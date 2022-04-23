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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Янг Бойз - Серветт
Янг Бойз - Серветт: обзор матча 23 апреля 2022
Янг Бойз
23.04.2022, суббота, 21:30
Швейцария. Суперлига, 31 тур
3 : 1
Завершен
Серветт
12'
Джордан
41'
Джордан
85'
В. Сьерро
90+1'
Д. Оберлен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Янг Бойз - Серветт
90'
+1
ГОЛ! 3:1!
Д. Оберлен
Пас отдал
М. Стеванович
ГОЛ! 3:0!
В. Сьерро
85'
Замена
М. Камара
️️️️
Джордан
83'
Замена
Ф. Мамбимби
️️️️
Ф. Ридер
72'
Замена
В. Сьерро
️️️️
Э. Фернандес
59'
46'
Замена
К. Бедья
️️️️
Б. Кеспедес
46'
Замена
Д. Оберлен
️️️️
Р. Роделен
ГОЛ! 2:0!
Джордан
Пас отдал
Э. Фернандес
41'
Желтая карточка
Э. Фернандес
34'
ГОЛ! 1:0!
Джордан
Пас отдал
У. Гарсия
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Янг Бойз
16
Давид фон Бальмус
ВР
25
Улиссес Гарсия
ЛЗ
6
Эдимилсон Фернандес
ЦЗ
28
Фабиан Лустенбергер
ЦЗ
15
Седрик Зесигер
ЦЗ
23
Квентин Масейрас
ПЗ
13
Муми Нгамале
ЛВ
19
Шейх Ниасс
ЦП
32
Фабиан Ридер
ЦП
12
Мешак Элиа
ЦФ
9
Джордан
ЦФ
Главный тренер
Давид Вагнер
Серветт
32
Жереми Фрик
ВР
19
Йоан Северен
ЛЗ
4
Стив Руй
ЦЗ
23
Венсан Сассо
ЦЗ
26
Мориц Бауэр
ПЗ
28
Давид Дулин
ОП
10
Борис Кеспедес
ЦП
9
Мирослав Стеванович
ЦП
8
Тимоте Конья
ЦП
8
Алексис Антунес
АП
23
Ронни Роделен
ЦФ
Главный тренер
Ален Гейгер
Янг Бойз
1
Антони Расьоппи
ВР
27
Левин Блум
ЦЗ
5
Мохамед Камара
ЦЗ
7
Кевин Варга
ЛВ
4
Венсан Сьерро
ЦП
30
Нико Майер
АП
12
Ауреле Аменда
ЦФ
10
Феликс Мамбимби
ЦФ
99
Жоэль Монтейру
ЦФ
Серветт
12
Эдин Омераджич
ВР
41
Valton Behrami
ЦЗ
3
Николя Вуйоз
ЦЗ
2
Тео Маньин
ЦЗ
34
Роджерио Ньякосси
ЦЗ
17
Рикардо Азеведо
ЦП
14
Sidiki Camara
ЦП
9
Крис Бедья
ЦФ
11
Димитри Оберлен
ЦФ
3-2-2-1-2
16
фон Бальмус
6
Фернандес
28
Лустенбергер
15
Зесигер
25
Гарсия
23
Масейрас
19
Ниасс
32
Ридер
13
Нгамале
9
Джордан
12
Элиа
4-1-3-1-1
32
Фрик
26
Бауэр
4
Руй
23
Сассо
19
Северен
28
Дулин
10
Кеспедес
9
Стеванович
8
Конья
8
Антунес
23
Роделен
9
Джордан
5
Камара
5
Камара
9
Джордан
6
Фернандес
4
Сьерро
4
Сьерро
6
Фернандес
32
Ридер
10
Мамбимби
10
Мамбимби
32
Ридер
10
Кеспедес
9
Бедья
9
Бедья
10
Кеспедес
23
Роделен
11
Оберлен
11
Оберлен
23
Роделен
Остались в запасе
Янг Бойз
Серветт
7
Кевин Варга
ЛВ
1
Антони Расьоппи
ВР
27
Левин Блум
ЦЗ
30
Нико Майер
АП
12
Ауреле Аменда
ЦФ
99
Жоэль Монтейру
ЦФ
Главный тренер
Давид Вагнер
12
Эдин Омераджич
ВР
41
Valton Behrami
ЦЗ
3
Николя Вуйоз
ЦЗ
2
Тео Маньин
ЦЗ
34
Роджерио Ньякосси
ЦЗ
17
Рикардо Азеведо
ЦП
14
Sidiki Camara
ЦП
Главный тренер
Ален Гейгер
Остались в запасе
7
Кевин Варга
ЛВ
1
Антони Расьоппи
ВР
27
Левин Блум
ЦЗ
30
Нико Майер
АП
12
Ауреле Аменда
ЦФ
99
Жоэль Монтейру
ЦФ
Остались в запасе
12
Эдин Омераджич
ВР
41
Valton Behrami
ЦЗ
3
Николя Вуйоз
ЦЗ
2
Тео Маньин
ЦЗ
34
Роджерио Ньякосси
ЦЗ
17
Рикардо Азеведо
ЦП
14
Sidiki Camara
ЦП
Главный тренер
Давид Вагнер
Главный тренер
Ален Гейгер
Статистика матча Янг Бойз - Серветт
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Сьон
- : -
29.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Янг Бойз
3 : 2
21.11.2026
Тун
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Люцерн
2 : 3
07.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Янг Бойз
3 : 5
01.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Янг Бойз
2 : 0
24.10.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Грассхоппер
0 : 2
11.10.2026
Янг Бойз
Серветт
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Серветт
- : -
28.11.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Сьон
2 : 0
21.11.2026
Серветт
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Серветт
0 : 0
08.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Санкт-Галлен
2 : 1
31.10.2026
Серветт
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Серветт
2 : 1
24.10.2026
Вадуц
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Серветт
0 : 0
10.10.2026
Сьон
Информация о матче
Стадион:
Стад де Суисс Ванкдорф
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