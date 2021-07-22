Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Сочи - Шамахы
Сочи - Шамахы: обзор матча 22 июля 2021
Сочи
22.07.2021, четверг, 19:00
Лига конференций, 2 раунд
3 : 0
Ответный матч – 4 : 2
Завершен
Шамахы
10'
Родригао
66'
К. Нобоа (П)
81'
М. Барсов
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Сочи - Шамахы
90'
+5
Желтая карточка
Т. Гулиев
Замена
В. Ангбан
️️️️
К. Нобоа
84'
ГОЛ! 3:0!
М. Барсов
Пас отдал
К. Нобоа
81'
Замена
М. Барсов
️️️️
М. Дуганджич
72'
Замена
И. Попов
️️️️
К. Заика
71'
ГОЛ с пенальти! 2:0!
К. Нобоа
66'
58'
Замена
Р. Махаррамли
️️️️
А. Нету
45'
+1
Желтая карточка
И. Гиртимов
Желтая карточка
С. Терехов
38'
Замена
С. Терехов
️️️️
А. Юсупов
29'
18'
Желтая карточка
М. Джигаури
ГОЛ! 1:0!
Родригао
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сочи
12
Николай Заболотный
ВР
27
Кирилл Заика
ЛЗ
27
Данила Прохин
ЦЗ
5
Родригао
ЦЗ
44
Матео Барач
ЦЗ
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
15
Ибрагим Цаллагов
ОП
16
Кристиан Нобоа
ЦП
4
Артур Юсупов
ЦП
18
Никита Бурмистров
ПВ
45
Марко Дуганджич
ЦФ
Главный тренер
Владимир Федотов
Шамахы
1
Станислав Намашко
ВР
19
Азер Салахли
ЛЗ
21
Миюшко Божович
ЦЗ
3
Тарлан Гулиев
ЦЗ
2
Илькин Гиртимов
ПЗ
17
Рахман Гаджиев
ЛВ
7
Мераб Джигаури
ОП
14
Туран Вализада
ЦП
21
Альдаир Нету
ПВ
10
Фелипе Сантос
ЦФ
29
Амиль Юнанов
ЦФ
Главный тренер
Санан Гурбанов
Сочи
16
Денис Адамов
ВР
32
Сергей Терехов
ЛЗ
20
Игорь Юрганов
ЦЗ
2
Эмануэль Маммана
ЦЗ
10
Максим Колмаков
ЛВ
71
Ивелин Попов
ЦП
7
Викторьен Ангбан
ЦП
10
Дмитрий Воробьев
ЦФ
14
Максим Барсов
ЦФ
Шамахы
99
Рафаэль Махаррамли
ЦФ
27
Акпар Валиев
ЦФ
85
Камал Байрамов
ЦФ
8
Турал Акхундов
ЦФ
18
Руслан Амирджанов
ЦФ
3-3-2-1-1
12
Заболотный
27
Прохин
5
Родригао
44
Барач
27
Заика
15
Цаллагов
34
Маргасов
16
Нобоа
4
Юсупов
18
Бурмистров
45
Дуганджич
4-1-1-2-2
1
Намашко
2
Гиртимов
21
Божович
3
Гулиев
19
Салахли
7
Джигаури
14
Вализада
21
Нету
17
Гаджиев
29
Юнанов
10
Сантос
4
Юсупов
32
Терехов
32
Терехов
4
Юсупов
27
Заика
71
Попов
71
Попов
27
Заика
16
Нобоа
7
Ангбан
7
Ангбан
16
Нобоа
45
Дуганджич
14
Барсов
14
Барсов
45
Дуганджич
21
Нету
99
Махаррамли
99
Махаррамли
21
Нету
Остались в запасе
Сочи
Шамахы
10
Максим Колмаков
ЛВ
16
Денис Адамов
ВР
20
Игорь Юрганов
ЦЗ
2
Эмануэль Маммана
ЦЗ
10
Дмитрий Воробьев
ЦФ
Главный тренер
Владимир Федотов
27
Акпар Валиев
ЦФ
85
Камал Байрамов
ЦФ
8
Турал Акхундов
ЦФ
18
Руслан Амирджанов
ЦФ
Главный тренер
Санан Гурбанов
Остались в запасе
10
Максим Колмаков
ЛВ
16
Денис Адамов
ВР
20
Игорь Юрганов
ЦЗ
2
Эмануэль Маммана
ЦЗ
10
Дмитрий Воробьев
ЦФ
Остались в запасе
27
Акпар Валиев
ЦФ
85
Камал Байрамов
ЦФ
8
Турал Акхундов
ЦФ
18
Руслан Амирджанов
ЦФ
Главный тренер
Владимир Федотов
Главный тренер
Санан Гурбанов
Статистика матча Сочи - Шамахы
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Арсенал
- : -
30.11.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Сочи
2 : 2
21.11.2026
Велес
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
0 : 0
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Текстильщик
1 : 3
24.10.2026
Сочи
Шамахы
Азербайджан. Премьер-лига, 13 тур
Шамахы
- : -
29.11.2026
Габала
Азербайджан. Премьер-лига, 12 тур
Шамахы
0 : 2
21.11.2026
Туран Товуз
Азербайджан. Премьер-лига, 11 тур
Сабах
2 : 2
08.11.2026
Шамахы
Азербайджан. Премьер-лига, 10 тур
Шамахы
2 : 3
01.11.2026
Нефтчи
Азербайджан. Премьер-лига, 9 тур
Имишли
2 : 1
25.10.2026
Шамахы
Азербайджан. Премьер-лига, 8 тур
Шамахы
3 : 2
16.10.2026
Шафа
Информация о матче
Главный судья:
Энеа Йорги
(Эльбасан)
Стадион:
Фишт
Новости команд
Все
Сочи
Шамахы
«Сочи» – «Велес»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Первая лига: шансы «Сочи» и «Велеса» на победу в матче 18-го тура
20 ноября
ФИФА сняла санкции с клуба, претендующего на выход в РПЛ
19 ноября
1
ФИФА сняла трансферный бан с российского клуба
19 ноября
7
«Сочи» – «Шинник»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 15 ноября 2026
15 ноября
«Сочи» – «Велес»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Первая лига: шансы «Сочи» и «Велеса» на победу в матче 18-го тура
20 ноября
ФИФА сняла санкции с клуба, претендующего на выход в РПЛ
19 ноября
1
ФИФА сняла трансферный бан с российского клуба
19 ноября
7
«Сочи» – «Шинник»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 15 ноября 2026
15 ноября
Тренер «Сабаха» Василий Березуцкий ответил на вопрос об антипатии к местным игрокам
2025.03.11 11:22
1
«Факел» купит Пуси
2025.02.19 13:34
7
«Сабах» впервые проиграл при Березуцком
2024.12.22 15:55
Лига конференций. «Сочи» в ответном матче забил четыре гола «Кешле» и вышел в следующий раунд
2021.07.29 20:50
24
Бурмистров, Юрганов, Воробьев и Прохин – в старте «Сочи» на ответный матч с «Кешлей»
2021.07.29 18:02
6
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+