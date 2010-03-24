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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Дженоа - Палермо
Дженоа - Палермо: обзор матча 24 марта 2010
Дженоа
24.03.2010, среда, 22:45
Италия. Серия А, 30 тур
2 : 2
Завершен
Палермо
75'
С. Боккетти
90'
Х. Харджа (П)
34'
А. Эрнандес
78'
Х. Пасторе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Дженоа - Палермо
Желтая карточка
С. Сиригу
ГОЛ с пенальти! 2:2!
Х. Харджа
Вторая желтая
С. Кьер
Замена
М. Блази
️️️️
А. Ночерино
Замена
Д. Тедеско
️️️️
Н. Бертоло
Желтая карточка
Ф. Бальдзаретти
Желтая карточка
Х. Пасторе
ГОЛ! 1:2!
Х. Пасторе
ГОЛ! 1:1!
С. Боккетти
Желтая карточка
Э. Кавани
Замена
Ф. Микколи
️️️️
А. Эрнандес
Замена
Х. Харджа
️️️️
Н. Томович
Желтая карточка
С. Боккетти
Замена
Д. Суасо
️️️️
А. Сапатер
Замена
М. Росси
️️️️
Д. Место
ГОЛ! 0:1!
А. Эрнандес
Желтая карточка
С. Кьер
Желтая карточка
О. Миланетто
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дженоа
32
Марко Амелия
ВР
16
Сальваторе Боккетти
ЦЗ
24
Эмилиано Моретти
ЦЗ
4
Ненад Томович
ЦЗ
4
Доменико Кришито
ЦЗ
27
Джандоменико Место
ПЗ
0
Альберто Сапатер
ЦП
0
Омар Миланетто
ЦП
17
Раффаэле Палладино
ЦФ
8
Родриго Паласио
ЦФ
10
Джузеппе Скулли
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Палермо
46
Сальваторе Сиригу
ВР
42
Федерико Бальдзаретти
ЛЗ
30
Дорин Гоян
ЦЗ
24
Симон Кьер
ЦЗ
6
Маттиа Кассани
ПЗ
16
Николас Бертоло
ЦП
23
Антонио Ночерино
ЦП
15
Хавьер Пасторе
АП
8
Джулио Мильяччо
ПП
10
Эдинсон Кавани
ЦФ
11
Абель Эрнандес
ЦФ
Главный тренер
Делио Росси
Дженоа
73
Алессио Скарпи
ВР
88
Иван Фатич
ЦЗ
9
Даниэль Алексич
ЦЗ
13
Хуссин Харджа
ЦП
7
Марко Росси
ПП
27
Деян Лазаревич
ЦФ
9
Давид Суасо
ЦФ
Палермо
27
Алекс Кальдерони
ВР
22
Франческо Бенусси
ВР
33
Ондржей Челустка
ЦЗ
4
Джованни Тедеско
ЦП
26
Мануэле Блази
ЦП
89
Мишель Морганелла
ПП
10
Фабрицио Микколи
ЦФ
3-2-2-3
32
Амелия
24
Моретти
4
Томович
4
Кришито
16
Боккетти
27
Место
0
Сапатер
0
Миланетто
10
Скулли
8
Паласио
17
Палладино
4-3-1-2
46
Сиригу
6
Кассани
30
Гоян
24
Кьер
42
Бальдзаретти
8
Мильяччо
23
Ночерино
16
Бертоло
15
Пасторе
11
Эрнандес
10
Кавани
4
Томович
13
Харджа
13
Харджа
4
Томович
27
Место
7
Росси
7
Росси
27
Место
0
Сапатер
9
Суасо
9
Суасо
0
Сапатер
16
Бертоло
4
Тедеско
4
Тедеско
16
Бертоло
23
Ночерино
26
Блази
26
Блази
23
Ночерино
11
Эрнандес
10
Микколи
10
Микколи
11
Эрнандес
Остались в запасе
Дженоа
Палермо
88
Иван Фатич
ЦЗ
27
Деян Лазаревич
ЦФ
73
Алессио Скарпи
ВР
9
Даниэль Алексич
ЦЗ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
27
Алекс Кальдерони
ВР
22
Франческо Бенусси
ВР
33
Ондржей Челустка
ЦЗ
89
Мишель Морганелла
ПП
Главный тренер
Делио Росси
Остались в запасе
88
Иван Фатич
ЦЗ
27
Деян Лазаревич
ЦФ
73
Алессио Скарпи
ВР
9
Даниэль Алексич
ЦЗ
Остались в запасе
27
Алекс Кальдерони
ВР
22
Франческо Бенусси
ВР
33
Ондржей Челустка
ЦЗ
89
Мишель Морганелла
ПП
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Главный тренер
Делио Росси
Статистика матча Дженоа - Палермо
2
1
5
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Дженоа
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
- : -
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Дженоа
1 : 0
25.10.2026
Венеция
Италия. Серия А, 7 тур
Рома
2 : 0
17.10.2026
Дженоа
Палермо
Италия. Серия В, 12 тур
Катанцаро
- : -
21.11.2026
Палермо
Италия. Серия В, 11 тур
Асколи
1 : 1
06.11.2026
Палермо
Италия. Серия В, 10 тур
Палермо
3 : 1
01.11.2026
Виченца
Италия. Серия В, 9 тур
Пиза
3 : 3
28.10.2026
Палермо
Италия. Серия В, 8 тур
Палермо
2 : 1
25.10.2026
Каррарезе
Италия. Серия В, 7 тур
Мантова
0 : 2
17.10.2026
Палермо
Информация о матче
Главный судья:
Паоло Валери
(Рим)
Стадион:
Луиджи Феррарис
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