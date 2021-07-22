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Расписание матчей
МЛС 2026
Реал Солт-Лейк - Лос-Анджелес Гэлакси
Реал Солт-Лейк - Лос-Анджелес Гэлакси: обзор матча 22 июля 2021
Реал Солт-Лейк
22.07.2021, четверг, 05:00
США. МЛС, 19 тур
2 : 2
Завершен
Лос-Анджелес Гэлакси
9'
А. Русняк
26'
М. Чанг
33'
V. Vázquez
78'
Р. Равелосон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реал Солт-Лейк - Лос-Анджелес Гэлакси
90'
+2
Желтая карточка
S. Kljestan
90'
+1
Замена
Д. Агирре
️️️️
Р. Равелосон
Замена
Д. Мерам
️️️️
E. Luiz
83'
78'
ГОЛ! 2:2!
Р. Равелосон
Пас отдал
Х. Араухо
77'
Замена
Д. Стерес
️️️️
С. Грандсир
76'
Замена
A. Saldana
️️️️
V. Vázquez
Замена
А. Хулио
️️️️
М. Чанг
74'
Замена
N. Besler
️️️️
П. Руис
73'
72'
Желтая карточка
Р. Равелосон
46'
Замена
E. Zubak
️️️️
C. Dunbar
33'
ГОЛ! 2:1!
V. Vázquez
Пас отдал
С. Грандсир
ГОЛ! 2:0!
М. Чанг
26'
ГОЛ! 1:0!
А. Русняк
Пас отдал
А. Эррера
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал Солт-Лейк
22
Аарон Эррера
ЦЗ
15
Жустен Глад
ЦЗ
30
Силва Марсело
ЦЗ
4
Donny Toia
ЦЗ
11
Альберт Русняк
ЦП
25
Everton Luiz
ЦП
17
Пабло Руис
ЦП
28
Rubio Rubin
ЦФ
18
David Ochoa
ЦФ
87
Дамир Крейлах
ЦФ
16
Майкел Чанг
ЦФ
Главный тренер
Фредди Хуарес
Лос-Анджелес Гэлакси
31
Джонатан Бонд
ВР
33
Деррик Уильямс
ЦЗ
4
Jorge Villafaña
ЦЗ
7
Самуэль Грандсир
ПВ
91
Кевин Кабрал
ЦФ
22
Хулиан Араухо
ЦФ
20
Ник ДеПуй
ЦФ
8
Víctor Vázquez
ЦФ
22
Райан Равелосон
ЦФ
16
Sacha Kljestan
ЦФ
70
Cameron Dunbar
ЦФ
Главный тренер
Грегг Вэйни
Реал Солт-Лейк
18
Зак МакМат
ВР
13
Nick Besler
ЦП
0
J. J. Portillo
ЦП
22
Джастин Мерам
ЦП
17
Бобби Вуд
ЦФ
20
Эрик Холт
ЦФ
5
Ashtone Morgan
ЦФ
11
Андерсон Хулио
ЦФ
37
Jonathan Menéndez
ЦФ
Лос-Анджелес Гэлакси
33
Джонатан Клинсман
ВР
5
Даниэль Стерес
ЦФ
24
Danilo Acosta
ЦФ
18
Джонатан Перес
ЦФ
43
Adam Saldana
ЦФ
23
Даниэль Агирре
ЦФ
9
Августин Уильямс
ЦФ
11
Ethan Zubak
ЦФ
4-3-4
22
Эррера
30
Силва Марсело
4
15
Глад
11
Русняк
25
17
Руис
28
16
Чанг
87
Крейлах
18
2-1-5
31
Бонд
33
Уильямс
4
7
Грандсир
20
ДеПуй
70
16
22
Равелосон
8
17
Руис
13
13
17
Руис
25
22
Мерам
22
Мерам
25
16
Чанг
11
Хулио
11
Хулио
16
Чанг
7
Грандсир
5
Стерес
5
Стерес
7
Грандсир
8
43
43
8
22
Равелосон
23
Агирре
23
Агирре
22
Равелосон
70
11
11
70
Остались в запасе
Реал Солт-Лейк
Лос-Анджелес Гэлакси
18
Зак МакМат
ВР
0
J. J. Portillo
ЦП
17
Бобби Вуд
ЦФ
20
Эрик Холт
ЦФ
5
Ashtone Morgan
ЦФ
37
Jonathan Menéndez
ЦФ
Главный тренер
Фредди Хуарес
33
Джонатан Клинсман
ВР
24
Danilo Acosta
ЦФ
18
Джонатан Перес
ЦФ
9
Августин Уильямс
ЦФ
Главный тренер
Грегг Вэйни
Остались в запасе
18
Зак МакМат
ВР
0
J. J. Portillo
ЦП
17
Бобби Вуд
ЦФ
20
Эрик Холт
ЦФ
5
Ashtone Morgan
ЦФ
37
Jonathan Menéndez
ЦФ
Остались в запасе
33
Джонатан Клинсман
ВР
24
Danilo Acosta
ЦФ
18
Джонатан Перес
ЦФ
9
Августин Уильямс
ЦФ
Главный тренер
Фредди Хуарес
Главный тренер
Грегг Вэйни
Статистика матча Реал Солт-Лейк - Лос-Анджелес Гэлакси
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 1/8 финала
Реал Солт-Лейк
- : -
28.11.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 1/8 финала
Ванкувер Уайткепс
2 : 0
23.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 1/16 финала
Сиэтл
1 : 1
20.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 35 тур
Реал Солт-Лейк
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 34 тур
Сан-Хосе
2 : 1
01.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 33 тур
Остин
1 : 2
29.10.2026
Реал Солт-Лейк
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 35 тур
Реал Солт-Лейк
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 34 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
4 : 1
01.11.2026
Остин
США. МЛС, 32 тур
Лос-Анджелес
2 : 2
26.10.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 31 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
2 : 2
18.10.2026
Сан-Диего
США. МЛС, 30 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
2 : 0
15.10.2026
Портленд
Информация о матче
Стадион:
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