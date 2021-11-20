Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Суонси - Блэкпул
Суонси - Блэкпул: обзор матча 20 ноября 2021
Суонси
20.11.2021, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 18 тур
1 : 1
Завершен
Блэкпул
35'
Ж. Пироэ
86'
К. Андерсон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Суонси - Блэкпул
86'
ГОЛ! 1:1!
К. Андерсон
81'
Замена
О. Дейл
️️️️
К. Коннолли
Желтая карточка
Д. Бидуэлл
80'
Замена
К. Смит
️️️️
О. Нтчам
75'
Замена
М. Обафеми
️️️️
Ж. Пироэ
72'
71'
Замена
Ш. Ловери
️️️️
Д. Йетс
66'
Замена
Д. Боулер
️️️️
Д. Митчелл
54'
Желтая карточка
Д. Стерлинг
ГОЛ! 1:0!
Ж. Пироэ
Пас отдал
О. Нтчам
35'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Суонси
29
Бен Хамер
ВР
3
Райан Мэннинг
ЛЗ
21
Джейк Бидуэлл
ЛЗ
5
Бен Кабанго
ЦЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
2
Итан Лейрд
ПЗ
10
Оливье Нтчам
ЦП
6
Мэтт Гримес
ЦП
4
Флинн Даунс
ЦП
35
Джейми Патерсон
ЦФ
9
Жоэль Пироэ
ЦФ
Главный тренер
Стив Купер
Блэкпул
32
Дэниэл Гримшоу
ВР
21
Дужон Стерлинг
ЦЗ
6
Каллум Коннолли
ЦЗ
12
Джерри Йетс
ЦФ
21
Кеши Андерсон
ЦФ
24
Райан Уинтл
ЦФ
11
Деметри Митчелл
ЦФ
33
Рис Джеймс
ЦФ
3
Джеймс Хасбэнд
ЦФ
21
Марвин Экпитета
ЦФ
6
Джордан Лоуренс-Габриэль
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
Суонси
22
Джоэль Латибодье
ЦЗ
46
Рис Уильямс
ЦЗ
8
Кори Смит
ЦП
21
Майкл Обафеми
ЦФ
13
Стивен Бенда
ЦФ
8
Лайам Уолш
ЦФ
11
Лайам Каллен
ЦФ
Блэкпул
31
Стюарт Мур
ВР
3
Даниэль Лео Гретарссон
ЦЗ
16
Кенни Дугалл
ЦП
11
Джош Боулер
ЦП
14
Гэри Мадин
ЦФ
19
Оуэн Дейл
ЦФ
19
Шейн Ловери
ЦФ
3-2-3-2
29
Хамер
26
Ноутон
3
Мэннинг
5
Кабанго
21
Бидуэлл
2
Лейрд
10
Нтчам
6
Гримес
4
Даунс
9
Пироэ
35
Патерсон
2-5
32
Гримшоу
21
Стерлинг
6
Коннолли
11
Митчелл
6
Лоуренс-Габриэль
21
Экпитета
3
Хасбэнд
33
Джеймс
10
Нтчам
8
Смит
8
Смит
10
Нтчам
9
Пироэ
21
Обафеми
21
Обафеми
9
Пироэ
11
Митчелл
11
Боулер
11
Боулер
11
Митчелл
6
Коннолли
19
Дейл
19
Дейл
6
Коннолли
12
Йетс
19
Ловери
19
Ловери
12
Йетс
Остались в запасе
Суонси
Блэкпул
22
Джоэль Латибодье
ЦЗ
46
Рис Уильямс
ЦЗ
13
Стивен Бенда
ЦФ
8
Лайам Уолш
ЦФ
11
Лайам Каллен
ЦФ
Главный тренер
Стив Купер
31
Стюарт Мур
ВР
3
Даниэль Лео Гретарссон
ЦЗ
16
Кенни Дугалл
ЦП
14
Гэри Мадин
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
Остались в запасе
22
Джоэль Латибодье
ЦЗ
46
Рис Уильямс
ЦЗ
13
Стивен Бенда
ЦФ
8
Лайам Уолш
ЦФ
11
Лайам Каллен
ЦФ
Остались в запасе
31
Стюарт Мур
ВР
3
Даниэль Лео Гретарссон
ЦЗ
16
Кенни Дугалл
ЦП
14
Гэри Мадин
ЦФ
Главный тренер
Стив Купер
Главный тренер
Стив Брюс
Статистика матча Суонси - Блэкпул
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Суонси
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Суонси
- : -
29.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Мидлсбро
2 : 1
24.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
2 : 2
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Портсмут
3 : 1
03.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Блэкпул
Англия. Первая лига, 17 тур
Стивенидж
- : -
28.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 9 тур
Блэкпул
1 : 1
24.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 16 тур
Блэкпул
1 : 2
21.11.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 15 тур
Уимблдон
1 : 0
14.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 14 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
01.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 13 тур
Блэкпул
1 : 4
24.10.2026
Мэнсфилд Таун
Информация о матче
Стадион:
Либерти
Новости команд
Все
Суонси
Блэкпул
Вратарь сборной Чили поделился впечатлениями от России
2025.11.16 21:41
2
Кубок лиги. «Ливерпуль» разгромили на «Энфилде» (0:3), «Манчестер Сити», «Арсенал», «Челси» победили
2025.10.30 00:46
«Суонси» – «Манчестер Сити»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 октября 2025
2025.10.29 21:35
«Суонси» – «Манчестер Сити»: прогноз и ставки на матч 29 октября 2025 с коэффициентом 1.60
2025.10.28 10:52
Итоги жеребьевки 1/8 финала Кубка английской лиги
2025.09.25 00:48
2
Вратарь сборной Чили поделился впечатлениями от России
2025.11.16 21:41
2
Кубок лиги. «Ливерпуль» разгромили на «Энфилде» (0:3), «Манчестер Сити», «Арсенал», «Челси» победили
2025.10.30 00:46
«Суонси» – «Манчестер Сити»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 октября 2025
2025.10.29 21:35
«Суонси» – «Манчестер Сити»: прогноз и ставки на матч 29 октября 2025 с коэффициентом 1.60
2025.10.28 10:52
Итоги жеребьевки 1/8 финала Кубка английской лиги
2025.09.25 00:48
2
«Ливерпуль» отозвал из аренды защитника Уильямса
2023.01.23 23:00
За какой клуб болела Елизавета II. Журналисты подкупали сотрудников Букингемского дворца, чтобы раскрыть тайну
2022.09.08 23:40
5
Гвардиола: «Поздравляю игрока «Блэкпула» с каминг-аутом. Это мужественно»
2022.05.22 12:52
6
Клопп: «Горжусь игроком «Блэкпула», который сделал каминг-аут. Все футбольное сообщество поддержит его»
2022.05.18 10:17
18
АПЛ и Футбольная ассоциация Англии поддержали игрока «Блэкпула», совершившего каминг-аут
2022.05.17 14:14
5
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+