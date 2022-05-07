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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Санкт-Галлен - Цюрих
Санкт-Галлен - Цюрих: обзор матча 07 мая 2022
Санкт-Галлен
07.05.2022, суббота, 21:30
Швейцария. Суперлига, 33 тур
1 : 2
Завершен
Цюрих
37'
Ж. Квинтийя
10'
К. Метс
43'
М. Маглица (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Санкт-Галлен - Цюрих
Замена
Б. Бабич
️️️️
Б. Фазлийи
87'
Желтая карточка
Л. Стержиу
85'
81'
Замена
А. Гогиа
️️️️
A. Ćorić
Замена
А. Янкевиц
️️️️
Ж. Гуйемено
75'
64'
Желтая карточка
М. Криезиу
64'
Замена
М. Криезиу
️️️️
Ф. Алити
Замена
А. Бесио
️️️️
К. Дуа
62'
Замена
Ю. Фон Мос
️️️️
В. Руис
62'
Замена
Б. Тома
️️️️
К. Лунгойи
62'
59'
Замена
М. Хорншух
️️️️
Б. Красники
46'
Замена
S. Wallner
️️️️
Н. Бораниясевич
46'
Замена
В. Гнонто
️️️️
Т. Айегун
43'
ГОЛ в свои ворота! 1:2!
М. Маглица
ГОЛ! 1:1!
Ж. Квинтийя
37'
36'
Желтая карточка
Ф. Алити
35'
Желтая карточка
Б. Красники
10'
ГОЛ! 0:1!
К. Метс
Пас отдал
A. Ćorić
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Санкт-Галлен
1
Лоуренс Ати Зиги
ВР
20
Леонидас Стержиу
ЦЗ
6
Матей Маглица
ЦЗ
15
Евклидес Кабраль
ПЗ
30
Виктор Руис
ЛП
23
Бетим Фазлийи
ЦП
88
Жорди Квинтийя
ЦП
9
Квадво Дуа
ЦП
21
Жереми Гуйемено
ЦП
22
Айзек Шмидт
ПВ
11
Кристофер Лунгойи
ЦФ
Главный тренер
Йозеф Циннбауэр
Цюрих
25
Яник Брехнер
ВР
5
Фидан Алити
ЦЗ
3
Адриан Герреро
ЛВ
5
Карол Метс
ЦП
7
Бледиан Красники
АП
15
Тосин Айегун
ЦФ
9
Ассан Сесай
ЦФ
88
Ante Ćorić
ЦФ
8
Стефан Сейлер
ЦФ
28
Никола Бораниясевич
ЦФ
2
Линдрит Камбери
ЦФ
Главный тренер
Людовик Маньин
Санкт-Галлен
45
Александр Янкевиц
ВР
24
Michael Kempter
ЦЗ
24
Бастьен Тома
ЦП
81
Юлиан Фон Мос
ПВ
0
N. Luchinger
ЦФ
25
Лукаш Ватковяк
ЦФ
27
Борис Бабич
ЦФ
23
Алессио Бесио
ЦФ
3
M. Nuhu
ЦФ
Цюрих
16
Марк Хорншух
ЦЗ
31
Мирлинд Криезиу
ЦЗ
29
Вилфрид Гнонто
ЛВ
19
Антонио Маркезано
ЦП
3
Акакий Гогиа
ПВ
17
Salim Khelifi
ЦФ
27
Фабиан Рохнер
ЦФ
4
Silvan Wallner
ЦФ
1
Живко Костадинович
ЦФ
3-5-1-1
1
Зиги
20
Стержиу
6
Маглица
15
Кабраль
30
Руис
88
Квинтийя
9
Дуа
21
Гуйемено
23
Фазлийи
22
Шмидт
11
Лунгойи
1-1-2-5
25
Брехнер
5
Алити
5
Метс
7
Красники
3
Герреро
9
Сесай
2
Камбери
28
Бораниясевич
8
Сейлер
88
21
Гуйемено
45
Янкевиц
45
Янкевиц
21
Гуйемено
11
Лунгойи
24
Тома
24
Тома
11
Лунгойи
30
Руис
81
Фон Мос
81
Фон Мос
30
Руис
23
Фазлийи
27
Бабич
27
Бабич
23
Фазлийи
9
Дуа
23
Бесио
23
Бесио
9
Дуа
15
Айегун
29
Гнонто
29
Гнонто
15
Айегун
7
Красники
16
Хорншух
16
Хорншух
7
Красники
5
Алити
31
Криезиу
31
Криезиу
5
Алити
88
3
Гогиа
3
Гогиа
88
28
Бораниясевич
4
4
28
Бораниясевич
Остались в запасе
Санкт-Галлен
Цюрих
24
Michael Kempter
ЦЗ
0
N. Luchinger
ЦФ
25
Лукаш Ватковяк
ЦФ
3
M. Nuhu
ЦФ
Главный тренер
Йозеф Циннбауэр
19
Антонио Маркезано
ЦП
17
Salim Khelifi
ЦФ
27
Фабиан Рохнер
ЦФ
1
Живко Костадинович
ЦФ
Главный тренер
Людовик Маньин
Остались в запасе
24
Michael Kempter
ЦЗ
0
N. Luchinger
ЦФ
25
Лукаш Ватковяк
ЦФ
3
M. Nuhu
ЦФ
Остались в запасе
19
Антонио Маркезано
ЦП
17
Salim Khelifi
ЦФ
27
Фабиан Рохнер
ЦФ
1
Живко Костадинович
ЦФ
Главный тренер
Йозеф Циннбауэр
Главный тренер
Людовик Маньин
Статистика матча Санкт-Галлен - Цюрих
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Тун
- : -
29.11.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Цюрих
2 : 2
22.11.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Санкт-Галлен
5 : 0
08.11.2026
Лугано
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Санкт-Галлен
2 : 1
31.10.2026
Серветт
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Янг Бойз
2 : 0
24.10.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Санкт-Галлен
1 : 0
11.10.2026
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Цюрих
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Вадуц
- : -
28.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Цюрих
2 : 2
22.11.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Серветт
0 : 0
08.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Янг Бойз
3 : 5
01.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Цюрих
2 : 1
24.10.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Цюрих
0 : 0
10.10.2026
Тун
Информация о матче
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