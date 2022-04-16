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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Цюрих - Янг Бойз
Цюрих - Янг Бойз: обзор матча 16 апреля 2022
Цюрих
16.04.2022, суббота, 18:30
Швейцария. Суперлига, 30 тур
2 : 1
Завершен
Янг Бойз
33'
А. Сесай
61'
А. Сесай
74'
Джордан
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Цюрих - Янг Бойз
90'
+3
Желтая карточка
Ф. Мамбимби
Желтая карточка
Б. Крамер
90'
+3
89'
Желтая карточка
К. Варга
Замена
Ф. Рохнер
️️️️
Н. Бораниясевич
85'
84'
Желтая карточка
К. Масейрас
Замена
М. Хорншух
️️️️
А. Маркезано
78'
74'
ГОЛ! 2:1!
Джордан
74'
Замена
Ф. Мамбимби
️️️️
М. Нгамале
62'
Замена
В. Сьерро
️️️️
Ф. Ридер
Замена
Б. Крамер
️️️️
А. Сесай
62'
Замена
К. Метс
️️️️
Ф. Алити
62'
ГОЛ! 2:0!
А. Сесай
61'
Замена
Т. Айегун
️️️️
A. Ćorić
46'
ГОЛ! 1:0!
А. Сесай
Пас отдал
А. Маркезано
33'
Желтая карточка
Ф. Алити
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Цюрих
25
Яник Брехнер
ВР
5
Фидан Алити
ЦЗ
31
Мирлинд Криезиу
ЦЗ
3
Адриан Герреро
ЛВ
20
Усман Думбия
ОП
21
Блерим Джемаили
ЦП
19
Антонио Маркезано
ЦП
28
Никола Бораниясевич
ЦФ
88
Ante Ćorić
ЦФ
2
Линдрит Камбери
ЦФ
9
Ассан Сесай
ЦФ
Главный тренер
Людовик Маньин
Янг Бойз
16
Давид фон Бальмус
ВР
25
Улиссес Гарсия
ЛЗ
15
Седрик Зесигер
ЦЗ
5
Мохамед Камара
ЦЗ
23
Квентин Масейрас
ПЗ
13
Муми Нгамале
ЛВ
19
Шейх Ниасс
ЦП
32
Фабиан Ридер
ЦП
9
Вилфрид Канга
ЦФ
12
Мешак Элиа
ЦФ
9
Джордан
ЦФ
Главный тренер
Давид Вагнер
Цюрих
16
Марк Хорншух
ЦЗ
29
Вилфрид Гнонто
ЛВ
5
Карол Метс
ЦП
78
Мориц Ляйтнер
ЦП
1
Живко Костадинович
ЦФ
9
Блаж Крамер
ЦФ
15
Тосин Айегун
ЦФ
8
Стефан Сейлер
ЦФ
27
Фабиан Рохнер
ЦФ
Янг Бойз
1
Антони Расьоппи
ВР
27
Левин Блум
ЦЗ
28
Фабиан Лустенбергер
ЦЗ
7
Кевин Варга
ЛВ
4
Венсан Сьерро
ЦП
30
Нико Майер
АП
12
Ауреле Аменда
ЦФ
10
Феликс Мамбимби
ЦФ
99
Жоэль Монтейру
ЦФ
2-1-2-1-4
25
Брехнер
5
Алити
31
Криезиу
20
Думбия
21
Джемаили
19
Маркезано
3
Герреро
28
Бораниясевич
9
Сесай
2
Камбери
88
4-2-1-3
16
фон Бальмус
23
Масейрас
15
Зесигер
5
Камара
25
Гарсия
19
Ниасс
32
Ридер
13
Нгамале
9
Джордан
12
Элиа
9
Канга
19
Маркезано
16
Хорншух
16
Хорншух
19
Маркезано
5
Алити
5
Метс
5
Метс
5
Алити
9
Сесай
9
Крамер
9
Крамер
9
Сесай
88
15
Айегун
15
Айегун
88
28
Бораниясевич
27
Рохнер
27
Рохнер
28
Бораниясевич
32
Ридер
4
Сьерро
4
Сьерро
32
Ридер
13
Нгамале
10
Мамбимби
10
Мамбимби
13
Нгамале
Остались в запасе
Цюрих
Янг Бойз
29
Вилфрид Гнонто
ЛВ
78
Мориц Ляйтнер
ЦП
1
Живко Костадинович
ЦФ
8
Стефан Сейлер
ЦФ
Главный тренер
Людовик Маньин
7
Кевин Варга
ЛВ
1
Антони Расьоппи
ВР
27
Левин Блум
ЦЗ
28
Фабиан Лустенбергер
ЦЗ
30
Нико Майер
АП
12
Ауреле Аменда
ЦФ
99
Жоэль Монтейру
ЦФ
Главный тренер
Давид Вагнер
Остались в запасе
29
Вилфрид Гнонто
ЛВ
78
Мориц Ляйтнер
ЦП
1
Живко Костадинович
ЦФ
8
Стефан Сейлер
ЦФ
Остались в запасе
7
Кевин Варга
ЛВ
1
Антони Расьоппи
ВР
27
Левин Блум
ЦЗ
28
Фабиан Лустенбергер
ЦЗ
30
Нико Майер
АП
12
Ауреле Аменда
ЦФ
99
Жоэль Монтейру
ЦФ
Главный тренер
Людовик Маньин
Главный тренер
Давид Вагнер
Статистика матча Цюрих - Янг Бойз
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Вадуц
- : -
28.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Цюрих
2 : 2
22.11.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Серветт
0 : 0
08.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Янг Бойз
3 : 5
01.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Цюрих
2 : 1
24.10.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Цюрих
0 : 0
10.10.2026
Тун
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Сьон
- : -
29.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Янг Бойз
3 : 2
21.11.2026
Тун
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Люцерн
2 : 3
07.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Янг Бойз
3 : 5
01.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Янг Бойз
2 : 0
24.10.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Грассхоппер
0 : 2
11.10.2026
Янг Бойз
Информация о матче
Стадион:
Летцигрунд
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