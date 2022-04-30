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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Серветт - Санкт-Галлен
Серветт - Санкт-Галлен: обзор матча 30 апреля 2022
Серветт
30.04.2022, суббота, 21:30
Швейцария. Суперлига, 32 тур
0 : 2
Завершен
Санкт-Галлен
68'
Б. Фазлийи
88'
К. Лунгойи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Серветт - Санкт-Галлен
Желтая карточка
Д. Дулин
90'
+4
88'
ГОЛ! 0:2!
К. Лунгойи
Пас отдал
А. Янкевиц
Замена
Т. Валь
️️️️
М. Бауэр
88'
80'
Замена
А. Янкевиц
️️️️
В. Руис
Замена
Д. Оберлен
️️️️
А. Антунес
77'
75'
Замена
Б. Тома
️️️️
Б. Фазлийи
71'
Желтая карточка
К. Лунгойи
68'
ГОЛ! 0:1!
Б. Фазлийи
Пас отдал
В. Руис
64'
Замена
А. Бесио
️️️️
К. Дуа
64'
Замена
К. Лунгойи
️️️️
Ф. Шуберт
Замена
Р. Роделен
️️️️
К. Бедья
64'
Желтая карточка
В. Сассо
62'
Желтая карточка
М. Стеванович
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Серветт
32
Жереми Фрик
ВР
3
Гаэль Клиши
ЛЗ
3
Николя Вуйоз
ЦЗ
23
Венсан Сассо
ЦЗ
26
Мориц Бауэр
ПЗ
30
Кастриот Имери
ОП
28
Давид Дулин
ОП
9
Мирослав Стеванович
ЦП
8
Тимоте Конья
ЦП
8
Алексис Антунес
АП
9
Крис Бедья
ЦФ
Главный тренер
Ален Гейгер
Санкт-Галлен
1
Лоуренс Ати Зиги
ВР
6
Матей Маглица
ЦЗ
20
Леонидас Стержиу
ЦЗ
30
Виктор Руис
ЛП
16
Лукас Гертлер
ЦП
88
Жорди Квинтийя
ЦП
23
Бетим Фазлийи
ЦП
9
Квадво Дуа
ЦП
6
Патрик Суттер
ПП
22
Айзек Шмидт
ПВ
10
Фабиан Шуберт
ЦФ
Главный тренер
Йозеф Циннбауэр
Серветт
12
Эдин Омераджич
ВР
19
Йоан Северен
ЛЗ
4
Стив Руй
ЦЗ
41
Valton Behrami
ЦЗ
25
Мусса Диалло
ПЗ
25
Тео Валь
ЦП
17
Рикардо Азеведо
ЦП
11
Димитри Оберлен
ЦФ
23
Ронни Роделен
ЦФ
Санкт-Галлен
45
Александр Янкевиц
ВР
24
Michael Kempter
ЦЗ
15
Евклидес Кабраль
ПЗ
24
Бастьен Тома
ЦП
25
Лукаш Ватковяк
ЦФ
3
M. Nuhu
ЦФ
23
Алессио Бесио
ЦФ
11
Кристофер Лунгойи
ЦФ
4-2-2-1-1
32
Фрик
3
Клиши
3
Вуйоз
23
Сассо
26
Бауэр
30
Имери
28
Дулин
9
Стеванович
8
Конья
8
Антунес
9
Бедья
2-5-2-1
1
Зиги
6
Маглица
20
Стержиу
6
Суттер
88
Квинтийя
23
Фазлийи
9
Дуа
30
Руис
22
Шмидт
16
Гертлер
10
Шуберт
26
Бауэр
25
Валь
25
Валь
26
Бауэр
8
Антунес
11
Оберлен
11
Оберлен
8
Антунес
9
Бедья
23
Роделен
23
Роделен
9
Бедья
30
Руис
45
Янкевиц
45
Янкевиц
30
Руис
23
Фазлийи
24
Тома
24
Тома
23
Фазлийи
9
Дуа
23
Бесио
23
Бесио
9
Дуа
10
Шуберт
11
Лунгойи
11
Лунгойи
10
Шуберт
Остались в запасе
Серветт
Санкт-Галлен
12
Эдин Омераджич
ВР
19
Йоан Северен
ЛЗ
4
Стив Руй
ЦЗ
41
Valton Behrami
ЦЗ
25
Мусса Диалло
ПЗ
17
Рикардо Азеведо
ЦП
Главный тренер
Ален Гейгер
24
Michael Kempter
ЦЗ
15
Евклидес Кабраль
ПЗ
25
Лукаш Ватковяк
ЦФ
3
M. Nuhu
ЦФ
Главный тренер
Йозеф Циннбауэр
Остались в запасе
12
Эдин Омераджич
ВР
19
Йоан Северен
ЛЗ
4
Стив Руй
ЦЗ
41
Valton Behrami
ЦЗ
25
Мусса Диалло
ПЗ
17
Рикардо Азеведо
ЦП
Остались в запасе
24
Michael Kempter
ЦЗ
15
Евклидес Кабраль
ПЗ
25
Лукаш Ватковяк
ЦФ
3
M. Nuhu
ЦФ
Главный тренер
Ален Гейгер
Главный тренер
Йозеф Циннбауэр
Статистика матча Серветт - Санкт-Галлен
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Серветт
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Серветт
- : -
28.11.2026
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Швейцария. Суперлига, 14 тур
Сьон
2 : 0
21.11.2026
Серветт
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Серветт
0 : 0
08.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Санкт-Галлен
2 : 1
31.10.2026
Серветт
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Серветт
2 : 1
24.10.2026
Вадуц
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Серветт
0 : 0
10.10.2026
Сьон
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Тун
- : -
29.11.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Цюрих
2 : 2
22.11.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Санкт-Галлен
5 : 0
08.11.2026
Лугано
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Санкт-Галлен
2 : 1
31.10.2026
Серветт
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Янг Бойз
2 : 0
24.10.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Санкт-Галлен
1 : 0
11.10.2026
Лозанна-Спорт
Информация о матче
Стадион:
Стад-де-Женев
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