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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Градец-Кралове - Сигма
Градец-Кралове - Сигма: обзор матча 17 апреля 2022
Градец-Кралове
17.04.2022, воскресенье, 18:00
Чехия. Синот Лига, 29 тур
3 : 0
Завершен
Сигма
38'
Я. Мейдр
60'
Д. Васулин
78'
Д. Васулин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Градец-Кралове - Сигма
Желтая карточка
Ф. Новотны
90'
+1
Замена
D. Soukenik
️️️️
Я. Кучера
89'
Замена
Э. Прекоп
️️️️
Ф. Кубала
86'
ГОЛ! 3:0!
Д. Васулин
78'
66'
Замена
D. Vanecek
️️️️
M. Vepřek
Замена
П. Кодеш
️️️️
Я. Рада
62'
ГОЛ! 2:0!
Д. Васулин
Пас отдал
Я. Мейдр
60'
60'
Замена
V. Benes
️️️️
J. Navratil
46'
Замена
О. Змозла
️️️️
P. Zifcak
46'
Замена
P. Gonzalez
️️️️
L. Gressak
Желтая карточка
А. Влканова
44'
ГОЛ! 1:0!
Я. Мейдр
Пас отдал
А. Влканова
38'
Желтая карточка
Я. Мейдр
33'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Градец-Кралове
1
Patrik Vízek
ВР
39
Якуб Клима
ЦЗ
19
Ян Мейдр
ЦЗ
28
Михал Лейбл
ЦЗ
21
Ян Крал
ЦЗ
23
Якуб Рада
ЦП
16
Филип Новотны
ЦП
28
Якуб Кучера
ЦП
28
Филип Кубала
ЦП
58
Адам Влканова
ЦФ
15
Даниэль Васулин
ЦФ
Главный тренер
Богуслав Пильны
Сигма
7
Радим Брейте
ВР
0
L. Gressak
ЦЗ
4
Роман Хубник
ЦЗ
21
Вацлав Емелка
ЦЗ
21
Michal Vepřek
ЦЗ
13
Моймир Хытил
ЦП
30
J. Navratil
ЦП
9
Антонин Русек
ЦФ
44
Матуш Мачик
ЦФ
11
P. Zifcak
ЦФ
Главный тренер
Вацлав Йилек
Градец-Кралове
1
Vilem Fendrich
ВР
25
Франтишек Чех
ЦЗ
8
Dominik Soukenik
ЦП
16
Петр Кодеш
ЦП
2
Степан Гаразим
ЦП
7
Петр Рыбичка
ЦФ
11
Эрик Прекоп
ЦФ
Сигма
13
Ян Стейскал
ВР
32
Vit Benes
ЦЗ
21
Ондржей Змозла
ЦЗ
93
P. Gonzalez
ЦП
22
M. Hadas
ЦФ
17
David Vanecek
ЦФ
4-4-2
1
39
Клима
28
Лейбл
21
Крал
19
Мейдр
23
Рада
28
Кучера
28
Кубала
16
Новотны
15
Васулин
58
Влканова
4-2-3
7
Брейте
4
Хубник
21
Емелка
21
0
13
Хытил
30
11
44
Мачик
9
Русек
28
Кучера
8
8
28
Кучера
23
Рада
16
Кодеш
16
Кодеш
23
Рада
28
Кубала
11
Прекоп
11
Прекоп
28
Кубала
30
32
32
30
11
21
Змозла
21
Змозла
11
0
93
93
0
21
17
17
21
Остались в запасе
Градец-Кралове
Сигма
1
Vilem Fendrich
ВР
25
Франтишек Чех
ЦЗ
2
Степан Гаразим
ЦП
7
Петр Рыбичка
ЦФ
Главный тренер
Богуслав Пильны
13
Ян Стейскал
ВР
22
M. Hadas
ЦФ
Главный тренер
Вацлав Йилек
Остались в запасе
1
Vilem Fendrich
ВР
25
Франтишек Чех
ЦЗ
2
Степан Гаразим
ЦП
7
Петр Рыбичка
ЦФ
Остались в запасе
13
Ян Стейскал
ВР
22
M. Hadas
ЦФ
Главный тренер
Богуслав Пильны
Главный тренер
Вацлав Йилек
Статистика матча Градец-Кралове - Сигма
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Градец-Кралове
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Градец-Кралове
- : -
28.11.2026
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Словацко
4 : 2
22.11.2026
Градец-Кралове
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Градец-Кралове
5 : 0
07.11.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Млада Болеслав
3 : 1
01.11.2026
Градец-Кралове
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Градец-Кралове
1 : 2
25.10.2026
Яблонец
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Славия
0 : 0
17.10.2026
Градец-Кралове
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Млада Болеслав
- : -
28.11.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Сигма
0 : 2
21.11.2026
Славия
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Градец-Кралове
5 : 0
07.11.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Сигма
3 : 0
31.10.2026
Зброевка
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Фастав
1 : 1
24.10.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Сигма
1 : 0
17.10.2026
Слован
Информация о матче
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