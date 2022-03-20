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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Реймс - Лион
Реймс - Лион: обзор матча 20 марта 2022
Реймс
20.03.2022, воскресенье, 19:05
Франция. Лига 1, 29 тур
0 : 0
Завершен
Лион
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Реймс - Лион
Замена
А. Флипс
️️️️
Т. Фоке
90'
+1
82'
Замена
Б. Барколя
️️️️
Т. Кадевере
79'
Желтая карточка
К. Токо Экамби
77'
Замена
Ж. Рен-Аделед
️️️️
М. Дембеле
Замена
М. Думбия
️️️️
Ф. Хорнби
76'
Замена
Б. Локо
️️️️
И. Кеббаль
60'
Замена
К. Думбия
️️️️
В. Бериша
60'
Замена
Д. Лопи
️️️️
М. Манетси
46'
45'
+2
Желтая карточка
Энрике
27'
Желтая карточка
М. Какере
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реймс
1
Предраг Райкович
ВР
33
Конан
ЛЗ
5
Юнис Абдельхамид
ЦЗ
4
Вут Фас
ЦЗ
44
Максим Буси
ПЗ
25
Томас Фоке
ПЗ
5
Маршал Манетси
ОП
5
Азор Матусива
ОП
23
Валон Бериша
ЦП
10
Илан Кеббаль
АП
10
Фрейзер Хорнби
ЦФ
Главный тренер
Оскар Гарсия
Лион
1
Антони Лопеш
ВР
17
Энрике
ЛЗ
23
Кастелло Люкеба
ЦЗ
27
Мало Густо
ПЗ
23
Тиаго Мендес
ОП
8
Максанс Какере
ЦП
10
Уссем Ауа
ЦП
11
Лукас Пакета
АП
9
Тино Кадевере
ЦФ
9
Мусса Дембеле
ЦФ
9
Карл Токо Экамби
ЦФ
Главный тренер
Петер Бош
Реймс
23
Йехван Диуф
ВР
2
Брэдли Локо
ЛЗ
11
Натанаэль Мбюкю
ЛВ
7
Мусса Думбия
ЛВ
30
Дьон Лопи
ОП
8
Морету Кассама
ЦП
11
Камори Думбия
АП
70
Алексис Флипс
ПВ
7
Митчелл ван Берген
ЦФ
Лион
23
Юлиан Поллерсбек
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
3
Дамьен Да Силва
ЦЗ
64
Джейсон Денайе
ЦЗ
15
Лео Дюбуа
ПЗ
29
Брэдли Барколя
ЛВ
22
Танги Н'Домбеле
ЦП
11
Жефф Рен-Аделед
ЦП
3-4-1-1-1
1
Райкович
44
Буси
5
Абдельхамид
4
Фас
33
Конан
5
Манетси
5
Матусива
25
Фоке
23
Бериша
10
Кеббаль
10
Хорнби
3-1-2-1-3
1
Лопеш
27
Густо
23
Люкеба
17
Энрике
23
Мендес
8
Какере
10
Ауа
11
Пакета
9
Экамби
9
Дембеле
9
Кадевере
10
Кеббаль
2
Локо
2
Локо
10
Кеббаль
5
Манетси
30
Лопи
30
Лопи
5
Манетси
23
Бериша
11
Думбия
11
Думбия
23
Бериша
10
Хорнби
7
Думбия
7
Думбия
10
Хорнби
25
Фоке
70
Флипс
70
Флипс
25
Фоке
9
Дембеле
11
Рен-Аделед
11
Рен-Аделед
9
Дембеле
9
Кадевере
29
Барколя
29
Барколя
9
Кадевере
Остались в запасе
Реймс
Лион
23
Йехван Диуф
ВР
8
Морету Кассама
ЦП
11
Натанаэль Мбюкю
ЛВ
7
Митчелл ван Берген
ЦФ
Главный тренер
Оскар Гарсия
23
Юлиан Поллерсбек
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
3
Дамьен Да Силва
ЦЗ
64
Джейсон Денайе
ЦЗ
15
Лео Дюбуа
ПЗ
22
Танги Н'Домбеле
ЦП
Главный тренер
Петер Бош
Остались в запасе
23
Йехван Диуф
ВР
8
Морету Кассама
ЦП
11
Натанаэль Мбюкю
ЛВ
7
Митчелл ван Берген
ЦФ
Остались в запасе
23
Юлиан Поллерсбек
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
3
Дамьен Да Силва
ЦЗ
64
Джейсон Денайе
ЦЗ
15
Лео Дюбуа
ПЗ
22
Танги Н'Домбеле
ЦП
Главный тренер
Оскар Гарсия
Главный тренер
Петер Бош
Статистика матча Реймс - Лион
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Реймс
Франция. Лига 2, 14 тур
Родез
- : -
07.12.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 13 тур
Реймс
0 : 1
21.11.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 12 тур
Гренобль
3 : 2
06.11.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 11 тур
Реймс
2 : 0
02.11.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 10 тур
Булонь
1 : 1
26.10.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 9 тур
Реймс
4 : 2
16.10.2026
Дижон
Лион
Лига Европы, 5 тур
Лион
- : -
26.11.2026
Лиллестрем
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
0 : 1
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Информация о матче
Стадион:
Огюст Делоне
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