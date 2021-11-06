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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Абердин - Мазервелл
Абердин - Мазервелл: обзор матча 06 ноября 2021
Абердин
06.11.2021, суббота, 18:00
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
0 : 2
Завершен
Мазервелл
50'
К. ван Веен
57'
К. ван Веен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Абердин - Мазервелл
Желтая карточка
Ф. Ожо
90'
+2
80'
Замена
К. Вулери
️️️️
К. ван Веен
Замена
Д. Хайес
️️️️
D. Campbell
79'
Желтая карточка
Р. МакКрори
77'
76'
Желтая карточка
B. Mugabi
69'
Замена
J. Carroll
️️️️
Т. Уотт
64'
Желтая карточка
N. McGinley
Замена
Н. МакГинн
️️️️
D. McGeouch
61'
57'
ГОЛ! 0:2!
К. ван Веен
Пас отдал
Р. Лами
51'
Замена
Р. Лами
️️️️
Ю. Ояла
50'
ГОЛ! 0:1!
К. ван Веен
Пас отдал
Ш. Госс
Желтая карточка
Л. Фергюсон
42'
36'
Желтая карточка
Д. Робертс
22'
Желтая карточка
К. ван Веен
21'
Желтая карточка
B. Maguire
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Абердин
1
Джо Льюис
ВР
2
Росс МакКрори
ЦЗ
8
Скотт Браун
ЦП
14
Фунсо Ожо
ЦП
21
Dylan McGeouch
ЦП
19
Льюис Фергюсон
ЦП
26
Райан Хеджс
ЦП
23
Марли Уоткинс
ЦФ
21
Кристиан Рамирес
ЦФ
16
Dean Campbell
ЦФ
4
Дэвид Бейтс
ЦФ
Главный тренер
Дерек Макиннес
Мазервелл
31
Лиам Келли
ВР
22
Barry Maguire
ЦЗ
15
Bevis Mugabi
ЦЗ
5
Марк О'Хара
ЦЗ
40
Юхани Ояла
ЦЗ
15
Sondre Solholm Johansen
ЦФ
32
Тони Уотт
ЦФ
99
Кевин ван Веен
ЦФ
11
Джордан Робертс
ЦФ
16
Шон Госс
ЦФ
19
Nathan McGinley
ЦФ
Главный тренер
Марк Макги
Абердин
38
Нилл МакГинн
ЦП
17
Джонни Хайес
ЦП
8
Мэттью Лонгстафф
ЦП
33
Gary Woods
ЦФ
26
Jack Gurr
ЦФ
9
Jay Emmanuel-Thomas
ЦФ
23
Austin Samuels
ЦФ
Мазервелл
5
Рики Лами
ЦЗ
4
Liam David Grimshaw
ЦЗ
8
Каллум Слаттери
ЦП
12
Scott Fox
ЦФ
33
Jake Carroll
ЦФ
29
Коннор Шилдс
ЦФ
11
Каин Вулери
ЦФ
1-5-4
1
Льюис
2
МакКрори
14
Ожо
21
19
Фергюсон
26
Хеджс
8
Браун
23
Уоткинс
4
Бейтс
16
21
Рамирес
4-5
31
Келли
15
5
О'Хара
40
Ояла
22
32
Уотт
19
16
Госс
11
Робертс
99
ван Веен
21
38
МакГинн
38
МакГинн
21
16
17
Хайес
17
Хайес
16
40
Ояла
5
Лами
5
Лами
40
Ояла
32
Уотт
33
33
32
Уотт
99
ван Веен
11
Вулери
11
Вулери
99
ван Веен
Остались в запасе
Абердин
Мазервелл
8
Мэттью Лонгстафф
ЦП
33
Gary Woods
ЦФ
26
Jack Gurr
ЦФ
9
Jay Emmanuel-Thomas
ЦФ
23
Austin Samuels
ЦФ
Главный тренер
Дерек Макиннес
4
Liam David Grimshaw
ЦЗ
8
Каллум Слаттери
ЦП
12
Scott Fox
ЦФ
29
Коннор Шилдс
ЦФ
Главный тренер
Марк Макги
Остались в запасе
8
Мэттью Лонгстафф
ЦП
33
Gary Woods
ЦФ
26
Jack Gurr
ЦФ
9
Jay Emmanuel-Thomas
ЦФ
23
Austin Samuels
ЦФ
Остались в запасе
4
Liam David Grimshaw
ЦЗ
8
Каллум Слаттери
ЦП
12
Scott Fox
ЦФ
29
Коннор Шилдс
ЦФ
Главный тренер
Дерек Макиннес
Главный тренер
Марк Макги
Статистика матча Абердин - Мазервелл
3
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Абердин
- : -
28.11.2026
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Рейнджерс
3 : 2
24.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Килмарнок
2 : 4
21.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Абердин
0 : 4
07.11.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Абердин
0 : 1
28.10.2026
Фалкирк
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Данди Юнайтед
3 : 2
24.10.2026
Абердин
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Мазервелл
- : -
28.11.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Мазервелл
1 : 2
21.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Данди Юнайтед
1 : 1
07.11.2026
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Мазервелл
1 : 0
31.10.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Сент-Джонстон
2 : 2
28.10.2026
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Мазервелл
0 : 2
25.10.2026
Хартс
Информация о матче
Стадион:
Питтодри
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