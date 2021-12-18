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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Цюрих - Санкт-Галлен
Цюрих - Санкт-Галлен: обзор матча 18 декабря 2021
Цюрих
18.12.2021, суббота, 20:00
Швейцария. Суперлига, 18 тур
3 : 1
Завершен
Санкт-Галлен
28'
А. Сесай (П)
78'
Б. Крамер
7'
Б. Омераджич (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Цюрих - Санкт-Галлен
Замена
А. Гогиа
️️️️
Н. Бораниясевич
90'
Замена
М. Хорншух
️️️️
Б. Джемаили
90'
80'
Желтая карточка
А. Бесио
ГОЛ! 2:1!
Б. Крамер
Пас отдал
А. Герреро
78'
71'
Желтая карточка
Б. Фазлийи
Замена
Б. Красники
️️️️
А. Маркезано
71'
Замена
Б. Крамер
️️️️
А. Сесай
71'
63'
Замена
А. Бесио
️️️️
Ж. Гуйемено
Замена
В. Гнонто
️️️️
Т. Айегун
61'
50'
Желтая карточка
П. Суттер
44'
Замена
M. Nuhu
️️️️
У. Диаките
ГОЛ с пенальти! 1:1!
А. Сесай
28'
7'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
Б. Омераджич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Цюрих
25
Яник Брехнер
ВР
4
Бесир Омераджич
ЦЗ
31
Мирлинд Криезиу
ЦЗ
3
Адриан Герреро
ЛВ
19
Антонио Маркезано
ЦП
21
Блерим Джемаили
ЦП
15
Тосин Айегун
ЦП
20
Усман Думбия
ЦФ
28
Никола Бораниясевич
ЦФ
9
Ассан Сесай
ЦФ
2
Линдрит Камбери
ЦФ
Главный тренер
Людовик Маньин
Санкт-Галлен
1
Лоуренс Ати Зиги
ВР
20
Леонидас Стержиу
ЦЗ
23
Бетим Фазлийи
ЦП
8
Leonhard Munst
ЦП
21
Жереми Гуйемено
ЦП
9
Квадво Дуа
ЦФ
6
Патрик Суттер
ЦФ
27
Элье Йуан
ЦФ
22
Айзек Шмидт
ЦФ
17
Усман Диаките
ЦФ
21
Boubacar Traore
ЦФ
Главный тренер
Йозеф Циннбауэр
Цюрих
16
Марк Хорншух
ЦЗ
29
Вилфрид Гнонто
ЛВ
7
Бледиан Красники
ЦП
78
Мориц Ляйтнер
ЦП
3
Акакий Гогиа
ПВ
27
Фабиан Рохнер
ЦФ
1
Живко Костадинович
ЦФ
17
Salim Khelifi
ЦФ
9
Блаж Крамер
ЦФ
Санкт-Галлен
26
Tim Staubli
ЦП
25
Лукаш Ватковяк
ЦФ
3
M. Nuhu
ЦФ
15
Евклидес Кабраль
ЦФ
32
Давид Якович
ЦФ
11
Salifou Diarrassouba
ЦФ
23
Алессио Бесио
ЦФ
10
Фабиан Шуберт
ЦФ
27
Борис Бабич
ЦФ
2-3-1-4
25
Брехнер
4
Омераджич
31
Криезиу
19
Маркезано
21
Джемаили
15
Айегун
3
Герреро
20
Думбия
2
Камбери
9
Сесай
28
Бораниясевич
1-3-5
1
Зиги
20
Стержиу
23
Фазлийи
8
21
Гуйемено
6
Суттер
21
17
Диаките
22
Шмидт
27
Йуан
15
Айегун
29
Гнонто
29
Гнонто
15
Айегун
21
Джемаили
16
Хорншух
16
Хорншух
21
Джемаили
19
Маркезано
7
Красники
7
Красники
19
Маркезано
28
Бораниясевич
3
Гогиа
3
Гогиа
28
Бораниясевич
9
Сесай
9
Крамер
9
Крамер
9
Сесай
17
Диаките
3
3
17
Диаките
21
Гуйемено
23
Бесио
23
Бесио
21
Гуйемено
Остались в запасе
Цюрих
Санкт-Галлен
78
Мориц Ляйтнер
ЦП
27
Фабиан Рохнер
ЦФ
1
Живко Костадинович
ЦФ
17
Salim Khelifi
ЦФ
Главный тренер
Людовик Маньин
26
Tim Staubli
ЦП
25
Лукаш Ватковяк
ЦФ
15
Евклидес Кабраль
ЦФ
32
Давид Якович
ЦФ
11
Salifou Diarrassouba
ЦФ
10
Фабиан Шуберт
ЦФ
27
Борис Бабич
ЦФ
Главный тренер
Йозеф Циннбауэр
Остались в запасе
78
Мориц Ляйтнер
ЦП
27
Фабиан Рохнер
ЦФ
1
Живко Костадинович
ЦФ
17
Salim Khelifi
ЦФ
Остались в запасе
26
Tim Staubli
ЦП
25
Лукаш Ватковяк
ЦФ
15
Евклидес Кабраль
ЦФ
32
Давид Якович
ЦФ
11
Salifou Diarrassouba
ЦФ
10
Фабиан Шуберт
ЦФ
27
Борис Бабич
ЦФ
Главный тренер
Людовик Маньин
Главный тренер
Йозеф Циннбауэр
Статистика матча Цюрих - Санкт-Галлен
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Вадуц
- : -
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Цюрих
2 : 2
22.11.2026
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0 : 0
08.11.2026
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01.11.2026
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Цюрих
2 : 1
24.10.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Цюрих
0 : 0
10.10.2026
Тун
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Тун
- : -
29.11.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Цюрих
2 : 2
22.11.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Санкт-Галлен
5 : 0
08.11.2026
Лугано
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Санкт-Галлен
2 : 1
31.10.2026
Серветт
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Янг Бойз
2 : 0
24.10.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Санкт-Галлен
1 : 0
11.10.2026
Лозанна-Спорт
Информация о матче
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