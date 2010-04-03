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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Катания - Палермо
Катания - Палермо: обзор матча 03 апреля 2010
Катания
03.04.2010, суббота, 21:00
Италия. Серия А, 32 тур
2 : 0
Завершен
Палермо
14'
М. Лопес
32'
М. Лопес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Катания - Палермо
Замена
И. Будан
️️️️
Х. Пасторе
Замена
Н. Сполли
️️️️
К. Терлицци
Замена
Ф. Скьякка
️️️️
А. Риккьюти
Замена
А. Эрнандес
️️️️
Ф. Микколи
Замена
Н. Бертоло
️️️️
Ф. Ливерани
Желтая карточка
Ф. Ливерани
Замена
П. Ледесма
️️️️
Х. Мартинес
Желтая карточка
М. Сильвестре
ГОЛ! 2:0!
М. Лопес
Желтая карточка
Ф. Бальдзаретти
ГОЛ! 1:0!
М. Лопес
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Катания
21
Мариано Андухар
ВР
33
Чиро Капуано
ЛЗ
88
Кристиан Терлицци
ЦЗ
26
Матиас Сильвестре
ЦЗ
22
Пабло Альварес
ПЗ
22
Мариано Иско
ЦП
24
Адриан Риккьюти
ЦП
27
Марко Бьяджианти
ЦП
11
Макси Лопес
ЦФ
55
Хорхе Мартинес
ЦФ
25
Джузеппе Маскара
ЦФ
Палермо
46
Сальваторе Сиригу
ВР
42
Федерико Бальдзаретти
ЛЗ
30
Дорин Гоян
ЦЗ
24
Симон Кьер
ЦЗ
6
Маттиа Кассани
ПЗ
21
Фабио Ливерани
ОП
23
Антонио Ночерино
ЦП
15
Хавьер Пасторе
АП
8
Джулио Мильяччо
ПП
10
Эдинсон Кавани
ЦФ
10
Фабрицио Микколи
ЦФ
Главный тренер
Делио Росси
Катания
30
Андреа Кампаньоло
ВР
2
Николас Сполли
ЦЗ
55
Джузеппе Беллуски
ЦЗ
2
Алессандро Потенца
ПЗ
17
Пабло Ледесма
ЦП
18
Фабио Скьякка
ЦП
15
Такаюки Моримото
ЦФ
Палермо
22
Франческо Бенусси
ВР
27
Алекс Кальдерони
ВР
33
Ондржей Челустка
ЦЗ
26
Мануэле Блази
ЦП
16
Николас Бертоло
ЦП
11
Абель Эрнандес
ЦФ
19
Игор Будан
ЦФ
4-3-3
21
Андухар
33
Капуано
88
Терлицци
26
Сильвестре
22
Альварес
22
Иско
24
Риккьюти
27
Бьяджианти
25
Маскара
55
Мартинес
11
Лопес
4-1-2-1-2
46
Сиригу
6
Кассани
30
Гоян
24
Кьер
42
Бальдзаретти
21
Ливерани
8
Мильяччо
23
Ночерино
15
Пасторе
10
Микколи
10
Кавани
88
Терлицци
2
Сполли
2
Сполли
88
Терлицци
55
Мартинес
17
Ледесма
17
Ледесма
55
Мартинес
24
Риккьюти
18
Скьякка
18
Скьякка
24
Риккьюти
21
Ливерани
16
Бертоло
16
Бертоло
21
Ливерани
10
Микколи
11
Эрнандес
11
Эрнандес
10
Микколи
15
Пасторе
19
Будан
19
Будан
15
Пасторе
Остались в запасе
Катания
Палермо
30
Андреа Кампаньоло
ВР
55
Джузеппе Беллуски
ЦЗ
2
Алессандро Потенца
ПЗ
15
Такаюки Моримото
ЦФ
22
Франческо Бенусси
ВР
27
Алекс Кальдерони
ВР
33
Ондржей Челустка
ЦЗ
26
Мануэле Блази
ЦП
Главный тренер
Делио Росси
Остались в запасе
30
Андреа Кампаньоло
ВР
55
Джузеппе Беллуски
ЦЗ
2
Алессандро Потенца
ПЗ
15
Такаюки Моримото
ЦФ
Остались в запасе
22
Франческо Бенусси
ВР
27
Алекс Кальдерони
ВР
33
Ондржей Челустка
ЦЗ
26
Мануэле Блази
ЦП
Главный тренер
Делио Росси
Статистика матча Катания - Палермо
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Катания
Италия. Кубок, 1/16 финала
Сассуоло
2 : 1
05.12.2018
Катания
Италия. Кубок, 1/32 финала
Катания
2 : 0
12.08.2018
Верона
Италия. Кубок, 1/32 финала
Катания
1 : 4
20.08.2015
Чезена
Италия. Кубок, 3 раунд
Кальяри
2 : 0
23.08.2014
Катания
Италия. Серия А, 38 тур
Катания
2 : 1
18.05.2014
Аталанта
Палермо
Италия. Серия В, 12 тур
Катанцаро
- : -
21.11.2026
Палермо
Италия. Серия В, 11 тур
Асколи
1 : 1
06.11.2026
Палермо
Италия. Серия В, 10 тур
Палермо
3 : 1
01.11.2026
Виченца
Италия. Серия В, 9 тур
Пиза
3 : 3
28.10.2026
Палермо
Италия. Серия В, 8 тур
Палермо
2 : 1
25.10.2026
Каррарезе
Италия. Серия В, 7 тур
Мантова
0 : 2
17.10.2026
Палермо
Информация о матче
Главный судья:
Паоло Тальявенто
(Терни)
Стадион:
Анджело Массимино
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