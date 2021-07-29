Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Шамахы - Сочи
Шамахы - Сочи: обзор матча 29 июля 2021
Шамахы
29.07.2021, четверг, 19:00
Лига конференций, 2 раунд
2 : 4
Первый матч – 0 : 3
Завершен
Сочи
35'
Ф. Сантос
52'
Р. Гаджиев
21'
М. Дуганджич
38'
Н. Бурмистров
70'
Д. Прохин
82'
М. Дуганджич
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Шамахы - Сочи
85'
Замена
Э. Маммана
️️️️
С. Терехов
85'
Замена
М. Барач
️️️️
Родригао
82'
ГОЛ! 2:4!
М. Дуганджич
Пас отдал
С. Терехов
80'
Замена
М. Колмаков
️️️️
Н. Бурмистров
Замена
А. Юнанов
️️️️
Т. Гулиев
79'
71'
Замена
К. Заика
️️️️
И. Цаллагов
71'
Замена
М. Барсов
️️️️
Д. Воробьев
70'
ГОЛ! 2:3!
Д. Прохин
Желтая карточка
А. Нету
68'
68'
Желтая карточка
И. Цаллагов
Замена
Р. Махаррамли
️️️️
И. Гиртимов
67'
ГОЛ! 2:2!
Р. Гаджиев
52'
38'
ГОЛ! 1:2!
Н. Бурмистров
ГОЛ! 1:1!
Ф. Сантос
Пас отдал
А. Нету
35'
21'
ГОЛ! 0:1!
М. Дуганджич
Пас отдал
С. Терехов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шамахы
1
Станислав Намашко
ВР
19
Азер Салахли
ЛЗ
2
Илькин Гиртимов
ЛЗ
3
Тарлан Гулиев
ЦЗ
4
Шахрияр Алиев
ЦЗ
21
Миюшко Божович
ЦЗ
7
Мераб Джигаури
ОП
17
Рахман Гаджиев
АП
10
Фелипе Сантос
ПВ
21
Альдаир Нету
ПВ
17
Умар Гудиаби
ЦФ
Главный тренер
Санан Гурбанов
Сочи
12
Николай Заболотный
ВР
32
Сергей Терехов
ЛЗ
20
Игорь Юрганов
ЦЗ
5
Родригао
ЦЗ
27
Данила Прохин
ЦЗ
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
15
Ибрагим Цаллагов
ОП
7
Викторьен Ангбан
ЦП
18
Никита Бурмистров
ПВ
10
Дмитрий Воробьев
ЦФ
45
Марко Дуганджич
ЦФ
Главный тренер
Владимир Федотов
Шамахы
27
Акпар Валиев
ВР
85
Камал Байрамов
ВР
22
Эльчин Мустафаев
ЦЗ
99
Рафаэль Махаррамли
ПЗ
18
Руслан Амирджанов
ОП
8
Турал Акхундов
ЦП
5
Керим Диниев
ЦП
14
Туран Вализада
ЦП
50
Самир Абдуллаев
ЦФ
29
Амиль Юнанов
ЦФ
Сочи
16
Денис Адамов
ВР
2
Эмануэль Маммана
ЦЗ
44
Матео Барач
ЦЗ
27
Кирилл Заика
ПЗ
10
Максим Колмаков
ЛВ
14
Максим Барсов
ЦФ
3-3-3-1
1
Намашко
3
Гулиев
4
Алиев
21
Божович
2
Гиртимов
7
Джигаури
19
Салахли
10
Сантос
17
Гаджиев
21
Нету
17
Гудиаби
3-3-1-1-2
12
Заболотный
20
Юрганов
5
Родригао
27
Прохин
34
Маргасов
15
Цаллагов
32
Терехов
7
Ангбан
18
Бурмистров
45
Дуганджич
10
Воробьев
2
Гиртимов
99
Махаррамли
99
Махаррамли
2
Гиртимов
3
Гулиев
29
Юнанов
29
Юнанов
3
Гулиев
18
Бурмистров
10
Колмаков
10
Колмаков
18
Бурмистров
32
Терехов
2
Маммана
2
Маммана
32
Терехов
5
Родригао
44
Барач
44
Барач
5
Родригао
15
Цаллагов
27
Заика
27
Заика
15
Цаллагов
10
Воробьев
14
Барсов
14
Барсов
10
Воробьев
Остались в запасе
Шамахы
Сочи
27
Акпар Валиев
ВР
85
