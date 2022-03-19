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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Янг Бойз - Цюрих
Янг Бойз - Цюрих: обзор матча 19 марта 2022
Янг Бойз
19.03.2022, суббота, 22:30
Швейцария. Суперлига, 27 тур
1 : 2
Завершен
Цюрих
90+5'
В. Сьерро
74'
Б. Крамер
79'
А. Маркезано
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Янг Бойз - Цюрих
ГОЛ! 1:2!
В. Сьерро
90'
+5
87'
Замена
Т. Айегун
️️️️
В. Гнонто
83'
Желтая карточка
К. Метс
Замена
Ф. Мамбимби
️️️️
Ф. Лустенбергер
81'
79'
ГОЛ! 0:2!
А. Маркезано
74'
ГОЛ! 0:1!
Б. Крамер
Пас отдал
У. Думбия
70'
Замена
М. Хорншух
️️️️
Б. Джемаили
70'
Замена
А. Маркезано
️️️️
A. Ćorić
Замена
Ш. Ниасс
️️️️
Э. Фернандес
64'
Замена
В. Канга
️️️️
Джордан
64'
Желтая карточка
С. Лаупер
57'
54'
Желтая карточка
М. Криезиу
53'
Замена
Б. Крамер
️️️️
А. Сесай
45'
Желтая карточка
Ж. Костадинович
Замена
В. Сьерро
️️️️
Ф. Ридер
32'
Желтая карточка
Ф. Лустенбергер
26'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Янг Бойз
16
Давид фон Бальмус
ВР
25
Улиссес Гарсия
ЛЗ
6
Эдимилсон Фернандес
ЦЗ
27
Левин Блум
ЦЗ
15
Седрик Зесигер
ЦЗ
28
Фабиан Лустенбергер
ЦЗ
13
Муми Нгамале
ЛВ
32
Фабиан Ридер
ЦП
30
Сандро Лаупер
ЦП
9
Джордан
ЦФ
12
Мешак Элиа
ЦФ
Главный тренер
Давид Вагнер
Цюрих
25
Яник Брехнер
ВР
4
Бесир Омераджич
ЦЗ
31
Мирлинд Криезиу
ЦЗ
5
Фидан Алити
ЦЗ
29
Вилфрид Гнонто
ЛВ
5
Карол Метс
ЦП
21
Блерим Джемаили
ЦП
28
Никола Бораниясевич
ЦФ
88
Ante Ćorić
ЦФ
20
Усман Думбия
ЦФ
9
Ассан Сесай
ЦФ
Главный тренер
Людовик Маньин
Янг Бойз
1
Антони Расьоппи
ВР
21
Жордан Лефор
ЛЗ
7
Кевин Варга
ЛВ
4
Венсан Сьерро
ЦП
19
Шейх Ниасс
ЦП
52
Benjamin Kabeya
ЦП
9
Вилфрид Канга
ЦФ
10
Феликс Мамбимби
ЦФ
12
Ауреле Аменда
ЦФ
Цюрих
16
Марк Хорншух
ЦЗ
3
Адриан Герреро
ЛВ
15
Тосин Айегун
ЦП
19
Антонио Маркезано
ЦП
1
Живко Костадинович
ЦФ
2
Линдрит Камбери
ЦФ
27
Фабиан Рохнер
ЦФ
8
Стефан Сейлер
ЦФ
9
Блаж Крамер
ЦФ
3-2-2-1-2
16
фон Бальмус
27
Блум
15
Зесигер
28
Лустенбергер
25
Гарсия
6
Фернандес
32
Ридер
30
Лаупер
13
Нгамале
12
Элиа
9
Джордан
3-2-1-4
25
Брехнер
4
Омераджич
31
Криезиу
5
Алити
5
Метс
21
Джемаили
29
Гнонто
9
Сесай
20
Думбия
88
28
Бораниясевич
9
Джордан
9
Канга
9
Канга
9
Джордан
32
Ридер
4
Сьерро
4
Сьерро
32
Ридер
6
Фернандес
19
Ниасс
19
Ниасс
6
Фернандес
28
Лустенбергер
10
Мамбимби
10
Мамбимби
28
Лустенбергер
21
Джемаили
16
Хорншух
16
Хорншух
21
Джемаили
29
Гнонто
15
Айегун
15
Айегун
29
Гнонто
88
19
Маркезано
19
Маркезано
88
9
Сесай
9
Крамер
9
Крамер
9
Сесай
Остались в запасе
Янг Бойз
Цюрих
7
Кевин Варга
ЛВ
1
Антони Расьоппи
ВР
21
Жордан Лефор
ЛЗ
52
Benjamin Kabeya
ЦП
12
Ауреле Аменда
ЦФ
Главный тренер
Давид Вагнер
3
Адриан Герреро
ЛВ
1
Живко Костадинович
ЦФ
2
Линдрит Камбери
ЦФ
27
Фабиан Рохнер
ЦФ
8
Стефан Сейлер
ЦФ
Главный тренер
Людовик Маньин
Остались в запасе
7
Кевин Варга
ЛВ
1
Антони Расьоппи
ВР
21
Жордан Лефор
ЛЗ
52
Benjamin Kabeya
ЦП
12
Ауреле Аменда
ЦФ
Остались в запасе
3
Адриан Герреро
ЛВ
1
Живко Костадинович
ЦФ
2
Линдрит Камбери
ЦФ
27
Фабиан Рохнер
ЦФ
8
Стефан Сейлер
ЦФ
Главный тренер
Давид Вагнер
Главный тренер
Людовик Маньин
Статистика матча Янг Бойз - Цюрих
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Сьон
- : -
29.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Янг Бойз
3 : 2
21.11.2026
Тун
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Люцерн
2 : 3
07.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Янг Бойз
3 : 5
01.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Янг Бойз
2 : 0
24.10.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Грассхоппер
0 : 2
11.10.2026
Янг Бойз
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Вадуц
- : -
28.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Цюрих
2 : 2
22.11.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Серветт
0 : 0
08.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Янг Бойз
3 : 5
01.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Цюрих
2 : 1
24.10.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Цюрих
0 : 0
10.10.2026
Тун
Информация о матче
Стадион:
Стад де Суисс Ванкдорф
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