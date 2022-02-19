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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Мазервелл - Абердин
Мазервелл - Абердин: обзор матча 19 февраля 2022
Мазервелл
19.02.2022, суббота, 18:00
Шотландия. Премьер-лига, 27 тур
1 : 1
Завершен
Абердин
68'
М. О'Хара
34'
В. Бесуйен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Мазервелл - Абердин
83'
Желтая карточка
Л. Фергюсон
70'
Замена
К. Макленнан
️️️️
А. Монтгомери
ГОЛ! 1:1!
М. О'Хара
68'
Замена
К. Вулери
️️️️
J. Efford
63'
Замена
Р. Лами
️️️️
S. Solholm Johansen
63'
Желтая карточка
Л. Доннелли
52'
45'
+4
Желтая карточка
Д. Галлахер
Желтая карточка
B. Mugabi
45'
+4
34'
ГОЛ! 0:1!
В. Бесуйен
Пас отдал
А. Монтгомери
Желтая карточка
К. Шилдс
31'
3'
Желтая карточка
Р. МакКрори
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мазервелл
31
Лиам Келли
ВР
15
Bevis Mugabi
ЦЗ
40
Юхани Ояла
ЦЗ
5
Марк О'Хара
ЦЗ
99
Кевин ван Веен
ЦФ
15
Sondre Solholm Johansen
ЦФ
33
Jake Carroll
ЦФ
16
Шон Госс
ЦФ
4
Лайам Доннелли
ЦФ
28
Joseph Efford
ЦФ
29
Коннор Шилдс
ЦФ
Главный тренер
Марк Макги
Абердин
1
Джо Льюис
ВР
3
Адам Монтгомери
ЛЗ
31
Деклан Галлахер
ЦЗ
2
Росс МакКрори
ЦЗ
47
Кэлвин Рэмзи
ПЗ
17
Джонни Хайес
ЦП
18
Коннор Бэррон
ЦП
19
Льюис Фергюсон
ЦП
21
Кристиан Рамирес
ЦФ
17
Висенте Бесуйен
ЦФ
4
Дэвид Бейтс
ЦФ
Главный тренер
Дерек Макиннес
Мазервелл
5
Рики Лами
ЦЗ
2
Стивен О'Доннелл
ПЗ
29
Лайам Шоу
ОП
8
Каллум Слаттери
ЦП
11
Джордан Робертс
ЦФ
12
Scott Fox
ЦФ
8
Dean Cornelius
ЦФ
11
Каин Вулери
ЦФ
26
Росс Тирни
ЦФ
Абердин
3
Джек МакКензи
ЦЗ
10
Мэттью Кеннеди
ЦП
21
Dylan McGeouch
ЦП
22
Jack Milne
ЦП
21
Тедди Йенкс
ЦП
33
Gary Woods
ЦФ
9
Jay Emmanuel-Thomas
ЦФ
11
Коннор Макленнан
ЦФ
28
Michael Ruth
ЦФ
3-5
31
Келли
15
40
Ояла
5
О'Хара
16
Госс
29
Шилдс
28
4
Доннелли
33
4-3-3
1
Льюис
47
Рэмзи
31
Галлахер
2
МакКрори
3
Монтгомери
17
Хайес
18
Бэррон
19
Фергюсон
4
Бейтс
17
Бесуйен
21
Рамирес
15
5
Лами
5
Лами
15
28
11
Вулери
11
Вулери
28
3
Монтгомери
11
Макленнан
11
Макленнан
3
Монтгомери
Остались в запасе
Мазервелл
Абердин
2
Стивен О'Доннелл
ПЗ
29
Лайам Шоу
ОП
8
Каллум Слаттери
ЦП
11
Джордан Робертс
ЦФ
12
Scott Fox
ЦФ
8
Dean Cornelius
ЦФ
26
Росс Тирни
ЦФ
Главный тренер
Марк Макги
3
Джек МакКензи
ЦЗ
10
Мэттью Кеннеди
ЦП
21
Dylan McGeouch
ЦП
22
Jack Milne
ЦП
21
Тедди Йенкс
ЦП
33
Gary Woods
ЦФ
9
Jay Emmanuel-Thomas
ЦФ
28
Michael Ruth
ЦФ
Главный тренер
Дерек Макиннес
Остались в запасе
2
Стивен О'Доннелл
ПЗ
29
Лайам Шоу
ОП
8
Каллум Слаттери
ЦП
11
Джордан Робертс
ЦФ
12
Scott Fox
ЦФ
8
Dean Cornelius
ЦФ
26
Росс Тирни
ЦФ
Остались в запасе
3
Джек МакКензи
ЦЗ
10
Мэттью Кеннеди
ЦП
21
Dylan McGeouch
ЦП
22
Jack Milne
ЦП
21
Тедди Йенкс
ЦП
33
Gary Woods
ЦФ
9
Jay Emmanuel-Thomas
ЦФ
28
Michael Ruth
ЦФ
Главный тренер
Марк Макги
Главный тренер
Дерек Макиннес
Статистика матча Мазервелл - Абердин
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Мазервелл
- : -
28.11.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Мазервелл
1 : 2
21.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Данди Юнайтед
1 : 1
07.11.2026
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Мазервелл
1 : 0
31.10.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Сент-Джонстон
2 : 2
28.10.2026
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Мазервелл
0 : 2
25.10.2026
Хартс
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Абердин
- : -
28.11.2026
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Рейнджерс
3 : 2
24.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Килмарнок
2 : 4
21.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Абердин
0 : 4
07.11.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Абердин
0 : 1
28.10.2026
Фалкирк
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Данди Юнайтед
3 : 2
24.10.2026
Абердин
Информация о матче
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