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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Хэкен - Абердин
Хэкен - Абердин: обзор матча 29 июля 2021
Хэкен
29.07.2021, четверг, 19:30
Лига конференций, 2 раунд
2 : 0
Первый матч – 1 : 5
Завершен
Абердин
51'
М. Ольссон
68'
Л. Бенгтссон (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Хэкен - Абердин
Желтая карточка
S. Maarouf
90'
+1
82'
Замена
Д. Галлахер
️️️️
Р. Хеджс
Замена
S. Maarouf
️️️️
Г. Берггрен
81'
Замена
W. Milovanovic
️️️️
Т. Хайнц
80'
79'
Желтая карточка
К. Рэмзи
76'
Желтая карточка
Д. Галлахер
Замена
O. Sverrisson
️️️️
М. Ольссон
76'
Желтая карточка
N. Mohammed
73'
Вторая желтая
П. Валемарк
71'
70'
Желтая карточка
Р. Хеджс
Желтая карточка
П. Валемарк
70'
68'
Желтая карточка
Д. Льюис
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Л. Бенгтссон
68'
66'
Замена
К. Макленнан
️️️️
Ф. Ожо
65'
Замена
Д. МакКензи
️️️️
Д. Хайес
54'
Желтая карточка
Д. Хайес
ГОЛ! 1:0!
М. Ольссон
Пас отдал
Т. Хайнц
51'
50'
Замена
Т. Йенкс
️️️️
J. Emmanuel-Thomas
Замена
П. Валемарк
️️️️
Б. Траоре
46'
Замена
N. Mohammed
️️️️
А. Еремеефф
40'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хэкен
13
Мартин Ольссон
ЦЗ
22
Godswill Ekpolo
ЦФ
5
Tobias Carlsson
ЦФ
25
Юхан Хаммар
ЦФ
5
Густав Берггрен
ЦФ
6
Alexander Faltsetas
ЦФ
14
Тобиас Хайнц
ЦФ
9
Бени Траоре
ЦФ
19
Александер Еремеефф
ЦФ
14
Лео Бенгтссон
ЦФ
26
Peter Abrahamsson
ЦФ
Главный тренер
Петер Герхрадссон
Абердин
1
Джо Льюис
ВР
4
Эндрю Консидайн
ЦЗ
2
Росс МакКрори
ОП
17
Джонни Хайес
ЦП
19
Льюис Фергюсон
ЦП
8
Скотт Браун
ЦП
14
Фунсо Ожо
ЦП
26
Райан Хеджс
ЦП
47
Кэлвин Рэмзи
ЦФ
9
Jay Emmanuel-Thomas
ЦФ
21
Кристиан Рамирес
ЦФ
Главный тренер
Дерек Макиннес
Хэкен
3
Валгейр Лунддал
ПЗ
32
Nasiru Mohammed
ЦП
14
Oskar Sverrisson
ЦФ
1
Jonathan Rasheed
ЦФ
27
Shahin Leonardo Farah
ЦФ
28
Samir Maarouf
ЦФ
10
Патрик Валемарк
ЦФ
35
Johan Brattberg
ЦФ
13
Yannick Adjoumani
ЦФ
8
William Milovanovic
ЦФ
Абердин
3
Джек МакКензи
ЦЗ
31
Деклан Галлахер
ЦЗ
38
Нилл МакГинн
ЦП
10
Мэттью Кеннеди
ЦП
21
Dylan McGeouch
ЦП
21
Тедди Йенкс
ЦП
33
Gary Woods
ЦФ
25
Том Ричи
ЦФ
26
Jack Gurr
ЦФ
3
Mason Hancock
ЦФ
11
Коннор Макленнан
ЦФ
1-5
13
Ольссон
9
Траоре
26
14
Бенгтссон
19
Еремеефф
14
Хайнц
1-1-5-3
1
Льюис
4
Консидайн
2
МакКрори
17
Хайес
8
Браун
14
Ожо
26
Хеджс
19
Фергюсон
21
Рамирес
9
47
Рэмзи
19
Еремеефф
32
32
19
Еремеефф
13
Ольссон
14
14
13
Ольссон
5
Берггрен
28
28
5
Берггрен
9
Траоре
10
Валемарк
10
Валемарк
9
Траоре
14
Хайнц
8
8
14
Хайнц
17
Хайес
3
МакКензи
3
МакКензи
17
Хайес
26
Хеджс
31
Галлахер
31
Галлахер
26
Хеджс
9
21
Йенкс
21
Йенкс
9
14
Ожо
11
Макленнан
11
Макленнан
14
Ожо
Остались в запасе
Хэкен
Абердин
3
Валгейр Лунддал
ПЗ
1
Jonathan Rasheed
ЦФ
27
Shahin Leonardo Farah
ЦФ
35
Johan Brattberg
ЦФ
13
Yannick Adjoumani
ЦФ
Главный тренер
Петер Герхрадссон
38
Нилл МакГинн
ЦП
10
Мэттью Кеннеди
ЦП
21
Dylan McGeouch
ЦП
33
Gary Woods
ЦФ
25
Том Ричи
ЦФ
26
Jack Gurr
ЦФ
3
Mason Hancock
ЦФ
Главный тренер
Дерек Макиннес
Остались в запасе
3
Валгейр Лунддал
ПЗ
1
Jonathan Rasheed
ЦФ
27
Shahin Leonardo Farah
ЦФ
35
Johan Brattberg
ЦФ
13
Yannick Adjoumani
ЦФ
Остались в запасе
38
Нилл МакГинн
ЦП
10
Мэттью Кеннеди
ЦП
21
Dylan McGeouch
ЦП
33
Gary Woods
ЦФ
25
Том Ричи
ЦФ
26
Jack Gurr
ЦФ
3
Mason Hancock
ЦФ
Главный тренер
Петер Герхрадссон
Главный тренер
Дерек Макиннес
Статистика матча Хэкен - Абердин
3
1
5
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
Хэкен
Швеция. Аллсвенскан, 30 тур
Юргорден
- : -
29.11.2026
Хэкен
Швеция. Аллсвенскан, 29 тур
Хэкен
2 : 1
22.11.2026
Эльфсборг
Швеция. Аллсвенскан, 28 тур
АИК
3 : 2
08.11.2026
Хэкен
Швеция. Аллсвенскан, 27 тур
Хэкен
1 : 0
01.11.2026
Гетеборг
Швеция. Аллсвенскан, 26 тур
Броммапойкарна
0 : 0
28.10.2026
Хэкен
Швеция. Аллсвенскан, 25 тур
Хэкен
4 : 0
24.10.2026
Дегерфорс
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Абердин
- : -
28.11.2026
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Рейнджерс
3 : 2
24.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Килмарнок
2 : 4
21.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Абердин
0 : 4
07.11.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Абердин
0 : 1
28.10.2026
Фалкирк
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Данди Юнайтед
3 : 2
24.10.2026
Абердин
Информация о матче
Стадион:
Гамла Уллеви
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