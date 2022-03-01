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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Серветт - Янг Бойз
Серветт - Янг Бойз: обзор матча 01 марта 2022
Серветт
01.03.2022, вторник, 22:30
Швейцария. Суперлига, 24 тур
1 : 0
Завершен
Янг Бойз
3'
А. Шалк
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Серветт - Янг Бойз
Замена
Т. Валь
️️️️
Т. Конья
90'
Замена
Б. Кеспедес
️️️️
К. Имери
90'
82'
Желтая карточка
Ф. Мамбимби
Замена
А. Антунес
️️️️
А. Шалк
73'
Замена
Р. Роделен
️️️️
К. Бедья
73'
71'
Замена
Ж. Лефор
️️️️
У. Гарсия
Замена
М. Бауэр
️️️️
М. Диалло
61'
61'
Замена
Э. Фернандес
️️️️
М. Нгамале
61'
Замена
С. Лаупер
️️️️
Ф. Ридер
Желтая карточка
Д. Дулин
32'
Желтая карточка
М. Диалло
30'
ГОЛ! 1:0!
А. Шалк
Пас отдал
М. Стеванович
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Серветт
32
Жереми Фрик
ВР
3
Гаэль Клиши
ЛЗ
23
Венсан Сассо
ЦЗ
30
Кастриот Имери
ОП
8
Тимоте Конья
ЦП
9
Мирослав Стеванович
ЦП
8
Алекс Шалк
ЦФ
25
Мусса Диалло
ЦФ
3
Николя Вуйоз
ЦФ
28
Давид Дулин
ЦФ
9
Крис Бедья
ЦФ
Главный тренер
Ален Гейгер
Янг Бойз
16
Давид фон Бальмус
ВР
25
Улиссес Гарсия
ЛЗ
15
Седрик Зесигер
ЦЗ
27
Левин Блум
ЦЗ
28
Фабиан Лустенбергер
ЦЗ
13
Муми Нгамале
ЛВ
32
Фабиан Ридер
ЦП
4
Венсан Сьерро
ЦП
9
Вилфрид Канга
ЦФ
9
Джордан
ЦФ
10
Феликс Мамбимби
ЦФ
Главный тренер
Давид Вагнер
Серветт
34
Роджерио Ньякосси
ЦЗ
26
Мориц Бауэр
ПЗ
25
Тео Валь
ЦП
10
Борис Кеспедес
ЦП
11
Димитри Оберлен
ЦФ
12
Эдин Омераджич
ЦФ
19
Йоан Северен
ЦФ
23
Ронни Роделен
ЦФ
8
Алексис Антунес
ЦФ
Янг Бойз
1
Антони Расьоппи
ВР
21
Жордан Лефор
ЛЗ
6
Эдимилсон Фернандес
ЦЗ
7
Кевин Варга
ЛВ
30
Сандро Лаупер
ЦП
19
Шейх Ниасс
ЦП
30
Нико Майер
АП
12
Ауреле Аменда
ЦФ
12
Мешак Элиа
ЦФ
2-1-2-5
32
Фрик
3
Клиши
23
Сассо
30
Имери
8
Конья
9
Стеванович
25
Диалло
9
Бедья
28
Дулин
3
Вуйоз
8
Шалк
4-2-1-3
16
фон Бальмус
15
Зесигер
27
Блум
28
Лустенбергер
25
Гарсия
32
Ридер
4
Сьерро
13
Нгамале
10
Мамбимби
9
Джордан
9
Канга
25
Диалло
26
Бауэр
26
Бауэр
25
Диалло
8
Конья
25
Валь
25
Валь
8
Конья
30
Имери
10
Кеспедес
10
Кеспедес
30
Имери
9
Бедья
23
Роделен
23
Роделен
9
Бедья
8
Шалк
8
Антунес
8
Антунес
8
Шалк
13
Нгамале
6
Фернандес
6
Фернандес
13
Нгамале
25
Гарсия
21
Лефор
21
Лефор
25
Гарсия
32
Ридер
30
Лаупер
30
Лаупер
32
Ридер
Остались в запасе
Серветт
Янг Бойз
34
Роджерио Ньякосси
ЦЗ
11
Димитри Оберлен
ЦФ
12
Эдин Омераджич
ЦФ
19
Йоан Северен
ЦФ
Главный тренер
Ален Гейгер
7
Кевин Варга
ЛВ
1
Антони Расьоппи
ВР
19
Шейх Ниасс
ЦП
30
Нико Майер
АП
12
Ауреле Аменда
ЦФ
12
Мешак Элиа
ЦФ
Главный тренер
Давид Вагнер
Остались в запасе
34
Роджерио Ньякосси
ЦЗ
11
Димитри Оберлен
ЦФ
12
Эдин Омераджич
ЦФ
19
Йоан Северен
ЦФ
Остались в запасе
7
Кевин Варга
ЛВ
1
Антони Расьоппи
ВР
19
Шейх Ниасс
ЦП
30
Нико Майер
АП
12
Ауреле Аменда
ЦФ
12
Мешак Элиа
ЦФ
Главный тренер
Ален Гейгер
Главный тренер
Давид Вагнер
Статистика матча Серветт - Янг Бойз
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Серветт
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Серветт
- : -
28.11.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Сьон
2 : 0
21.11.2026
Серветт
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Серветт
0 : 0
08.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Санкт-Галлен
2 : 1
31.10.2026
Серветт
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Серветт
2 : 1
24.10.2026
Вадуц
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Серветт
0 : 0
10.10.2026
Сьон
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Сьон
- : -
29.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Янг Бойз
3 : 2
21.11.2026
Тун
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Люцерн
2 : 3
07.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Янг Бойз
3 : 5
01.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Янг Бойз
2 : 0
24.10.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Грассхоппер
0 : 2
11.10.2026
Янг Бойз
Информация о матче
Стадион:
Стад-де-Женев
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