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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Селтик - Арсенал
Селтик - Арсенал: обзор матча 18 августа 2009
Селтик
18.08.2009, вторник, 22:45
Лига Чемпионов
0 : 2
Ответный матч – 1 : 3
Завершен
Арсенал
44'
В. Галлас
72'
Г. Колдуэлл (АГ)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Селтик - Арсенал
Желтая карточка
Г. Ловенс
Желтая карточка
Г. Клиши
Замена
П. МакКурт
️️️️
Л. Н'Гуэмо
ГОЛ в свои ворота! 0:2!
Г. Колдуэлл
Замена
А. Диаби
️️️️
А. Аршавин
Желтая карточка
Л. Н'Гуэмо
Замена
С. Макдональд
️️️️
М. Донати
Замена
М. Фортуне
️️️️
Г. Самарас
Желтая карточка
Д. Фокс
ГОЛ! 0:1!
В. Галлас
Пас отдал
С. Фабрегас
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Селтик
1
Артур Боруц
ВР
13
Даниэль Фокс
ЛЗ
5
Гэри Колдуэлл
ЦЗ
4
Гленн Ловенс
ЦЗ
20
Андреас Хинкель
ПЗ
15
Шон Мэлони
ЛВ
46
Эйден МакГиди
ЛВ
21
Ландри Н'Гуэмо
ЦП
5
Массимо Донати
ЦП
8
Скотт Браун
ЦП
30
Георгиос Самарас
ЦФ
Главный тренер
Тони Моубрей
Арсенал
1
Мануэль Альмуния
ВР
3
Гаэль Клиши
ЛЗ
36
Вильям Галлас
ЦЗ
4
Томас Вермален
ЦЗ
3
Бакари Санья
ПЗ
28
Андрей Аршавин
ЛВ
4
Сеск Фабрегас
ЦП
15
Невес Денилсон
ЦП
8
Александр Сонг
ЦП
32
Никлас Бендтнер
ПВ
32
Робин ван Перси
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Селтик
24
Лукаш Залушка
ВР
18
Ли Нейлор
ЛЗ
21
Даррен О'Ди
ЦЗ
8
Вилло Флуд
ПП
15
Пэдди МакКурт
ПП
77
Скотт Макдональд
ЦФ
32
Марк-Антуан Фортуне
ЦФ
Арсенал
1
Вито Манноне
ВР
3
Киран Гиббс
ЛЗ
16
Микаэль Сильвестр
ЛЗ
27
Эммануэль Эбуэ
ПЗ
21
Аарон Рэмзи
ЦП
5
Абу Диаби
ЦП
9
Эдуардо
ЦФ
4-3-2-1
1
Боруц
13
Фокс
5
Колдуэлл
4
Ловенс
20
Хинкель
21
Н'Гуэмо
5
Донати
8
Браун
46
МакГиди
15
Мэлони
30
Самарас
4-3-2-1
1
Альмуния
3
Санья
36
Галлас
4
Вермален
3
Клиши
4
Фабрегас
15
Денилсон
8
Сонг
32
Бендтнер
28
Аршавин
32
ван Перси
21
Н'Гуэмо
15
МакКурт
15
МакКурт
21
Н'Гуэмо
5
Донати
77
Макдональд
77
Макдональд
5
Донати
30
Самарас
32
Фортуне
32
Фортуне
30
Самарас
28
Аршавин
5
Диаби
5
Диаби
28
Аршавин
Остались в запасе
Селтик
Арсенал
24
Лукаш Залушка
ВР
18
Ли Нейлор
ЛЗ
21
Даррен О'Ди
ЦЗ
8
Вилло Флуд
ПП
Главный тренер
Тони Моубрей
1
Вито Манноне
ВР
3
Киран Гиббс
ЛЗ
16
Микаэль Сильвестр
ЛЗ
27
Эммануэль Эбуэ
ПЗ
21
Аарон Рэмзи
ЦП
9
Эдуардо
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Остались в запасе
24
Лукаш Залушка
ВР
18
Ли Нейлор
ЛЗ
21
Даррен О'Ди
ЦЗ
8
Вилло Флуд
ПП
Остались в запасе
1
Вито Манноне
ВР
3
Киран Гиббс
ЛЗ
16
Микаэль Сильвестр
ЛЗ
27
Эммануэль Эбуэ
ПЗ
21
Аарон Рэмзи
ЦП
9
Эдуардо
ЦФ
Главный тренер
Тони Моубрей
Главный тренер
Арсен Венгер
Статистика матча Селтик - Арсенал
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Селтик
- : -
21.11.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Селтик
1 : 0
08.11.2026
Килмарнок
Лига Европы, 4 тур
Селтик
3 : 2
05.11.2026
Бешикташ
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Фалкирк
2 : 0
01.11.2026
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Селтик
2 : 2
28.10.2026
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Хиберниан
1 : 2
25.10.2026
Селтик
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Информация о матче
Главный судья:
Массимо Бузакка
(Беллинцона)
Помощники судьи:
Маттиас Арне
Мануэль Наварро (оба - Швейцария)
Делегат:
Джим Стьерне Хансен (Дания)
Стадион:
Селтик Парк
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 22:30 (прямая); "НТВ" 23:20 (в записи)
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