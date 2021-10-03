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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Рейнджерс - Хиберниан
Рейнджерс - Хиберниан: обзор матча 03 октября 2021
Рейнджерс
03.10.2021, воскресенье, 17:00
Шотландия. Премьер-лига, 8 тур
2 : 1
Завершен
Хиберниан
60'
К. Руф
78'
А. Морелос
8'
К. Нисбет
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рейнджерс - Хиберниан
Желтая карточка
Б. Баришич
90'
82'
Замена
J. Murphy
️️️️
К. Кадден
Замена
С. Дэвис
️️️️
С. Райт
80'
Замена
Ж. Бакуна
️️️️
Д. Арибо
79'
ГОЛ! 2:1!
А. Морелос
Пас отдал
Б. Баришич
78'
76'
Замена
А. Гогич
️️️️
Д. Дойл-Хейз
Желтая карточка
Я. Хаджи
73'
ГОЛ! 1:1!
К. Руф
Пас отдал
Н. Паттерсон
60'
Замена
К. Руф
️️️️
Г. Камара
55'
45'
+1
Желтая карточка
К. Нисбет
37'
Желтая карточка
П. МакГинн
33'
Желтая карточка
S. Allan
33'
Замена
Д. МакГрегор
️️️️
S. Allan
30'
Красная карточка
Р. Портеус
Желтая карточка
Д. Арибо
26'
8'
ГОЛ! 0:1!
К. Нисбет
Пас отдал
К. Кадден
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рейнджерс
1
Аллан МакГрегор
ВР
3
Борна Баришич
ЛЗ
6
Коннор Голдсон
ЦЗ
27
Леон Балогун
ЦЗ
2
Нэйтан Паттерсон
ПЗ
11
Скотт Райт
ЛВ
18
Глен Камара
ЦП
6
Джон Ландстрем
ЦП
18
Джо Арибо
ЦП
10
Янис Хаджи
АП
9
Альфредо Морелос
ЦФ
Главный тренер
Стивен Джеррард
Хиберниан
1
Мэтт Мейси
ВР
5
Райан Портеус
ЦЗ
4
Пол Хэнлон
ЦЗ
16
Пол МакГинн
ЦЗ
28
Крис Кадден
ЦП
23
Scott Allan
ЦП
11
Джо Ньюэлл
ЦП
10
Мартин Бойл
ЦФ
15
Кевин Нисбет
ЦФ
3
Джош Доиг
ЦФ
31
Джейк Дойл-Хейз
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Грей
Рейнджерс
33
Джон МакЛафлин
ВР
3
Кэлвин Бейсси
ЛЗ
2
Джеймс Тавернье
ПЗ
7
Жуниньо Бакуна
ЦП
10
Стивен Дэвис
ЦП
7
Кемар Руф
ЦФ
10
Фэшн Сакала
ЦФ
Хиберниан
16
Льюис Стивенсон
ЦЗ
13
Алекс Гогич
ОП
98
Мацей Дабровски
ЦФ
24
Даррен МакГрегор
ЦФ
7
Дрей Райт
ЦФ
14
James Scott
ЦФ
15
Jamie Murphy
ЦФ
4-3-2-1
1
МакГрегор
3
Баришич
6
Голдсон
27
Балогун
2
Паттерсон
18
Камара
6
Ландстрем
18
Арибо
11
Райт
10
Хаджи
9
Морелос
3-3-4
1
Мейси
5
Портеус
4
Хэнлон
16
МакГинн
28
Кадден
23
11
Ньюэлл
31
Дойл-Хейз
3
Доиг
15
Нисбет
10
Бойл
18
Арибо
7
Бакуна
7
Бакуна
18
Арибо
11
Райт
10
Дэвис
10
Дэвис
11
Райт
18
Камара
7
Руф
7
Руф
18
Камара
31
Дойл-Хейз
13
Гогич
13
Гогич
31
Дойл-Хейз
23
24
МакГрегор
24
МакГрегор
23
28
Кадден
15
15
28
Кадден
Остались в запасе
Рейнджерс
Хиберниан
33
Джон МакЛафлин
ВР
3
Кэлвин Бейсси
ЛЗ
2
Джеймс Тавернье
ПЗ
10
Фэшн Сакала
ЦФ
Главный тренер
Стивен Джеррард
16
Льюис Стивенсон
ЦЗ
98
Мацей Дабровски
ЦФ
7
Дрей Райт
ЦФ
14
James Scott
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Грей
Остались в запасе
33
Джон МакЛафлин
ВР
3
Кэлвин Бейсси
ЛЗ
2
Джеймс Тавернье
ПЗ
10
Фэшн Сакала
ЦФ
Остались в запасе
16
Льюис Стивенсон
ЦЗ
98
Мацей Дабровски
ЦФ
7
Дрей Райт
ЦФ
14
James Scott
ЦФ
Главный тренер
Стивен Джеррард
Главный тренер
Дэвид Грей
Статистика матча Рейнджерс - Хиберниан
3
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Рейнджерс
- : -
28.11.2026
Фалкирк
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Рейнджерс
3 : 2
24.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Мазервелл
1 : 2
21.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Сент-Миррен
0 : 2
07.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Хартс
2 : 2
28.10.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Рейнджерс
4 : 0
24.10.2026
Сент-Джонстон
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Мазервелл
- : -
28.11.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Хиберниан
2 : 1
24.11.2026
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Хиберниан
0 : 4
21.11.2026
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Абердин
0 : 4
07.11.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Сент-Миррен
1 : 1
28.10.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Хиберниан
1 : 2
25.10.2026
Селтик
Информация о матче
Стадион:
Айброкс
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