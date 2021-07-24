Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Лозанна-Спорт - Санкт-Галлен
Лозанна-Спорт - Санкт-Галлен: обзор матча 24 июля 2021
Лозанна-Спорт
24.07.2021, суббота, 21:30
Швейцария. Суперлига, 1 тур
1 : 2
Завершен
Санкт-Галлен
45+1'
Э. Йуан
71'
Э. Йуан
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лозанна-Спорт - Санкт-Галлен
77'
Замена
Б. Стильхарт
️️️️
В. Руис
Замена
Г. Барес
️️️️
С. Кукурузович
73'
71'
ГОЛ! 0:2!
Э. Йуан
Замена
Г. Койялипу
️️️️
T. Coyle
65'
Желтая карточка
А. Зохури
61'
46'
Замена
К. Дуа
️️️️
Б. Бабич
45'
+1
ГОЛ! 0:1!
Э. Йуан
Пас отдал
А. Бесио
26'
Желтая карточка
Э. Йуан
Желтая карточка
К. Пуэртас
7'
5'
Желтая карточка
N. Luchinger
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лозанна-Спорт
14
Хишам Маю
ЦП
79
Жан Н'Гессан
ЦП
11
Зеки Амдуни
ЦФ
1
Диав Мори
ЦФ
11
Trae Coyle
ЦФ
7
Степан Кукурузович
ЦФ
21
Камерон Пуэртас
ЦФ
25
Тоичи Сузуки
ЦФ
4
Мориц Йенц
ЦФ
37
Микаэль Нанизаямо
ЦФ
63
Армель Зохури
ЦФ
Главный тренер
Петер Цайдлер
Санкт-Галлен
1
Лоуренс Ати Зиги
ВР
24
Michael Kempter
ЦЗ
20
Леонидас Стержиу
ЦЗ
23
Бетим Фазлийи
ЦП
16
Лукас Гертлер
ЦП
30
Виктор Руис
ЦП
27
Борис Бабич
ЦФ
0
N. Luchinger
ЦФ
17
Усман Диаките
ЦФ
27
Элье Йуан
ЦФ
23
Алессио Бесио
ЦФ
Главный тренер
Йозеф Циннбауэр
Лозанна-Спорт
38
Максен Капо
ЦП
10
Годюэн Койялипу
ЦП
11
Brahima Ouattara
ЦФ
17
Trazie Thomas Zai
ЦФ
15
Габриэль Барес
ЦФ
51
Анель Хушич
ЦФ
1
Thomas Castella
ЦФ
Санкт-Галлен
4
Базиль Стильхарт
ЦП
26
Tim Staubli
ЦП
21
Жереми Гуйемено
ЦП
25
Лукаш Ватковяк
ЦФ
15
Евклидес Кабраль
ЦФ
9
Квадво Дуа
ЦФ
2-5
14
Маю
79
Н'Гессан
25
Сузуки
63
Зохури
37
Нанизаямо
4
Йенц
21
Пуэртас
2-3-5
1
Зиги
24
20
Стержиу
23
Фазлийи
16
Гертлер
30
Руис
27
Бабич
23
Бесио
27
Йуан
17
Диаките
0
11
10
Койялипу
10
Койялипу
11
7
Кукурузович
15
Барес
15
Барес
7
Кукурузович
30
Руис
4
Стильхарт
4
Стильхарт
30
Руис
27
Бабич
9
Дуа
9
Дуа
27
Бабич
Остались в запасе
Лозанна-Спорт
Санкт-Галлен
38
Максен Капо
ЦП
11
Brahima Ouattara
ЦФ
17
Trazie Thomas Zai
ЦФ
51
Анель Хушич
ЦФ
1
Thomas Castella
ЦФ
Главный тренер
Петер Цайдлер
26
Tim Staubli
ЦП
21
Жереми Гуйемено
ЦП
25
Лукаш Ватковяк
ЦФ
15
Евклидес Кабраль
ЦФ
Главный тренер
Йозеф Циннбауэр
Остались в запасе
38
Максен Капо
ЦП
11
Brahima Ouattara
ЦФ
17
Trazie Thomas Zai
ЦФ
51
Анель Хушич
ЦФ
1
Thomas Castella
ЦФ
Остались в запасе
26
Tim Staubli
ЦП
21
Жереми Гуйемено
ЦП
25
Лукаш Ватковяк
ЦФ
15
Евклидес Кабраль
ЦФ
Главный тренер
Петер Цайдлер
Главный тренер
Йозеф Циннбауэр
Статистика матча Лозанна-Спорт - Санкт-Галлен
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Серветт
- : -
28.11.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Лозанна-Спорт
2 : 2
22.11.2026
Вадуц
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Грассхоппер
1 : 1
07.11.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Лозанна-Спорт
4 : 5
01.11.2026
Тун
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Сьон
1 : 0
25.10.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Санкт-Галлен
1 : 0
11.10.2026
Лозанна-Спорт
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Тун
- : -
29.11.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Цюрих
2 : 2
22.11.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Санкт-Галлен
5 : 0
08.11.2026
Лугано
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Санкт-Галлен
2 : 1
31.10.2026
Серветт
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Янг Бойз
2 : 0
24.10.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Санкт-Галлен
1 : 0
11.10.2026
Лозанна-Спорт
Информация о матче
Стадион:
Олимпик-де-ля-Понтез
Новости команд
Все
Лозанна-Спорт
Санкт-Галлен
«Санкт-Галлен» – «Нордшелланд»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
26 августа
«Нордшелланд» – «Санкт-Галлен»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 августа 2026
20 августа
«Нордшелланд» – «Санкт-Галлен»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
19 августа
«Санкт-Галлен» – «Шериф»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 августа 2026
13 августа
«Санкт-Галлен» – «Шериф»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026/2027
12 августа
«Лозанна» – «Сигма»: прогноз и ставки на матч 26 февраля 2026 с коэффициентом 1.75
25 февраля
«Сигма» – «Лозанна»: прогноз и ставки на матч 19 февраля 2026 с коэффициентом 1.85
18 февраля
Итоги жеребьевки стыковых матчей Лиги конференций
16 января
Все участники плей-офф Лиги конференций и предварительная сетка игр на вылет
2025.12.19 10:46
«Бешикташ» – «Лозанна-Спорт»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 августа 2025
2025.08.28 18:50
«Санкт-Галлен» – «Нордшелланд»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
26 августа
«Нордшелланд» – «Санкт-Галлен»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 августа 2026
20 августа
«Нордшелланд» – «Санкт-Галлен»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
19 августа
«Санкт-Галлен» – «Шериф»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 августа 2026
13 августа
«Санкт-Галлен» – «Шериф»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026/2027
12 августа
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+