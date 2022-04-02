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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Словацко - Сигма
Словацко - Сигма: обзор матча 02 апреля 2022
Словацко
02.04.2022, суббота, 17:00
Чехия. Синот Лига, 27 тур
1 : 0
Завершен
Сигма
65'
М. Хавлик
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Словацко - Сигма
Замена
П. Шимко
️️️️
Л. Садилек
88'
84'
Замена
️️️️
Ю. Хватал
78'
Замена
M. Vepřek
️️️️
О. Змозла
78'
Замена
️️️️
А. Русек
ГОЛ! 1:0!
М. Хавлик
Пас отдал
П. Рейнберк
65'
63'
Замена
P. Zifcak
️️️️
T. Zahradníček
63'
Замена
М. Хытил
️️️️
К. Данек
Замена
М. Томич
️️️️
М. Петржела
62'
Замена
Р. Сисилия
️️️️
О. Шашинка
46'
Желтая карточка
В. Даничек
43'
Замена
И. Борек
️️️️
Т. Фристак
24'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Словацко
30
Томаш Фристак
ВР
6
Станислав Хофманн
ЦЗ
95
Даниэль Хользер
ЦЗ
3
Михал Кадлец
ЦЗ
18
Лукаш Садилек
ЦП
23
Петр Рейнберк
ЦП
11
Милан Петржела
ЦП
20
Марек Хавлик
ЦП
28
Властимил Даничек
ЦП
27
Ондржей Шашинка
ЦФ
15
Вацлав Юрецка
ЦФ
Главный тренер
Сватоплюк Габанек
Сигма
7
Радим Брейте
ВР
0
L. Gressak
ЦЗ
4
Роман Хубник
ЦЗ
21
Вацлав Емелка
ЦЗ
21
Ондржей Змозла
ЦЗ
30
Юрай Хватал
ЦП
9
Кристоф Данек
ЦП
30
J. Navratil
ЦП
44
Матуш Мачик
ЦФ
9
Антонин Русек
ЦФ
23
Tomáš Zahradníček
ЦФ
Главный тренер
Вацлав Йилек
Словацко
4
Патрик Шимко
ЦЗ
21
Михал Кохут
ЦП
0
J. Divisek
ЦП
27
Филип Вехета
ЦФ
22
Ригино Сисилия
ЦФ
27
Михал Томич
ЦФ
31
Иржи Борек
ЦФ
Сигма
13
Ян Стейскал
ВР
21
Michal Vepřek
ЦЗ
13
Моймир Хытил
ЦП
0
P. Slamena
ЦФ
11
P. Zifcak
ЦФ
3-5-2
30
Фристак
6
Хофманн
95
Хользер
3
Кадлец
23
Рейнберк
11
Петржела
20
Хавлик
28
Даничек
18
Садилек
15
Юрецка
27
Шашинка
4-3-3
7
Брейте
4
Хубник
21
Емелка
21
Змозла
0
30
Хватал
9
Данек
30
23
9
Русек
44
Мачик
18
Садилек
4
Шимко
4
Шимко
18
Садилек
27
Шашинка
22
Сисилия
22
Сисилия
27
Шашинка
11
Петржела
27
Томич
27
Томич
11
Петржела
30
Фристак
31
Борек
31
Борек
30
Фристак
21
Змозла
21
21
21
Змозла
9
Данек
13
Хытил
13
Хытил
9
Данек
23
11
11
23
Остались в запасе
Словацко
Сигма
21
Михал Кохут
ЦП
0
J. Divisek
ЦП
27
Филип Вехета
ЦФ
Главный тренер
Сватоплюк Габанек
13
Ян Стейскал
ВР
0
P. Slamena
ЦФ
Главный тренер
Вацлав Йилек
Остались в запасе
21
Михал Кохут
ЦП
0
J. Divisek
ЦП
27
Филип Вехета
ЦФ
Остались в запасе
13
Ян Стейскал
ВР
0
P. Slamena
ЦФ
Главный тренер
Сватоплюк Габанек
Главный тренер
Вацлав Йилек
Статистика матча Словацко - Сигма
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Артис
- : -
27.11.2026
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Словацко
4 : 2
22.11.2026
Градец-Кралове
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Фастав
0 : 1
07.11.2026
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Словацко
1 : 3
31.10.2026
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Спарта
5 : 1
25.10.2026
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Словацко
1 : 2
18.10.2026
Зброевка
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Млада Болеслав
- : -
28.11.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Сигма
0 : 2
21.11.2026
Славия
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Градец-Кралове
5 : 0
07.11.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Сигма
3 : 0
31.10.2026
Зброевка
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Фастав
1 : 1
24.10.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Сигма
1 : 0
17.10.2026
Слован
Информация о матче
Стадион:
Местски футбольный стадион
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