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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Цюрих - Санкт-Галлен
Цюрих - Санкт-Галлен: обзор матча 12 марта 2022
Цюрих
12.03.2022, суббота, 20:00
Швейцария. Суперлига, 26 тур
0 : 3
Завершен
Санкт-Галлен
7'
М. Маглица
34'
Ю. Фон Мос
89'
К. Лунгойи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Цюрих - Санкт-Галлен
90'
Замена
Б. Стильхарт
️️️️
Л. Гертлер
89'
ГОЛ! 0:3!
К. Лунгойи
Пас отдал
Ф. Шуберт
81'
Замена
А. Янкевиц
️️️️
В. Руис
Замена
Б. Крамер
️️️️
У. Думбия
78'
Замена
S. Khelifi
️️️️
А. Герреро
78'
72'
Замена
Б. Тома
️️️️
Ю. Фон Мос
72'
Замена
К. Лунгойи
️️️️
Ж. Гуйемено
72'
Замена
Ф. Шуберт
️️️️
К. Дуа
Замена
В. Гнонто
️️️️
Т. Айегун
65'
Замена
Ф. Рохнер
️️️️
Н. Бораниясевич
64'
Замена
A. Ćorić
️️️️
А. Маркезано
52'
45'
+1
Желтая карточка
Л. Гертлер
34'
ГОЛ! 0:2!
Ю. Фон Мос
Желтая карточка
Б. Джемаили
25'
24'
Желтая карточка
Ж. Квинтийя
7'
ГОЛ! 0:1!
М. Маглица
Пас отдал
В. Руис
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Цюрих
25
Яник Брехнер
ВР
4
Бесир Омераджич
ЦЗ
31
Мирлинд Криезиу
ЦЗ
5
Фидан Алити
ЦЗ
3
Адриан Герреро
ЛВ
21
Блерим Джемаили
ЦП
19
Антонио Маркезано
ЦП
15
Тосин Айегун
ЦП
20
Усман Думбия
ЦФ
28
Никола Бораниясевич
ЦФ
9
Ассан Сесай
ЦФ
Главный тренер
Людовик Маньин
Санкт-Галлен
1
Лоуренс Ати Зиги
ВР
6
Матей Маглица
ЦЗ
20
Леонидас Стержиу
ЦЗ
15
Евклидес Кабраль
ПЗ
30
Виктор Руис
ЛП
88
Жорди Квинтийя
ЦП
21
Жереми Гуйемено
ЦП
9
Квадво Дуа
ЦП
16
Лукас Гертлер
ЦП
22
Айзек Шмидт
ПВ
81
Юлиан Фон Мос
ПВ
Главный тренер
Йозеф Циннбауэр
Цюрих
16
Марк Хорншух
ЦЗ
29
Вилфрид Гнонто
ЛВ
5
Карол Метс
ЦП
8
Стефан Сейлер
ЦФ
17
Salim Khelifi
ЦФ
88
Ante Ćorić
ЦФ
27
Фабиан Рохнер
ЦФ
9
Блаж Крамер
ЦФ
1
Живко Костадинович
ЦФ
Санкт-Галлен
45
Александр Янкевиц
ВР
17
Алессандро Крауши
ЦП
24
Бастьен Тома
ЦП
4
Базиль Стильхарт
ЦП
25
Лукаш Ватковяк
ЦФ
3
M. Nuhu
ЦФ
11
Кристофер Лунгойи
ЦФ
10
Фабиан Шуберт
ЦФ
3-3-1-3
25
Брехнер
4
Омераджич
31
Криезиу
5
Алити
21
Джемаили
19
Маркезано
15
Айегун
3
Герреро
9
Сесай
28
Бораниясевич
20
Думбия
3-5-2
1
Зиги
15
Кабраль
20
Стержиу
6
Маглица
88
Квинтийя
21
Гуйемено
9
Дуа
16
Гертлер
30
Руис
81
Фон Мос
22
Шмидт
15
Айегун
29
Гнонто
29
Гнонто
15
Айегун
3
Герреро
17
17
3
Герреро
19
Маркезано
88
88
19
Маркезано
28
Бораниясевич
27
Рохнер
27
Рохнер
28
Бораниясевич
20
Думбия
9
Крамер
9
Крамер
20
Думбия
30
Руис
45
Янкевиц
45
Янкевиц
30
Руис
81
Фон Мос
24
Тома
24
Тома
81
Фон Мос
16
Гертлер
4
Стильхарт
4
Стильхарт
16
Гертлер
21
Гуйемено
11
Лунгойи
11
Лунгойи
21
Гуйемено
9
Дуа
10
Шуберт
10
Шуберт
9
Дуа
Остались в запасе
Цюрих
Санкт-Галлен
16
Марк Хорншух
ЦЗ
5
Карол Метс
ЦП
8
Стефан Сейлер
ЦФ
1
Живко Костадинович
ЦФ
Главный тренер
Людовик Маньин
17
Алессандро Крауши
ЦП
25
Лукаш Ватковяк
ЦФ
3
M. Nuhu
ЦФ
Главный тренер
Йозеф Циннбауэр
Остались в запасе
16
Марк Хорншух
ЦЗ
5
Карол Метс
ЦП
8
Стефан Сейлер
ЦФ
1
Живко Костадинович
ЦФ
Остались в запасе
17
Алессандро Крауши
ЦП
25
Лукаш Ватковяк
ЦФ
3
M. Nuhu
ЦФ
Главный тренер
Людовик Маньин
Главный тренер
Йозеф Циннбауэр
Статистика матча Цюрих - Санкт-Галлен
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Вадуц
- : -
28.11.2026
Цюрих
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Цюрих
2 : 2
22.11.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Серветт
0 : 0
08.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Янг Бойз
3 : 5
01.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Цюрих
2 : 1
24.10.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Цюрих
0 : 0
10.10.2026
Тун
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Тун
- : -
29.11.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Цюрих
2 : 2
22.11.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Санкт-Галлен
5 : 0
08.11.2026
Лугано
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Санкт-Галлен
2 : 1
31.10.2026
Серветт
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Янг Бойз
2 : 0
24.10.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Санкт-Галлен
1 : 0
11.10.2026
Лозанна-Спорт
Информация о матче
Стадион:
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