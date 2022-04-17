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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Фастав - Млада Болеслав
Фастав - Млада Болеслав: обзор матча 17 апреля 2022
Фастав
17.04.2022, воскресенье, 18:00
Чехия. Синот Лига, 29 тур
1 : 2
Завершен
Млада Болеслав
82'
R. Reiter
21'
Д. Дудера
51'
Т. Ладра
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Фастав - Млада Болеслав
90'
+3
Желтая карточка
М. Матейовски
90'
+1
Замена
J. Skalák
️️️️
Эвертон
ГОЛ! 1:2!
R. Reiter
Пас отдал
Л. Джаво
82'
81'
Замена
M. Sladký
️️️️
Д. Дудера
Замена
Л. Джаво
️️️️
Y. Drame
80'
Замена
D. Simersky
️️️️
R. Matejov
79'
Желтая карточка
R. Hruby
73'
72'
Желтая карточка
В. Смрз
68'
Замена
М. Шкода
️️️️
Т. Ладра
68'
Замена
М. Хлаваты
️️️️
С. Данчак
Замена
️️️️
А. Фантис
62'
Замена
R. Reiter
️️️️
M. Fillo
62'
Желтая карточка
Л. Враштил
59'
51'
ГОЛ! 0:2!
Т. Ладра
Пас отдал
D. Pech
22'
Желтая карточка
С. Данчак
21'
ГОЛ! 0:1!
Д. Дудера
Пас отдал
М. Матейовски
Желтая карточка
В. Прохазка
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фастав
16
R. Matejov
ЦЗ
26
Вацлав Прохазка
ЦЗ
18
Мартин Чедидла
ЦП
44
Шейк Конде
ЦП
68
Якуб Янецки
ЦП
8
R. Hruby
ЦП
0
M. Fillo
ЦП
1
Matej Rakovan
ЦФ
19
Лукаш Враштил
ЦФ
27
Y. Drame
ЦФ
15
Антонин Фантис
ЦФ
Главный тренер
Богумил Паник
Млада Болеслав
33
Jan Seda
ВР
44
Ондржей Карафиат
ЦЗ
28
D. Simek
ЦЗ
17
Марек Сухи
ЦЗ
23
Давид Дудера
ЦП
42
Войтех Смрз
ЦП
32
Эвертон
ЦФ
11
Самуэль Данчак
ЦФ
8
Марек Матейовски
ЦФ
18
Томаш Ладра
ЦФ
77
David Pech
ЦФ
Главный тренер
Йозеф Вебер
Фастав
23
Jan Hellebrand
ЦЗ
2
Dominik Simersky
ЦЗ
7
R. Reiter
ЦП
17
Stanislav Dostal
ЦФ
30
Simon Chwaszcz
ЦФ
44
Ламин Джаво
ЦФ
Млада Болеслав
9
Jiří Skalák
ЦП
22
Martin Sladký
ЦП
12
Vojtech Stransky
ЦФ
99
Petr Mikulec
ЦФ
19
Михал Хлаваты
ЦФ
9
L. Masek
ЦФ
7
Милан Шкода
ЦФ
2-5-4
16
26
Прохазка
44
Конде
68
Янецки
8
0
18
Чедидла
1
15
Фантис
27
19
Враштил
3-2-5
33
44
Карафиат
28
17
Сухи
23
Дудера
42
Смрз
32
Эвертон
77
18
Ладра
8
Матейовски
11
Данчак
16
2
2
16
0
7
7
0
27
44
Джаво
44
Джаво
27
32
Эвертон
9
9
32
Эвертон
23
Дудера
22
22
23
Дудера
11
Данчак
19
Хлаваты
19
Хлаваты
11
Данчак
18
Ладра
7
Шкода
7
Шкода
18
Ладра
Остались в запасе
Фастав
Млада Болеслав
23
Jan Hellebrand
ЦЗ
17
Stanislav Dostal
ЦФ
30
Simon Chwaszcz
ЦФ
Главный тренер
Богумил Паник
12
Vojtech Stransky
ЦФ
99
Petr Mikulec
ЦФ
9
L. Masek
ЦФ
Главный тренер
Йозеф Вебер
Остались в запасе
23
Jan Hellebrand
ЦЗ
17
Stanislav Dostal
ЦФ
30
Simon Chwaszcz
ЦФ
Остались в запасе
12
Vojtech Stransky
ЦФ
99
Petr Mikulec
ЦФ
9
L. Masek
ЦФ
Главный тренер
Богумил Паник
Главный тренер
Йозеф Вебер
Статистика матча Фастав - Млада Болеслав
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Фастав
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Фастав
- : -
29.11.2026
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Млада Болеслав
1 : 0
21.11.2026
Фастав
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Фастав
0 : 1
07.11.2026
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Артис
2 : 2
31.10.2026
Фастав
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Фастав
1 : 1
24.10.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Пардубице
3 : 0
17.10.2026
Фастав
Млада Болеслав
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Млада Болеслав
- : -
28.11.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Млада Болеслав
1 : 0
21.11.2026
Фастав
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Яблонец
0 : 0
08.11.2026
Млада Болеслав
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Млада Болеслав
3 : 1
01.11.2026
Градец-Кралове
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Славия
1 : 1
24.10.2026
Млада Болеслав
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Млада Болеслав
1 : 0
17.10.2026
Теплице
Информация о матче
Стадион:
Летна
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Млада Болеслав
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2021.09.01 12:53
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