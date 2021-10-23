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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Янг Бойз - Лозанна-Спорт
Янг Бойз - Лозанна-Спорт: обзор матча 23 октября 2021
Янг Бойз
23.10.2021, суббота, 19:00
Швейцария. Суперлига, 11 тур
3 : 2
Завершен
Лозанна-Спорт
13'
С. Хефти
76'
Ф. Ридер
82'
К. Фасснахт
32'
З. Амдуни
80'
С. Кукурузович (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Янг Бойз - Лозанна-Спорт
Желтая карточка
М. Нгамале
90'
88'
Замена
Г. Барес
️️️️
С. Кукурузович
ГОЛ! 3:2!
К. Фасснахт
Пас отдал
М. Нгамале
82'
81'
Замена
Т. Сузуки
️️️️
T. Coyle
80'
ГОЛ с пенальти! 2:2!
С. Кукурузович
Желтая карточка
Ф. Ридер
79'
ГОЛ! 2:1!
Ф. Ридер
76'
Замена
Ф. Ридер
️️️️
М. Эбишер
73'
Замена
М. Нгамале
️️️️
Ф. Мамбимби
73'
66'
Желтая карточка
К. Пуэртас
Замена
М. Элиа
️️️️
М. Сулеймани
46'
Замена
В. Канга
️️️️
Джордан
46'
33'
Желтая карточка
А. Зохури
32'
ГОЛ! 1:1!
З. Амдуни
Пас отдал
К. Пуэртас
ГОЛ! 1:0!
С. Хефти
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Янг Бойз
16
Давид фон Бальмус
ВР
25
Улиссес Гарсия
ЛЗ
5
Мохамед Камара
ЦЗ
30
Сильвен Хефти
ПЗ
10
Миралем Сулеймани
ЛП
30
Сандро Лаупер
ЦП
20
Михел Эбишер
ЦП
4
Венсан Сьерро
ЦП
16
Кристиан Фасснахт
ПП
10
Феликс Мамбимби
ЦФ
9
Джордан
ЦФ
Главный тренер
Давид Вагнер
Лозанна-Спорт
14
Хишам Маю
ЦП
1
Диав Мори
ЦФ
11
Trae Coyle
ЦФ
11
Зеки Амдуни
ЦФ
17
Trazie Thomas Zai
ЦФ
7
Степан Кукурузович
ЦФ
21
Камерон Пуэртас
ЦФ
51
Анель Хушич
ЦФ
6
Elton Monteiro
ЦФ
2
Simone Grippo
ЦФ
63
Армель Зохури
ЦФ
Главный тренер
Петер Цайдлер
Янг Бойз
25
Абдулла Лайдани
ВР
45
Александр Янкевиц
ВР
21
Жордан Лефор
ЛЗ
5
Николас Бюрги
ЦЗ
23
Квентин Масейрас
ПЗ
13
Муми Нгамале
ЛВ
32
Фабиан Ридер
ЦП
9
Вилфрид Канга
ЦФ
12
Мешак Элиа
ЦФ
Лозанна-Спорт
71
Карим Соу
ЦЗ
10
Годюэн Койялипу
ЦП
79
Жан Н'Гессан
ЦП
1
Thomas Castella
ЦФ
37
Микаэль Нанизаямо
ЦФ
11
Brahima Ouattara
ЦФ
25
Тоичи Сузуки
ЦФ
15
Габриэль Барес
ЦФ
9
Mayron George
ЦФ
3-5-2
16
фон Бальмус
25
Гарсия
5
Камара
30
Хефти
10
Сулеймани
30
Лаупер
20
Эбишер
4
Сьерро
16
Фасснахт
9
Джордан
10
Мамбимби
1-5
14
Маю
21
Пуэртас
63
Зохури
2
6
51
Хушич
9
Джордан
9
Канга
9
Канга
9
Джордан
10
Мамбимби
13
Нгамале
13
Нгамале
10
Мамбимби
20
Эбишер
32
Ридер
32
Ридер
20
Эбишер
10
Сулеймани
12
Элиа
12
Элиа
10
Сулеймани
11
25
Сузуки
25
Сузуки
11
7
Кукурузович
15
Барес
15
Барес
7
Кукурузович
Остались в запасе
Янг Бойз
Лозанна-Спорт
25
Абдулла Лайдани
ВР
45
Александр Янкевиц
ВР
21
Жордан Лефор
ЛЗ
5
Николас Бюрги
ЦЗ
23
Квентин Масейрас
ПЗ
Главный тренер
Давид Вагнер
71
Карим Соу
ЦЗ
10
Годюэн Койялипу
ЦП
79
Жан Н'Гессан
ЦП
1
Thomas Castella
ЦФ
37
Микаэль Нанизаямо
ЦФ
11
Brahima Ouattara
ЦФ
9
Mayron George
ЦФ
Главный тренер
Петер Цайдлер
Остались в запасе
25
Абдулла Лайдани
ВР
45
Александр Янкевиц
ВР
21
Жордан Лефор
ЛЗ
5
Николас Бюрги
ЦЗ
23
Квентин Масейрас
ПЗ
Остались в запасе
71
Карим Соу
ЦЗ
10
Годюэн Койялипу
ЦП
79
Жан Н'Гессан
ЦП
1
Thomas Castella
ЦФ
37
Микаэль Нанизаямо
ЦФ
11
Brahima Ouattara
ЦФ
9
Mayron George
ЦФ
Главный тренер
Давид Вагнер
Главный тренер
Петер Цайдлер
Статистика матча Янг Бойз - Лозанна-Спорт
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Сьон
- : -
29.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Янг Бойз
3 : 2
21.11.2026
Тун
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Люцерн
2 : 3
07.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Янг Бойз
3 : 5
01.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Янг Бойз
2 : 0
24.10.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Грассхоппер
0 : 2
11.10.2026
Янг Бойз
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Серветт
- : -
28.11.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Лозанна-Спорт
2 : 2
22.11.2026
Вадуц
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Грассхоппер
1 : 1
07.11.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Лозанна-Спорт
4 : 5
01.11.2026
Тун
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Сьон
1 : 0
25.10.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Санкт-Галлен
1 : 0
11.10.2026
Лозанна-Спорт
Информация о матче
Стадион:
Стад де Суисс Ванкдорф
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