Камал Байрамов
ВР
22
Эльчин Мустафаев
ЦЗ
18
Руслан Амирджанов
ОП
8
Турал Акхундов
ЦП
5
Керим Диниев
ЦП
14
Туран Вализада
ЦП
50
Самир Абдуллаев
ЦФ
Главный тренер
Санан Гурбанов
16
Денис Адамов
ВР
Главный тренер
Владимир Федотов
Остались в запасе
27
Акпар Валиев
ВР
85
Камал Байрамов
ВР
22
Эльчин Мустафаев
ЦЗ
18
Руслан Амирджанов
ОП
8
Турал Акхундов
ЦП
5
Керим Диниев
ЦП
14
Туран Вализада
ЦП
50
Самир Абдуллаев
ЦФ
Остались в запасе
16
Денис Адамов
ВР
Главный тренер
Санан Гурбанов
Главный тренер
Владимир Федотов
Статистика матча Шамахы - Сочи
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Шамахы
Азербайджан. Премьер-лига, 13 тур
Шамахы
- : -
29.11.2026
Габала
Азербайджан. Премьер-лига, 12 тур
Шамахы
0 : 2
21.11.2026
Туран Товуз
Азербайджан. Премьер-лига, 11 тур
Сабах
2 : 2
08.11.2026
Шамахы
Азербайджан. Премьер-лига, 10 тур
Шамахы
2 : 3
01.11.2026
Нефтчи
Азербайджан. Премьер-лига, 9 тур
Имишли
2 : 1
25.10.2026
Шамахы
Азербайджан. Премьер-лига, 8 тур
Шамахы
3 : 2
16.10.2026
Шафа
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Арсенал
- : -
30.11.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Сочи
2 : 2
21.11.2026
Велес
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
0 : 0
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Текстильщик
1 : 3
24.10.2026
Сочи
Информация о матче
Главный судья:
Виктор Шимусик
(Осиповичи)
Стадион:
АСК Арена
Новости команд
Все
Шамахы
Сочи
«Сочи» – «Велес»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Первая лига: шансы «Сочи» и «Велеса» на победу в матче 18-го тура
20 ноября
ФИФА сняла санкции с клуба, претендующего на выход в РПЛ
19 ноября
1
ФИФА сняла трансферный бан с российского клуба
19 ноября
7
«Сочи» – «Шинник»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 15 ноября 2026
15 ноября
Тренер «Сабаха» Василий Березуцкий ответил на вопрос об антипатии к местным игрокам
2025.03.11 11:22
1
«Факел» купит Пуси
2025.02.19 13:34
7
«Сабах» впервые проиграл при Березуцком
2024.12.22 15:55
Лига конференций. «Сочи» в ответном матче забил четыре гола «Кешле» и вышел в следующий раунд
2021.07.29 20:50
24
Бурмистров, Юрганов, Воробьев и Прохин – в старте «Сочи» на ответный матч с «Кешлей»
2021.07.29 18:02
6
«Сочи» – «Велес»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Первая лига: шансы «Сочи» и «Велеса» на победу в матче 18-го тура
20 ноября
ФИФА сняла санкции с клуба, претендующего на выход в РПЛ
19 ноября
1
ФИФА сняла трансферный бан с российского клуба
19 ноября
7
«Сочи» – «Шинник»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 15 ноября 2026
15 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+