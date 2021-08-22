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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Росс Каунти - Рейнджерс
Росс Каунти - Рейнджерс: обзор матча 22 августа 2021
Росс Каунти
22.08.2021, воскресенье, 17:00
Шотландия. Премьер-лига, 3 тур
2 : 4
Завершен
Рейнджерс
77'
Д. Уайт (П)
15'
Д. Арибо
19'
К. Голдсон
56'
А. Морелос
84'
С. Эрфилд
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Росс Каунти - Рейнджерс
Замена
Д. Самуэль
️️️️
Р. Чарльз-Кук
90'
84'
ГОЛ! 1:4!
С. Эрфилд
83'
Замена
К. Руф
️️️️
Д. Арибо
78'
Замена
С. Эрфилд
️️️️
Я. Хаджи
ГОЛ с пенальти! 1:3!
Д. Уайт
77'
74'
Замена
Д. Ландстрем
️️️️
Г. Камара
Желтая карточка
Ж. Унгбо
72'
Замена
Ж. Унгбо
️️️️
Д. Канкола
70'
56'
ГОЛ! 0:3!
А. Морелос
Пас отдал
Г. Камара
Желтая карточка
К. Рэндалл
50'
37'
Желтая карточка
Д. Арибо
19'
ГОЛ! 0:2!
К. Голдсон
Пас отдал
Д. Тавернье
15'
ГОЛ! 0:1!
Д. Арибо
Пас отдал
А. Морелос
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Росс Каунти
1
Росс Лэйдлоу
ВР
6
Бен Патон
ЦЗ
18
Давид Канкола
ЦП
16
Блэйр Спиттал
ЦП
22
Джордан Тиллсон
ЦП
18
Росс Каллахан
ЦФ
8
Коннор Рэндалл
ЦФ
4
Гарри Кларк
ЦФ
4
Алекс Яковитти
ЦФ
77
Реган Чарльз-Кук
ЦФ
10
Джордан Уайт
ЦФ
Главный тренер
Джим МакИнтайр
Рейнджерс
1
Аллан МакГрегор
ВР
3
Кэлвин Бейсси
ЛЗ
6
Коннор Голдсон
ЦЗ
27
Леон Балогун
ЦЗ
2
Джеймс Тавернье
ПЗ
77
Райан Кент
ЛВ
18
Джо Арибо
ЦП
10
Стивен Дэвис
ЦП
18
Глен Камара
ЦП
10
Янис Хаджи
АП
9
Альфредо Морелос
ЦФ
Главный тренер
Стивен Джеррард
Росс Каунти
13
Эшли Мэйнард-Брюэр
ВР
15
Кейт Уотсон
ЦЗ
18
Алекс Робертсон
ЦП
18
Оли Шоу
ЦФ
6
Coll Donaldson
ЦФ
15
Жозеф Унгбо
ЦФ
9
Доминик Самуэль
ЦФ
Рейнджерс
22
Филип Хеландер
ЦЗ
2
Нэйтан Паттерсон
ПЗ
2
Росс МакКрори
ОП
37
Скотт Эрфилд
ЦП
6
Джон Ландстрем
ЦП
10
Седрик Иттен
ЦФ
7
Кемар Руф
ЦФ
1-3-5
1
Лэйдлоу
6
Патон
18
Канкола
16
Спиттал
22
Тиллсон
4
Кларк
10
Уайт
77
Чарльз-Кук
4
Яковитти
8
Рэндалл
4-3-2-1
1
МакГрегор
2
Тавернье
6
Голдсон
27
Балогун
3
Бейсси
18
Арибо
10
Дэвис
18
Камара
10
Хаджи
77
Кент
9
Морелос
18
Канкола
15
Унгбо
15
Унгбо
18
Канкола
77
Чарльз-Кук
9
Самуэль
9
Самуэль
77
Чарльз-Кук
10
Хаджи
37
Эрфилд
37
Эрфилд
10
Хаджи
18
Камара
6
Ландстрем
6
Ландстрем
18
Камара
18
Арибо
7
Руф
7
Руф
18
Арибо
Остались в запасе
Росс Каунти
Рейнджерс
13
Эшли Мэйнард-Брюэр
ВР
15
Кейт Уотсон
ЦЗ
18
Алекс Робертсон
ЦП
18
Оли Шоу
ЦФ
6
Coll Donaldson
ЦФ
Главный тренер
Джим МакИнтайр
2
Росс МакКрори
ОП
22
Филип Хеландер
ЦЗ
2
Нэйтан Паттерсон
ПЗ
10
Седрик Иттен
ЦФ
Главный тренер
Стивен Джеррард
Остались в запасе
13
Эшли Мэйнард-Брюэр
ВР
15
Кейт Уотсон
ЦЗ
18
Алекс Робертсон
ЦП
18
Оли Шоу
ЦФ
6
Coll Donaldson
ЦФ
Остались в запасе
2
Росс МакКрори
ОП
22
Филип Хеландер
ЦЗ
2
Нэйтан Паттерсон
ПЗ
10
Седрик Иттен
ЦФ
Главный тренер
Джим МакИнтайр
Главный тренер
Стивен Джеррард
Статистика матча Росс Каунти - Рейнджерс
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Росс Каунти
Шотландия. Чемпионшип, 36 тур
Рэйт Роверс
3 : 2
01.05.2026
Росс Каунти
Шотландия. Чемпионшип, 35 тур
Росс Каунти
4 : 0
25.04.2026
Гринок Мортон
Шотландия. Чемпионшип, 34 тур
Росс Каунти
2 : 1
18.04.2026
Эйр Юнайтед
Шотландия. Чемпионшип, 33 тур
Куинз Парк
1 : 0
10.04.2026
Росс Каунти
Шотландия. Чемпионшип, 32 тур
Росс Каунти
0 : 4
04.04.2026
Эйрдрионианс
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Рейнджерс
- : -
28.11.2026
Фалкирк
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Рейнджерс
3 : 2
24.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Мазервелл
1 : 2
21.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Сент-Миррен
0 : 2
07.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Хартс
2 : 2
28.10.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Рейнджерс
4 : 0
24.10.2026
Сент-Джонстон
Информация о матче
Стадион:
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