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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Арсенал - Селтик
Арсенал - Селтик: обзор матча 26 августа 2009
Арсенал
26.08.2009, среда, 22:45
Лига Чемпионов
3 : 1
Первый матч – 2 : 0
Завершен
Селтик
30'
Эдуардо (П)
50'
Э. Эбуэ
75'
А. Аршавин
90+2'
М. Донати
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Арсенал - Селтик
+2
ГОЛ! 3:1!
М. Донати
Желтая карточка
Н. Денилсон
ГОЛ! 3:0!
А. Аршавин
Пас отдал
А. Рэмзи
Замена
А. Аршавин
️️️️
Эдуардо
Замена
Д. Уилшир
️️️️
Э. Эбуэ
Замена
А. Рэмзи
️️️️
А. Диаби
Замена
Л. Нейлор
️️️️
Э. МакГиди
Замена
В. Флуд
️️️️
Ш. Мэлони
Желтая карточка
Э. МакГиди
Желтая карточка
Э. Эбуэ
ГОЛ! 2:0!
Э. Эбуэ
Пас отдал
А. Диаби
Замена
Д. О'Ди
️️️️
Г. Колдуэлл
Желтая карточка
Г. Колдуэлл
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Эдуардо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
1
Мануэль Альмуния
ВР
3
Гаэль Клиши
ЛЗ
4
Томас Вермален
ЦЗ
36
Вильям Галлас
ЦЗ
3
Бакари Санья
ПЗ
5
Абу Диаби
ЛП
8
Александр Сонг
ЦП
15
Невес Денилсон
ЦП
27
Эммануэль Эбуэ
ПП
9
Эдуардо
ЦФ
32
Никлас Бендтнер
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Селтик
1
Артур Боруц
ВР
13
Даниэль Фокс
ЛЗ
4
Гленн Ловенс
ЦЗ
5
Гэри Колдуэлл
ЦЗ
20
Андреас Хинкель
ПЗ
15
Шон Мэлони
ЛП
46
Эйден МакГиди
ЛВ
8
Скотт Браун
ЦП
5
Массимо Донати
ЦП
32
Марк-Антуан Фортуне
ЦФ
77
Скотт Макдональд
ЦФ
Главный тренер
Тони Моубрей
Арсенал
1
Вито Манноне
ВР
16
Микаэль Сильвестр
ЛЗ
2
Арман Траоре
ЦЗ
28
Андрей Аршавин
ЛВ
21
Аарон Рэмзи
ЦП
10
Джек Уилшир
ЦП
32
Робин ван Перси
ЦФ
Селтик
24
Лукаш Залушка
ВР
18
Ли Нейлор
ЛЗ
21
Даррен О'Ди
ЦЗ
15
Пэдди МакКурт
ПП
8
Вилло Флуд
ПП
33
Крис Киллен
ЦФ
30
Георгиос Самарас
ЦФ
4-4-2
1
Альмуния
3
Клиши
4
Вермален
36
Галлас
3
Санья
5
Диаби
8
Сонг
15
Денилсон
27
Эбуэ
32
Бендтнер
9
Эдуардо
4-3-1-2
1
Боруц
20
Хинкель
4
Ловенс
5
Колдуэлл
13
Фокс
8
Браун
5
Донати
15
Мэлони
46
МакГиди
77
Макдональд
32
Фортуне
5
Диаби
21
Рэмзи
21
Рэмзи
5
Диаби
27
Эбуэ
10
Уилшир
10
Уилшир
27
Эбуэ
9
Эдуардо
28
Аршавин
28
Аршавин
9
Эдуардо
46
МакГиди
18
Нейлор
18
Нейлор
46
МакГиди
5
Колдуэлл
21
О'Ди
21
О'Ди
5
Колдуэлл
15
Мэлони
8
Флуд
8
Флуд
15
Мэлони
Остались в запасе
Арсенал
Селтик
1
Вито Манноне
ВР
16
Микаэль Сильвестр
ЛЗ
2
Арман Траоре
ЦЗ
32
Робин ван Перси
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
24
Лукаш Залушка
ВР
15
Пэдди МакКурт
ПП
33
Крис Киллен
ЦФ
30
Георгиос Самарас
ЦФ
Главный тренер
Тони Моубрей
Остались в запасе
1
Вито Манноне
ВР
16
Микаэль Сильвестр
ЛЗ
2
Арман Траоре
ЦЗ
32
Робин ван Перси
ЦФ
Остались в запасе
24
Лукаш Залушка
ВР
15
Пэдди МакКурт
ПП
33
Крис Киллен
ЦФ
30
Георгиос Самарас
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Главный тренер
Тони Моубрей
Статистика матча Арсенал - Селтик
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
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Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
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Лига чемпионов, Общий этап
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Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Селтик
- : -
21.11.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Селтик
1 : 0
08.11.2026
Килмарнок
Лига Европы, 4 тур
Селтик
3 : 2
05.11.2026
Бешикташ
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Фалкирк
2 : 0
01.11.2026
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Селтик
2 : 2
28.10.2026
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Хиберниан
1 : 2
25.10.2026
Селтик
Информация о матче
Стадион:
Эмирейтс
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 22:30 (прямая); "НТВ" 23:20 (в записи)
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