюмрюк
Бывший вингер «Краснодара» перешел в московский клуб
13 августа
2
«Бешикташ» – «Карагюмрюк»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 апреля 2026
27 апреля
«Бешикташ» – «Карагюмрюк»: прогноз и ставки на матч 27 апреля 2026 с коэффициентом 1.95
26 апреля
«Карагюмрюк» – «Ризеспор»: прогноз и ставки на матч 5 апреля 2026 с коэффициентом 2.05
4 апреля
Российский форвард забил 8-й гол в чемпионате Турции
19 марта
10
Бывший вингер «Краснодара» перешел в московский клуб
13 августа
2
Прогноз на точный счет матча «Сивасспор» – «Бодрум»: Турция Суперлига, 11 мая 2025
2025.05.10 12:52
«Галатасарай» – «Сивасспор»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 мая 2025
2025.05.03 17:50
Прогноз на точный счет матча «Галатасарай» – «Сивасспор»: Суперлига, 3 мая 2025
2025.05.02 11:33
«Сивасспор» – «Антальяспор»: прогноз и ставки на матч 26 апреля 2025 с коэффициентом 2.10
2025.04.25 14:45
«Бешикташ» – «Карагюмрюк»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 апреля 2026
27 апреля
«Бешикташ» – «Карагюмрюк»: прогноз и ставки на матч 27 апреля 2026 с коэффициентом 1.95
26 апреля
«Карагюмрюк» – «Ризеспор»: прогноз и ставки на матч 5 апреля 2026 с коэффициентом 2.05
4 апреля
Российский форвард забил 8-й гол в чемпионате Турции
19 марта
10
«Кайсериспор» – «Карагюмрюк»: прогноз и ставки на матч 19 марта 2026 с коэффициентом 3.45
18 марта
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+