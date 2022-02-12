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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Санкт-Галлен - Серветт
Санкт-Галлен - Серветт: обзор матча 12 февраля 2022
Санкт-Галлен
12.02.2022, суббота, 22:30
Швейцария. Суперлига, 21 тур
5 : 1
Завершен
Серветт
4'
В. Руис
10'
Ж. Гуйемено
29'
Ж. Гуйемено
64'
Ф. Шуберт
77'
Ф. Шуберт
2'
А. Шалк
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Санкт-Галлен - Серветт
Желтая карточка
К. Лунгойи
83'
ГОЛ! 5:1!
Ф. Шуберт
77'
70'
Замена
К. Бедья
️️️️
А. Антунес
70'
Замена
Д. Оберлен
️️️️
Т. Валь
69'
Желтая карточка
Т. Конья
66'
Желтая карточка
Г. Клиши
ГОЛ! 4:1!
Ф. Шуберт
64'
Замена
К. Лунгойи
️️️️
Ж. Гуйемено
62'
Замена
Ф. Шуберт
️️️️
К. Дуа
62'
46'
Замена
С. Руй
️️️️
Й. Северен
Замена
️️️️
В. Руис
46'
Замена
А. Янкевиц
️️️️
Б. Тома
46'
ГОЛ! 3:1!
Ж. Гуйемено
Пас отдал
Л. Гертлер
29'
ГОЛ! 2:1!
Ж. Гуйемено
Пас отдал
Л. Гертлер
10'
ГОЛ! 1:1!
В. Руис
Пас отдал
Ж. Гуйемено
4'
2'
ГОЛ! 0:1!
А. Шалк
Пас отдал
А. Антунес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Санкт-Галлен
1
Лоуренс Ати Зиги
ВР
20
Леонидас Стержиу
ЦЗ
16
Лукас Гертлер
ЦП
88
Жорди Квинтийя
ЦП
30
Виктор Руис
ЦП
21
Жереми Гуйемено
ЦП
4
Базиль Стильхарт
ЦП
24
Бастьен Тома
ЦП
9
Квадво Дуа
ЦФ
22
Айзек Шмидт
ЦФ
15
Евклидес Кабраль
ЦФ
Главный тренер
Йозеф Циннбауэр
Серветт
32
Жереми Фрик
ВР
3
Гаэль Клиши
ЛЗ
9
Мирослав Стеванович
ЦП
25
Тео Валь
ЦП
8
Тимоте Конья
ЦП
25
Мусса Диалло
ЦФ
8
Алекс Шалк
ЦФ
28
Давид Дулин
ЦФ
8
Алексис Антунес
ЦФ
3
Николя Вуйоз
ЦФ
19
Йоан Северен
ЦФ
Главный тренер
Ален Гейгер
Санкт-Галлен
45
Александр Янкевиц
ВР
6
Матей Маглица
ЦЗ
23
Бетим Фазлийи
ЦП
25
Лукаш Ватковяк
ЦФ
27
Борис Бабич
ЦФ
11
Кристофер Лунгойи
ЦФ
10
Фабиан Шуберт
ЦФ
Серветт
4
Стив Руй
ЦЗ
26
Мориц Бауэр
ПЗ
17
Рикардо Азеведо
ЦП
12
Эдин Омераджич
ЦФ
0
N. Pedat
ЦФ
9
Крис Бедья
ЦФ
11
Димитри Оберлен
ЦФ
1-5-1-3
1
Зиги
20
Стержиу
30
Руис
21
Гуйемено
4
Стильхарт
24
Тома
88
Квинтийя
16
Гертлер
15
Кабраль
22
Шмидт
9
Дуа
1-3-5
32
Фрик
3
Клиши
9
Стеванович
25
Валь
8
Конья
8
Шалк
19
Северен
3
Вуйоз
8
Антунес
28
Дулин
24
Тома
45
Янкевиц
45
Янкевиц
24
Тома
21
Гуйемено
11
Лунгойи
11
Лунгойи
21
Гуйемено
9
Дуа
10
Шуберт
10
Шуберт
9
Дуа
19
Северен
4
Руй
4
Руй
19
Северен
8
Антунес
9
Бедья
9
Бедья
8
Антунес
25
Валь
11
Оберлен
11
Оберлен
25
Валь
Остались в запасе
Санкт-Галлен
Серветт
6
Матей Маглица
ЦЗ
23
Бетим Фазлийи
ЦП
25
Лукаш Ватковяк
ЦФ
27
Борис Бабич
ЦФ
Главный тренер
Йозеф Циннбауэр
26
Мориц Бауэр
ПЗ
17
Рикардо Азеведо
ЦП
12
Эдин Омераджич
ЦФ
0
N. Pedat
ЦФ
Главный тренер
Ален Гейгер
Остались в запасе
6
Матей Маглица
ЦЗ
23
Бетим Фазлийи
ЦП
25
Лукаш Ватковяк
ЦФ
27
Борис Бабич
ЦФ
Остались в запасе
26
Мориц Бауэр
ПЗ
17
Рикардо Азеведо
ЦП
12
Эдин Омераджич
ЦФ
0
N. Pedat
ЦФ
Главный тренер
Йозеф Циннбауэр
Главный тренер
Ален Гейгер
Статистика матча Санкт-Галлен - Серветт
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Тун
- : -
29.11.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Цюрих
2 : 2
22.11.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Санкт-Галлен
5 : 0
08.11.2026
Лугано
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Санкт-Галлен
2 : 1
31.10.2026
Серветт
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Янг Бойз
2 : 0
24.10.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Санкт-Галлен
1 : 0
11.10.2026
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Серветт
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Серветт
- : -
28.11.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Сьон
2 : 0
21.11.2026
Серветт
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Серветт
0 : 0
08.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Санкт-Галлен
2 : 1
31.10.2026
Серветт
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Серветт
2 : 1
24.10.2026
Вадуц
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Серветт
0 : 0
10.10.2026
Сьон
Информация о матче
Стадион:
Зиттерштадион
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