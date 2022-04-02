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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Слован - Теплице
Слован - Теплице: обзор матча 02 апреля 2022
Слован
02.04.2022, суббота, 17:00
Чехия. Синот Лига, 27 тур
0 : 1
Завершен
Теплице
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Слован - Теплице
Замена
М. Рабушич
️️️️
Л. Тупта
81'
Замена
Д. Висински
️️️️
И. Рондич
81'
Замена
M. Faško
️️️️
Ф. Гавелка
71'
71'
Замена
L. Kodad
️️️️
P. Zitny
71'
Замена
V. Prošek
️️️️
Д. Больевич
57'
Замена
J. Knapik
️️️️
T. Vondrasek
39'
Желтая карточка
T. Vondrasek
15'
Желтая карточка
A. Hycka
9'
Желтая карточка
Л. Маречек
Желтая карточка
Х. Тьехи
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Слован
34
Милан Кноблох
ВР
3
Ян Микула
ЦЗ
23
Теодор Гебре Селасси
ПЗ
29
Любомир Тупта
ЛВ
15
Имад Рондич
ЦП
10
Филип Гавелка
ЦП
8
Кристиан Фридек
ЦП
3
Мартин Косцельник
ЦП
0
K. Meszaros
ЦФ
4
Христ Тьехи
ЦФ
Главный тренер
Павел Хофтич
Теплице
33
Деян Больевич
ЛЗ
13
Мохамед Тижани
ЦЗ
0
A. Hycka
ЦЗ
17
T. Vondrasek
ЦЗ
29
P. Zitny
ЦП
0
T. Kucera
ЦП
23
Лукаш Маречек
ЦП
7
Филип Жак
ЦП
10
Вацлав Сейк
ЦФ
19
Роберт Юкл
ЦФ
30
Tomas Grigar
ЦФ
Главный тренер
Давид Ваврушка
Слован
82
Olivier Vliegen
ВР
28
Kristian Michal
ЦП
9
Денис Висински
АП
7
Михал Рабушич
ЦФ
39
Денис Алиягич
ЦФ
9
Абдулла Юсуф
ЦФ
23
Michal Faško
ЦФ
Теплице
22
Jan Knapik
ЦЗ
35
Václav Prošek
ЦП
3
Ladislav Kodad
ЦФ
0
D. Ledecky
ЦФ
11
Jakub Mareš
ЦФ
2-4-1-2
34
Кноблох
3
Микула
23
Гебре Селасси
15
Рондич
8
Фридек
3
Косцельник
10
Гавелка
29
Тупта
4
Тьехи
0
4-4-3
13
Тижани
0
17
33
Больевич
0
23
Маречек
7
Жак
29
30
19
Юкл
10
Сейк
15
Рондич
9
Висински
9
Висински
15
Рондич
29
Тупта
7
Рабушич
7
Рабушич
29
Тупта
10
Гавелка
23
23
10
Гавелка
17
22
22
17
33
Больевич
35
35
33
Больевич
29
3
3
29
Остались в запасе
Слован
Теплице
82
Olivier Vliegen
ВР
28
Kristian Michal
ЦП
39
Денис Алиягич
ЦФ
9
Абдулла Юсуф
ЦФ
Главный тренер
Павел Хофтич
0
D. Ledecky
ЦФ
11
Jakub Mareš
ЦФ
Главный тренер
Давид Ваврушка
Остались в запасе
82
Olivier Vliegen
ВР
28
Kristian Michal
ЦП
39
Денис Алиягич
ЦФ
9
Абдулла Юсуф
ЦФ
Остались в запасе
0
D. Ledecky
ЦФ
11
Jakub Mareš
ЦФ
Главный тренер
Павел Хофтич
Главный тренер
Давид Ваврушка
Статистика матча Слован - Теплице
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Слован
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Теплице
- : -
28.11.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Спарта
1 : 3
22.11.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Слован
1 : 0
07.11.2026
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Пардубице
1 : 2
31.10.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Сигма
1 : 0
17.10.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Слован
0 : 2
11.10.2026
Словацко
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Теплице
- : -
28.11.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Баник
1 : 2
21.11.2026
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Теплице
1 : 4
08.11.2026
Пардубице
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Словацко
1 : 3
31.10.2026
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Теплице
0 : 0
24.10.2026
Артис
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Млада Болеслав
1 : 0
17.10.2026
Теплице
Информация о матче
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4
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«Акрон» претендует на хорватского форварда
2024.07.06 18:44
Кухта из «Локо», арендованный «Спартой», наступил на голову вратарю. Ему грозит дисквалификация на шесть матчей
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2022.07.28 16:03
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