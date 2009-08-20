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Расписание матчей
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Динамо Бухарест - Слован
Динамо Бухарест - Слован: обзор матча 20 августа 2009
Динамо Бухарест
20.08.2009, четверг, 21:30
Лига Европы
0 : 2
Ответный матч – 3 : 0
Завершен
Слован
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Статистика матча Динамо Бухарест - Слован
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0
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Матчи команд
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22.11.2026
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31.10.2026
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Чехия. Шанс Лига, 9 тур
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19.09.2026
Слован
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31 мая
4
«Акрон» претендует на хорватского форварда
2024.07.06 18:44
Кухта из «Локо», арендованный «Спартой», наступил на голову вратарю. Ему грозит дисквалификация на шесть матчей
2022.08.01 23:10
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