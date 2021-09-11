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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Мазервелл - Абердин
Мазервелл - Абердин: обзор матча 11 сентября 2021
Мазервелл
11.09.2021, суббота, 17:00
Шотландия. Премьер-лига, 5 тур
2 : 0
Завершен
Абердин
26'
К. ван Веен
59'
Ю. Ояла
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мазервелл - Абердин
90'
+3
Желтая карточка
С. Браун
Замена
B. Maguire
️️️️
Т. Уотт
90'
+2
Желтая карточка
Т. Уотт
84'
Замена
Ш. Госс
️️️️
К. ван Веен
79'
Замена
Р. Лами
️️️️
К. Вулери
73'
Желтая карточка
L. David Grimshaw
72'
67'
Замена
К. Макленнан
️️️️
Ф. Ожо
67'
Замена
J. Emmanuel-Thomas
️️️️
М. Лонгстафф
63'
Замена
Д. Бейтс
️️️️
К. Рэмзи
ГОЛ! 2:0!
Ю. Ояла
Пас отдал
К. ван Веен
59'
58'
Желтая карточка
Л. Фергюсон
Желтая карточка
М. О'Хара
44'
Желтая карточка
К. Вулери
36'
Желтая карточка
К. ван Веен
27'
ГОЛ! 1:0!
К. ван Веен
Пас отдал
К. Вулери
26'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мазервелл
31
Лиам Келли
ВР
15
Bevis Mugabi
ЦЗ
5
Марк О'Хара
ЦЗ
4
Liam David Grimshaw
ЦЗ
40
Юхани Ояла
ЦЗ
8
Каллум Слаттери
ЦП
11
Каин Вулери
ЦФ
32
Тони Уотт
ЦФ
99
Кевин ван Веен
ЦФ
15
Sondre Solholm Johansen
ЦФ
19
Nathan McGinley
ЦФ
Главный тренер
Марк Макги
Абердин
1
Джо Льюис
ВР
31
Деклан Галлахер
ЦЗ
3
Джек МакКензи
ЦЗ
19
Льюис Фергюсон
ЦП
8
Скотт Браун
ЦП
8
Мэттью Лонгстафф
ЦП
14
Фунсо Ожо
ЦП
23
Марли Уоткинс
ЦФ
47
Кэлвин Рэмзи
ЦФ
21
Кристиан Рамирес
ЦФ
Главный тренер
Дерек Макиннес
Мазервелл
22
Barry Maguire
ЦЗ
5
Рики Лами
ЦЗ
14
Justin Amaluzor
ЦФ
29
Коннор Шилдс
ЦФ
16
Шон Госс
ЦФ
4
Лайам Доннелли
ЦФ
12
Scott Fox
ЦФ
Абердин
17
Джонни Хайес
ЦП
21
Тедди Йенкс
ЦП
33
Gary Woods
ЦФ
4
Дэвид Бейтс
ЦФ
16
Dean Campbell
ЦФ
11
Коннор Макленнан
ЦФ
9
Jay Emmanuel-Thomas
ЦФ
4-1-5
31
Келли
15
4
40
Ояла
5
О'Хара
8
Слаттери
32
Уотт
19
15
99
ван Веен
11
Вулери
2-4-3
1
Льюис
31
Галлахер
3
МакКензи
8
Браун
8
Лонгстафф
14
Ожо
19
Фергюсон
21
Рамирес
47
Рэмзи
23
Уоткинс
32
Уотт
22
22
32
Уотт
11
Вулери
5
Лами
5
Лами
11
Вулери
99
ван Веен
16
Госс
16
Госс
99
ван Веен
47
Рэмзи
4
Бейтс
4
Бейтс
47
Рэмзи
14
Ожо
11
Макленнан
11
Макленнан
14
Ожо
8
Лонгстафф
9
9
8
Лонгстафф
Остались в запасе
Мазервелл
Абердин
14
Justin Amaluzor
ЦФ
29
Коннор Шилдс
ЦФ
4
Лайам Доннелли
ЦФ
12
Scott Fox
ЦФ
Главный тренер
Марк Макги
17
Джонни Хайес
ЦП
21
Тедди Йенкс
ЦП
33
Gary Woods
ЦФ
16
Dean Campbell
ЦФ
Главный тренер
Дерек Макиннес
Остались в запасе
14
Justin Amaluzor
ЦФ
29
Коннор Шилдс
ЦФ
4
Лайам Доннелли
ЦФ
12
Scott Fox
ЦФ
Остались в запасе
17
Джонни Хайес
ЦП
21
Тедди Йенкс
ЦП
33
Gary Woods
ЦФ
16
Dean Campbell
ЦФ
Главный тренер
Марк Макги
Главный тренер
Дерек Макиннес
Статистика матча Мазервелл - Абердин
5
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
2
Матчи команд
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Мазервелл
- : -
28.11.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Мазервелл
1 : 2
21.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Данди Юнайтед
1 : 1
07.11.2026
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Мазервелл
1 : 0
31.10.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Сент-Джонстон
2 : 2
28.10.2026
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Мазервелл
0 : 2
25.10.2026
Хартс
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Абердин
- : -
28.11.2026
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Рейнджерс
3 : 2
24.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Килмарнок
2 : 4
21.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Абердин
0 : 4
07.11.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Абердин
0 : 1
28.10.2026
Фалкирк
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Данди Юнайтед
3 : 2
24.10.2026
Абердин
Информация о матче
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