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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Абердин - Хэкен
Абердин - Хэкен: обзор матча 22 июля 2021
Абердин
22.07.2021, четверг, 21:45
Лига конференций, 2 раунд
5 : 1
Ответный матч – 0 : 2
Завершен
Хэкен
28'
Э. Консидайн
45'
Л. Фергюсон (П)
53'
Л. Фергюсон
84'
К. Рамирес
90+3'
К. Макленнан
59'
А. Еремеефф
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Абердин - Хэкен
Замена
Т. Йенкс
️️️️
К. Рамирес
90'
+5
ГОЛ! 5:1!
К. Макленнан
Пас отдал
Д. МакКензи
90'
+3
88'
Желтая карточка
W. Milovanovic
ГОЛ! 4:1!
К. Рамирес
Пас отдал
Д. МакКензи
84'
82'
Замена
W. Milovanovic
️️️️
П. Валемарк
Замена
К. Макленнан
️️️️
Д. Хайес
76'
Замена
Д. МакКензи
️️️️
Ф. Ожо
66'
59'
ГОЛ! 3:1!
А. Еремеефф
Пас отдал
A. Faltsetas
55'
Замена
A. Faltsetas
️️️️
E. Friberg
54'
Замена
S. Maarouf
️️️️
A. Youssef
ГОЛ! 3:0!
Л. Фергюсон
53'
46'
Замена
Т. Хайнц
️️️️
Л. Бенгтссон
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Л. Фергюсон
45'
ГОЛ! 1:0!
Э. Консидайн
Пас отдал
К. Рэмзи
28'
Желтая карточка
Э. Консидайн
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Абердин
1
Джо Льюис
ВР
4
Эндрю Консидайн
ЦЗ
2
Росс МакКрори
ОП
17
Джонни Хайес
ЦП
19
Льюис Фергюсон
ЦП
8
Скотт Браун
ЦП
14
Фунсо Ожо
ЦП
26
Райан Хеджс
ЦП
9
Jay Emmanuel-Thomas
ЦФ
21
Кристиан Рамирес
ЦФ
47
Кэлвин Рэмзи
ЦФ
Главный тренер
Дерек Макиннес
Хэкен
4
Йоона Тойвио
ЦЗ
9
A. Youssef
ЦФ
19
Александер Еремеефф
ЦФ
10
Патрик Валемарк
ЦФ
14
Лео Бенгтссон
ЦФ
8
Erik Friberg
ЦФ
5
Густав Берггрен
ЦФ
14
Oskar Sverrisson
ЦФ
25
Юхан Хаммар
ЦФ
22
Godswill Ekpolo
ЦФ
26
Peter Abrahamsson
ЦФ
Главный тренер
Петер Герхрадссон
Абердин
3
Джек МакКензи
ЦЗ
21
Тедди Йенкс
ЦП
21
Dylan McGeouch
ЦП
10
Мэттью Кеннеди
ЦП
38
Нилл МакГинн
ЦП
26
Jack Gurr
ЦФ
33
Gary Woods
ЦФ
11
Коннор Макленнан
ЦФ
3
Mason Hancock
ЦФ
16
Dean Campbell
ЦФ
Хэкен
13
Мартин Ольссон
ЦЗ
3
Валгейр Лунддал
ПЗ
13
Yannick Adjoumani
ЦФ
14
Тобиас Хайнц
ЦФ
28
Samir Maarouf
ЦФ
8
William Milovanovic
ЦФ
10
Дале Ирандаст
ЦФ
6
Alexander Faltsetas
ЦФ
5
Tobias Carlsson
ЦФ
35
Johan Brattberg
ЦФ
1
Jonathan Rasheed
ЦФ
1-1-5-3
1
Льюис
4
Консидайн
2
МакКрори
19
Фергюсон
8
Браун
14
Ожо
26
Хеджс
17
Хайес
47
Рэмзи
21
Рамирес
9
1-5
4
Тойвио
5
Берггрен
26
22
25
Хаммар
14
14
Ожо
3
МакКензи
3
МакКензи
14
Ожо
21
Рамирес
21
Йенкс
21
Йенкс
21
Рамирес
17
Хайес
11
Макленнан
11
Макленнан
17
Хайес
14
Бенгтссон
14
Хайнц
14
Хайнц
14
Бенгтссон
9
28
28
9
10
Валемарк
8
8
10
Валемарк
8
6
6
8
Остались в запасе
Абердин
Хэкен
21
Dylan McGeouch
ЦП
10
Мэттью Кеннеди
ЦП
38
Нилл МакГинн
ЦП
26
Jack Gurr
ЦФ
33
Gary Woods
ЦФ
3
Mason Hancock
ЦФ
16
Dean Campbell
ЦФ
Главный тренер
Дерек Макиннес
13
Мартин Ольссон
ЦЗ
3
Валгейр Лунддал
ПЗ
13
Yannick Adjoumani
ЦФ
10
Дале Ирандаст
ЦФ
5
Tobias Carlsson
ЦФ
35
Johan Brattberg
ЦФ
1
Jonathan Rasheed
ЦФ
Главный тренер
Петер Герхрадссон
Остались в запасе
21
Dylan McGeouch
ЦП
10
Мэттью Кеннеди
ЦП
38
Нилл МакГинн
ЦП
26
Jack Gurr
ЦФ
33
Gary Woods
ЦФ
3
Mason Hancock
ЦФ
16
Dean Campbell
ЦФ
Остались в запасе
13
Мартин Ольссон
ЦЗ
3
Валгейр Лунддал
ПЗ
13
Yannick Adjoumani
ЦФ
10
Дале Ирандаст
ЦФ
5
Tobias Carlsson
ЦФ
35
Johan Brattberg
ЦФ
1
Jonathan Rasheed
ЦФ
Главный тренер
Дерек Макиннес
Главный тренер
Петер Герхрадссон
Статистика матча Абердин - Хэкен
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Абердин
- : -
28.11.2026
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Рейнджерс
3 : 2
24.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Килмарнок
2 : 4
21.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Абердин
0 : 4
07.11.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Абердин
0 : 1
28.10.2026
Фалкирк
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Данди Юнайтед
3 : 2
24.10.2026
Абердин
Хэкен
Швеция. Аллсвенскан, 30 тур
Юргорден
- : -
29.11.2026
Хэкен
Швеция. Аллсвенскан, 29 тур
Хэкен
2 : 1
22.11.2026
Эльфсборг
Швеция. Аллсвенскан, 28 тур
АИК
3 : 2
08.11.2026
Хэкен
Швеция. Аллсвенскан, 27 тур
Хэкен
1 : 0
01.11.2026
Гетеборг
Швеция. Аллсвенскан, 26 тур
Броммапойкарна
0 : 0
28.10.2026
Хэкен
Швеция. Аллсвенскан, 25 тур
Хэкен
4 : 0
24.10.2026
Дегерфорс
Информация о матче
Стадион:
Питтодри
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